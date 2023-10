Austria-Fans: „Brauchen gleiche Energie wie im Derby“

Die Wiener Austria wartet seit dem 2. Spieltag auf einen Sieg, konnte aber in der vergangenen Runde dennoch Selbstvertrauen tanken. Die Veilchen eroberten zu...

Die Wiener Austria wartet seit dem 2. Spieltag auf einen Sieg, konnte aber in der vergangenen Runde dennoch Selbstvertrauen tanken. Die Veilchen eroberten zu neunt einen Punkt gegen elf Rapidler und hoffen nun, dass diese Mentalitätsleistung Auftrieb für die kommenden Aufgaben gibt. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans vom Spiel ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

ViolettErlaa: „Glaub das Spiel wird eventuell zum Entscheidungsspiel für Michael Wimmer. Man hat jetzt einige Punkte (ja auch wegen den Schiris – interessiert am Ende aber niemanden) gegen vermeintlich Kleine liegen lassen und tümpelt in unteren Regionen rum. Ja, die Moral im Derby war absolut vorhanden und hat man gesehen, dass Wimmer die Mannschaft absolut erreicht. Aber am Ende zählen nur Punkte und Ergebnisse, und auch wenn ich im Fall der Fälle nicht für eine Entlassung wäre, würde es vermutlich echt eng werden. Der Trainer ist nun mal der Erste der gehen muss.“

Der P(B)arazit: „Wir können uns keinen neuen Trainer leisten, außer er macht es um ein Suttnerbrot. Dementsprechend glaub ich an diesen Schicksalsspiel Charakter weniger.“

Vienna1990: „Da unsere Mittelfeld-Zentrale vollständig ausfällt, bin ich geneigt totale Offensive zu fordern. Da die defensivere Variante trotz zwei Mann weniger im Derby relativ gut funktioniert hat, bin ich geneigt eine Viererkette zu fordern. Im Endeffekt wirds wohl die übliche Formation, mit Fischer und Jukic im Zentrum, die Aussicht löst bei mir keine Begeisterung aus, ist aber wohl noch der vernünftigste Kompromiss. Obs fruchtet wird sich weisen, mein Vertrauen in die Mannschaft hat wie mein Optimismus zuletzt stark gelitten, wir werden wohl zumindest zwei Tore brauchen um drei Punkte zu holen. Es wäre in jedem Fall dringend notwendig, wenn man nicht schon jede Hoffnung aufgeben will für die Saison. Freu mich trotzdem auf die Partie, man spielt wirklich nicht alle Tage an einem Samstagabend, fühlt sich an wie 2010.“

bigben79: „Wenn wir mit der gleichen Energie wie im Derby auftreten, werden wir die Linzer auffressen. Endlich wieder drei Punkte am Konto.“

wiener jugend: „Ein Lauf wird gestartet und wir bleiben bis zur Teilung ohne Niederlage. Mit dem gewonnenen Kampfgeist, dem Siegesrausch und der ausgleichenden Gerechtigkeit werden wir am Ende der Saison überlegen Dritter und verlieren im Cup Finale vs. RB im Elfmeterschießen.“

violalaola: „Sollte Fischer nicht fit sein, kann Martins mit Jukic Sechser spielen? Oder Jukic alleine und Wels weiter vorne? Schaut grade echt mau aus im zentralen Mittelfeld.“

valentin1911: „So wie ich Wimmer einschätze, wäre Potzmann glaub ich am realistischsten, wenn Fischer nicht fit sein sollte. Hat er in der Vorbereitung ein paar Mal gespielt und dann ja auch im Derby. Martins hat (meines Wissens) noch nie im zentralen Mittelfeld gespielt. Aber wir werden heut um 12:30 mehr wissen.“

ViolettErlaa: „Fischer fällt definitiv aus! Wir spannend, was sich Wimmer da einfallen lässt! In der Pressekonferenz hat er angedeutet, dass eventuell Galvao oder Handl bzw. wenn er mutig ist Fitz auf der Sechs neben Jukic bringen wird.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen der Wiener Austria und Blau-Weiß Linz.