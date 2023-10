LASK-Fans nach EL-Pleite: „Viel Quantität, wenig Qualität!“

Der LASK verlor sein Auswärtsspiel in der UEFA Europa League beim FC Toulouse unglücklich mit 0:1. Wir haben die Meinungen der LASK-Fans im Austrian...

Der LASK verlor sein Auswärtsspiel in der UEFA Europa League beim FC Toulouse unglücklich mit 0:1. Wir haben die Meinungen der LASK-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Strafraumkobra: „Verdiente Niederlage. Ausreden gibt es keine… [..] Toulouse war nicht gut, aber hat seine Möglichkeit genützt und das reicht. Der ASK hätte auch mit 20 Minuten Nachspielzeit keines mehr gemacht.“

cheesy1987: „Wirklich schwach. Vor allem offensiv. Wir haben einfach keinen Knipser. Die Transfers helfen leider kein bisschen.“

Urfahraner: „Enttäuschende Vorstellung. Verdiente Niederlage, es fehlt an allen Ecken. Anfang Oktober und sagenhaft wie viele schlechte Halbzeiten und Partien diese Saison schon waren. Das wird ein brutaler Monat.“

UdoH: „Das bittere ist, dass man mit dem Feuer der letzten EL-Saison gewinnst da heute deutlich. Braver Alibi-Kick ist halt brotlose Kunst, wenn man dann auch noch zwei Mal das leere Tor verfehlt, schaut halt das raus.“

LASK1965: „Mal schauen wie es mir morgen geht, aber heute bin ich richtig grantig. Man ist da 0:1 gegen überraschend schwache Franzosen zurück und schafft es in den letzten 30 Minuten nicht einmal annähernd vors gegnerische Tor zu kommen. Heute hat man wieder einmal 15 halbwegs ansehnliche Minuten gespielt. Dann war’s das wieder. Und ohne Tore aus dem Spiel heraus, wird man sicher nicht den Großteil der Spiele gewinnen. Meine Zweifel werden wieder größer.“

Ich-Mensch: „Ohne einen richtigen Stürmer gewinnst halt keine Spiele. Leider wurde im Sommer kein Knipser geholt. Schade. Finde trotzdem ein X wäre gerecht gewesen, Toulouse auch nicht gut aber haben halt ein Tor geschossen. Von der Bank kam heute auch kein Schwung im Gegenteil es kam gar nichts mehr.“

Eldoret: „Zulj sollte mal so weit sein und sich selbst auswechseln. Sageder traut sich das anscheinend nicht.“

René: „Diese Phrasen immer vor jeder Partie von Sageder “Meine Mannschaft ist super fokussiert, hab meine Mannschaft noch nie so konzentriert gesehen, unglaublich wie motiviert meine Mannschaft ist” – Und jedes Mal glaub ich ihm den Dreck. Bitte sag ab jetzt was anderes…“

Bohemian Flexer: „Quantität statt Qualität, dazu noch eine Mannschaft mit der man sich kaum noch identifizieren kann. Usor muss da leider immer wieder herhalten aber so einen kannst nach den letzten Leistungen bei so einem Spiel einfach nicht von Anfang an bringen! Nach so einem Spiel sind natürlich Emotionen dabei und ich will auch nicht zu viel schreiben, aber unter Thalhammer wäre es nicht viel schlechter gewesen… Sageder ist eine Kopie, wir brauchen einen wie Schopp, der sein Können seit Jahren mit viel weniger Budget unter Beweis stellt. Es ist so bitter, was man mit dem möglichen Geld macht und dafür Identifikationsfiguren wie Michorl entsorgt.“

GH78: „Heute wäre sicher mehr drinnen gewesen. Beim letzten Pass ist wirklich viel Blödsinn passiert. Da reden wir schnell einmal von 4-5 Gelegenheiten die man schlecht ausgespielt hat. Die Chance von Ljubicic muss sitzen. Die Chance von Usor sehe ich etwas anders.“

LASK1965: „Unser Spiel ist so langweilig wie selten zuvor, dazu gesellt sich eine Mannschaft bei der ich nicht dass Gefühl habe, dass sie in jedem Spiel an die Leistungsgrenze geht und der eingeschworene Haufen aus dem Saisonfinish der letzten Saison ist auch weg. Momentan springt einfach kein Funke über. Wie gesagt, mein Pendel schlägt derzeit wieder etwas mehr in Richtung Skepsis aus. Aber das spielt ja zum Glück eh keine Rolle.“

MitleserSW: „Diese Negativstimmung nach einer 0:1-Niederlage hier ist schon extrem. Nach dem Abstieg 2001 nach einem 5:0-Sieg gegen SW Bregenz war mein Wunsch damals einfach stabil mal wieder in der Bundesliga zu spielen, im Mittelfeld und vielleicht mal ab und zu Europacup zu spielen. Jetzt spielen wir in den letzten 6 Jahren 5x im Europacup. Heuer gegen lauter Mannschaften aus den Top-6-Ligen. Man soll durchaus nach dem Maximum streben und ein Forum ist auch zum Diskutieren da, aber von Blamage oder ähnlichem sind wir weit entfernt.“

