Das erwarten die Fans vom Länderspiel gegen Schweden!

Bereits früh in der EM-Qualifikation steht Österreich heute Abend gegen Schweden ein Schlüsselspiel bevor. Ein Sieg wäre die halbe Miete, um sich oben festzusetzen. Wir haben die Erwartungen der Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum vor dem Spiel eingeholt.

little beckham: „Ein Pflichtsieg. Das wohl wichtigste Spiel in der Ära Rangnick bisher.“

Barock: „Ganz ehrlich, nach dem Spiel gegen Belgien und dem gegen die Neuseeländer mach ich mir da wenig Sorgen am Dienstag. Wenn wir mental voll da sind, ist das unter Rangnick kein ernster Gegner mehr.“

miffy23: „Die Schweden sind nicht zu unterschätzen. Wenn Andersson gescheit ist, und das ist er, wird er das Estland-Spiel verfolgt haben, und sie werden ziemlich defensiv und destruktiv auftreten. Sollten sie in Führung gehen, wird es ein ganz nerviges Spiel. Ähnlich haben sie bei den letzten Turnieren auch schon größeren Kalibern immer wieder den Nerv gezogen. Und sie haben die schnellen Spieler in der Offensive, um bei Kontern richtig gefährlich zu werden. Zuversichtlich stimmt mich die Form von Sabitzer, der gegen Belgien meiner Meinung nach einen tollen Einsatz hatte und morgen viel beitragen wird und, dass Danso dabei sein wird. Tippe optimal auf ein 2:1, nach 2:0-Führung bekommen wir in der 80. Minute noch ein dummes Gegentor und zittern uns dann über die Runden.“

Patrax Jesus: „Meiner Meinung nach waren wir gegen Schweden noch nie Favorit. Das ist etwas Neues, an das ich mich persönlich noch gewöhnen muss und trotzdem darf man die Schweden nicht unterschätzen, weil da sind Einzelspieler im Kader, die jederzeit für eine Überraschung gut sind.“

Vöslauer: „Wenn man die Offensivreihen von Österreich und Schweden gegenüberstellt, könnte man eher meinen/hoffen, dass uns die Schweden hoffentlich unterschätzen. Ein eklatanter, qualitativer Unterschied. Einen wie Isak alle 10 Jahre in Österreich, mehr wünsch ich mir gar nicht. Favoritenrolle gibt’s in beiden Duellen nicht. Sollten am Dienstag tatsächlich die Jungs Laimer, Danso und Alaba gemeinsam fit am Feld auflaufen… dann ist’s aber natürlich mal der Kopf eines bärenstarken, aggressiven Kollektivs welches wir entgegenstellen werden. Ich will’s nicht übertreiben, aber da ist’s mir dann sogar ziemlich Powidl wer unser Gegner im Happel auf der anderen Seite ist. Weil’s für ausnahmslos jeden dann eklig gegen uns wird.“

halbe südfront: „Das wird leider wieder ganz ekelhaft zu spielen, gegen die schwedische Ungustltruppe. Ich fürchte, dass da meine Nerven bis zum Schlusspfiff komplett aufgezehrt werden. Wenn sie etwas wirklich gut beherrschen, die Schweden, dann ist es ekelhaft destruktiv, hart, provokant spielen und dabei stets für einen richtig schmerzhaften Nadelstich vorne gut zu sein. Ich wäre echt mit einem X zufrieden.“

Zwara: „Der Laimer-Ausfall tut mir persönlich sehr weh. Der Spieler, dem ich noch eine Spur lieber zuschaue, als den ganzen anderen lässigen Spielern unseres Teams. Das Team wird das aber wegstecken können und einen Sieg einfahren, davon bin ich überzeugt.“

OoK_PS: „45.000 im Prater, mit einem Sieg die Quali fast fix. Das ist vielleicht das bisher wichtigste Spiel unter Rangnick. Ich bin schon heiß.“

Moatl_19: „Vermutlich wird man etwas mehr Platz und ein paar Gelegenheiten mehr als gegen Belgien erhalten, dementsprechend hoffe ich, dass der Offensive mehr gelingt und auch Baumgartner und Arnautovic ein besserer Tag gelingt. Defensiv muss man trotzdem ähnlich hellwach sein und Konter vermeiden – gut möglich, dass Schweden darauf setzen wird. Mit Isak, Kulusevski, Forsberg und Elanga ist in jedem Fall viel Qualität, Tempo und/oder Technik vorhanden, auch wenn ich erwarte, dass wahrscheinlich Letzterer als Joker kommt. Insgesamt wie gewohnt ein solides Kollektiv, wobei Lindelöf natürlich hinten nochmal ein Brocken der Marke Mellberg und Granqvist sein wird. Dennoch bin ich von der Qualität des ÖFB-Teams überzeugt und würde auch in Sachen Aufstellung nicht allzu viel ändern und auch Lienhart sowie den Außenverteidigern das Vertrauen schenken. Maximal Sabitzer wäre bei mir dabei, sofern er wirklich für annähernd 60 Minuten fit wäre. Auf die Außenspieler wird in jedem Fall wieder einiges zukommen, aber da bin ich nach dem Härtetest gegen Belgien eigentlich auch guter Dinge.“

