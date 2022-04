Fans: „Beim ÖFB bricht eine neue Zeitrechnung an“

Die Suche nach dem österreichischen Teamchef endete mit einer dicken Überraschung. Auch wenn es sich in den letzten Tagen andeutete, hätte vor einigen Monaten...

Die Suche nach dem österreichischen Teamchef endete mit einer dicken Überraschung. Auch wenn es sich in den letzten Tagen andeutete, hätte vor einigen Monaten wohl niemand ernsthaft gedacht, dass der ÖFB Ralf Rangnick für diese Aufgabe gewinnen könnte. Wir wollen uns ansehen was die Fans dazu sagen, dass Rangnick neuer österreichischer Teamchef ist.

kingpacco: „Ich bin ja gespannt wie er seine Ideen bei uns umsetzen will. Kann mir da schon vorstellen, dass hier viele Spieler mit RBS-Gen einberufen werden. Finde es aber gut, dass man sich einen Trainer vom Fach holt, der den modernen Fußball mitgeprägt hat.“

miffy23: „Ein Freudentag für den österreichischen Fußball, was will man denn wirklich mehr. Interessante Details am Rande von der PK: Schöttel dürfte wirklich nicht daran gedacht haben, ihn überhaupt zu kontaktieren – das dürfte auf Anstupsen von Freund, entweder direkt oder über Mille (der sich ja laut eigenen Angaben von ihm beraten ließ), gegangen sein. Ralle hat sich also tatsächlich quasi „selbst beworben“, weil ihn das Amt so reizt. Noch viel interessanter: Schöttel spricht offen aus, dass dies nur der Anfang sein könnte, und er „ja dumm wäre“, Ralles Expertise nicht einzuholen, wenn es auch um den Rest des Verbands geht. An dieser Stelle ziehe ich einmal den Hut vor den Herrschaften – es gehört auch Reife dazu, Gelegenheiten zu erkennen, und sich überzeugen zu lassen. Auch dass ein Sportdirektor offen ausspricht, dass er ein größeres Kaliber als sich selbst mit ins Boot holt, und sich an ihn so bindet, ist nicht selbstverständlich. Also: Bravo, man hat endlich einmal im Interesse des österreichischen Fußballs gehandelt, und endlich ist ein Licht am Ende des Tunnels erkennbar.“

Christian2016: „Jetzt geht’s bergauf! Die biblischen fetten sieben Jahre stehen bevor. Ich freue mich schon, endlich wieder ein mitreißendes Nationalteam sehen zu dürfen.“

Zwara: „Nach der Nicht-Verlängerung von Foda hätte ich auf jeden Fall mit Stöger gerechnet, der sowohl von seinen Qualifikationen als auch menschlich gesehen, zu Österreich gepasst hätte. Nur Stögers Spielweise und das Spielermaterial hätten für mich nicht zusammengepasst, weshalb ich nur halb zufrieden gewesen wäre. Rangnick hingegen passt wie die Faust aufs Auge zu diesem Team, im Gegensatz zu United, wo er viel zu kurz war (aber auch nie Vollzeitlösung angedacht war), um die für seine Spielweise geeigneten Spieler zu holen. Bei uns kann er zwar nicht Millionen für Neuzugänge ausgeben, hat aber etliche Spieler, die durch ihn vorangetriebene Umstrukturierung in Salzburg geprägt wurden und demnach augenscheinlich perfekt passen. Den Rest für seine Spielweise muss er finden, das ist ihm auch absolut zuzutrauen. Genug der Schmeicheleien, dem Rest müssen auch Taten von Rangnick und seinem Team folgen. So optimistisch bin ich aber schon lange nicht mehr gewesen.“

scrforever123: „Bin sehr zufrieden, das ist schon ein Guter. Auch wenn ich glaub, dass er eigentlich mehr Sportdirektor als Trainer ist. Glaub hier hätte man nach derzeitigem Stand nicht mehr rausholen können.“

Patrax Jesus: „Heute ist ein guter Tag für den ÖFB.“

Christian2016: „Mich freut es wirklich für die Spieler, dass sie endlich auch daheim in Österreich einen Teamchef vorfinden, der am internationalen Fußballparkett gleichermaßen wie sie selbst zuhause ist. Abwehrstar von Real Madrid und ein Trainer von Sturm Graz war ja wirklich ein Witz sondergleichen in der heutigen Zeit. Da kann ein Spieler den Trainer niemals richtig ernst nehmen. Das ändert sich jetzt schlagartig.“

killver: „Wundert mich, dass Schöttel das gemacht hat, könnte Konkurrenz für ihn für den Job nach dem Traineramt werden.“

miffy23: „Eine neue Zeitrechnung beginnt im ÖFB. Ganz offen spricht man an, dass man sich von Rangnick beraten und leiten lassen möchte, dass man mittel- und langfristige Ziele gemeinsam verfolgt. Das hätte sich wohl niemand in den kühnsten Träumen auszudenken gewagt. Im Best Case Szenario setzt es jetzt auch noch unerreichte Erfolge unter ihm, um der Verhaberung endgültig den Todesstoß zu verpassen.

rattlesnake: „Endlich jemand der bei Laimer, Schlager usw. genau weiß wie und wo man sie einsetzen, und nicht nur rumlaufen lassen tut!“

nopowertothebauer: „Komplett arg, Gratulation ÖFB, Gratulation Peter Schöttel.“

Aegis: „Wenn man den Mann wirklich arbeiten lässt könnte es ein Meilenstein für die Entwicklung des ÖFB werden. Wenn nicht werden die Fetzen fliegen und ein von den österreichischen Apparaten frustrierter Rangnick von dannen ziehen.“

Finlay Mickel: „Ist fast zu gut um wahr zu sein. Dieser Trainer passt perfekt zur Spielergeneration. Ich kann mir nur noch vorstellen, dass Rangnick wegen der unprofessionellen Strukturen irgendwann hinwirft. Bin gespannt, ob ich mich täusche. Aber noch selten haben ein Topf (österreichische Spieler) und ein Deckel (Rangnick) dermaßen gut zueinander gepasst. Zumindest theoretisch.“