MEISTER1965: „Toulouse hat sich das Spiel sicher einfacher vorgestellt. Das sah man schon nach wenigen Minuten in ihren Gesichtern. Auch wie sie nach dem Spiel gefeiert haben, sagt viel aus. Ich meine, der im Endeffekt umgebaute / erneuerte LASK hat sich wirklich nicht schlecht verkauft. Hab ein bisschen befürchtet, dass sie das Tempo nicht durchhalten. Aber die Kondi dürfte passen. Leider hat es nicht ganz für ein X gereicht. Aber die Leistung war für mich schon okay. Ein paar Sachen müssen noch verbessert werden. Nicht gefallen hat mir, dass Zulj das Spiel zu wenig nach vorne treibt und meistens den Ball wieder zurück spielt.“

L.i.n.z.e.r1908: „Spielerisch war Toulouse besser – Ballbehandlung, Intensität, Laufwege, das wirkte alles besser abgestimmt, wenn auch nicht überragend. Das war zu erwarten. Was kannst/musst als LASK machen? Giftig sein – davon lebten unsere Europacup-Auftritte bisher. Stattdessen dient das Pressing, wenn überhaupt die ganze Mannschaft mitzieht, einzig und allein dem Ballgewinn mit anschließendem Verlangsamen des Spiels. Natürlich hat der Gegner dann alle Zeit der Welt um sich defensiv wieder zu sortieren und dann wird’s für unsere Offensive sehr schwer. Wenn man nur zwei Hochkaräter pro Match rausspielt, müssen die Stürmer wirklich in Topform sein damit die Türln auch fallen – und das sind sie bekanntlich nicht. Mir fehlt diese Geradlinigkeit vergangener Jahre. Ja, man riskiert vermehrt Fehlpässe und Fehlpass-Orgien-Spiele hatten wir in der Vergangenheit auch genug. Aber denn Ball prinzipiell immer eher nach hinten als nach vorne zu spielen, wird zurecht als Alibi-Fußball tituliert und endete heute sogar mit der Bemerkung „Falsche Richtung“ vom ServusTV-Kommentator. A propos Alibi: Ich habe auch den Eindruck, keiner unserer Spieler traut sich eine Toraktion abzuschließen, stattdessen wird immer noch der nächste Pass und der nächste Pass gesucht. Das gleiche in der Liga. Ich habe jetzt die genauen Statistiken nicht vor Augen, aber mir kommt schon vor, dass unsere Verteidiger überdurchschnittlich viele Tore machen auf ihren Positionen. Und wenn Zulj sich schon über die offensive Qualität aufregt (sprich Ljubicic), dann darf er auch ein mal sein Glück probieren. Dass er es kann hat er ja mehrfach gezeigt.“

JochenGierlinger: „Für mich war der LASK international immer die Mannschaft die alles gegeben hat. Sich nicht versteckt hat, auf Sieg gespielt hat und immer den Zug zum Tor hatte. Man war immer eine Mannschaft, wo jeder für den Anderen gekämpft hat. Und man hat eigentlich immer geliefert und war so motiviert, dass man über seinem Niveau gespielt hat. Gegen Liverpool hab ich gedacht wir sind wieder dieser LASK. Aber irgendwie sind wir aktuell um nichts besser als die anderen österreichischen Vereine. Kein Glaube, kein Kampf, keine extra Motivation, keine Leistungsexplosion und Resignation wenn’s nicht so läuft.“

lasso: „Hat echt jemand gedacht, dass wenn es gegen die durchschnittliche Bundesliga-Konkurrenz nicht reicht, jetzt plötzlich gegen den französischen Pokalsieger ein Feuerwerk abgebrannt wird? Es wurde mir ja schon öfter erklärt, dass es national an fehlender Motivation liegt. Das gestrige Spiel sollte hier ein Realitätscheck sein.“

DerGott: „Überraschend schlechte Leistung des LASK gestern – das ist wirklich bitter denn da wäre deutlich mehr drinnen gewesen. Trotzdem ist Platz 3 zumindest noch machbar, um die Chance auf Teilnahme an der Conference League zu bewahren. Warum in der Offensive gestern so ängstlich gespielt worden ist, bleibt mir ein Rätsel, es gab kaum Bewegung, keine tiefen Pässe weil auch keiner in den Raum rennt. Zulj war für mich gestern DER Spielzerstörer Nummer 1 – in der ersten Hälfte rennen Usor oder Bello in die Tiefe und ein Zulj passt gemütlich wieder zurück und verzögert das Spiel. War das die Anweisung des Trainers oder hatte der gestern einfach keine Eier um Risiko zu nehmen?“

