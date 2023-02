Das sagen die Austria-Fans zum Trainerdebüt von Michael Wimmer!

Beim Debüt von Michael Wimmer konnte sich die Wiener Austria mit 3:1 gegen den SK Austria Klagenfurt durchsetzen. Wir haben die Reaktionen der Austria-Anhänger....

Beim Debüt von Michael Wimmer konnte sich die Wiener Austria mit 3:1 gegen den SK Austria Klagenfurt durchsetzen. Wir haben die Reaktionen der Austria-Anhänger. auf den Sieg im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Finlay Mickel: „Ganz wichtige drei Punkte. Aus Stadionsicht ein brutaler Hundskick. Insbesondere in Halbzeit zwei.“

Südveilchen: „Immerhin erster Heimsieg gegen Klagenfurt seit deren Aufstieg. Und das trotz nicht gerade leichter Personalsituation.“

veilchen27: „Alles begann mit 11 Ausfällen (davon neun ganz out, zwei zumindest für Joker-Einsatz fit) und total dünner Personaldecke. Dann verletzt sich auch noch Fitz, unser bester Mann im Herbst. Viel schlechter kann’s gar nicht beginnen. Trotzdem war das in der ersten Halbzeit sehr in Ordnung. So euphorisch positiv wie Kogler auf Sky hätte ich es zwar nicht eingeordnet, aber zumindest in Ordnung und in die richtige Richtung gehend. Zweite Halbzeit ist das dann nicht mehr ganz so gut gelungen, was vor allem auf die immer leerer werdenden Akkus zurückzuführen ist. Ab der 60. Minute hat einfach die Kraft für Angriffe gefehlt. Dass wir Mühl (!) als Sechser für Jukic, der einfach nicht mehr konnte, einwechseln mussten, sagte eh schon alles. Überwiegend haben wir den Gegner trotzdem gut vom Tor ferngehalten und sehr sauber verteidigt. Umso ärgerlicher das total unnötige, mies verteidigte Gegentor.“

KindausFavoriten: „Naja. Hauptsache gewonnen. Schön, dass Tabakovic nicht nur zwei Tore gemacht hat, sondern dabei auch noch technisches Können gezeigt hat. Schlecht, dass Braunöder und Fischer nur Schatten ihrer selbst sind. Auch schlecht, dass Fitz sich verletzt hat. Als auch noch Jukic und Dovedan draußen waren, gab es gar keine spielerische Qualität mehr. Das „proaktive Spiel“ hat eher nach chaotischem „Balljagen“ ausgesehen als nach organisiertem Pressing, und das Gegentor war ein einziger Horror. Aber wenigstens muss man dem Trainer und der Mannschaft zugute halten, dass daraus nicht ein Altach reloaded entstanden ist. Insgesamt viel Luft nach oben, und hoffentlich wird es besser.“

maxglan: „Natürlich immens wichtige Punkte, bin aber wegen der Leistung und noch mehr wegen der Spielanlage nicht wirklich euphorisch. Das Pressing war quasi nicht vorhanden, von all dem was versprochen wurde, war recht wenig da. Im Spiel nach vorne war es eklatant, wie oft wir uns die sich anbietenden Seitenwechsel nicht spielen trauten und wie wenig Unterstützung von den Offensiven auf der Seite kam. Ich hoffe nicht, dass es die Idee vom Trainer ist, dass die Stürmer bei Ballbesitz von Ranftl bzw. Polster in der Mitte picken und sich nicht außen anbieten. Ich denke, dass wir heute vor allem von extrem unterirdischen Klagenfurtern profitiert haben und die eigene Leistung maximal mittelmäßig war. Für Tabakovic freut’s mich, das war heute hoffentlich der Knopf, der ihm aufgegangen ist.“

DaMarkWied: „1. Halbzeit gut, 2. Halbzeit unterdurchschnittlich. Pflichtsieg gegen eher schwache Klagenfurter geholt. Tabakovic Man of the Match, Jukic und Braunöder sehr auffällig, Fitz hoffentlich nicht arg kaputt. Weitermachen.“

Viereee: „Ich denke die Klagenfurter waren vor allem schwach, weil bei uns viel Bewegung und meiner Meinung nach ein besonders gutes Stellungsspiel zu sehen waren.“

behave yourself: „Bravo Haris, das war eine starke Vorstellung, Jukic, Handl, Martins, Ranftl und Polster ebenfalls gut. Dovedan wird mit so einer Leistung nicht oft spielen (außer es bleibt bei vielen Ausfällen).“

rabbitear1911: „Wer gedacht hat dass wir heute schon Pressing per excellence spielen, jeden Gegner dumm und dämlich spielen und jeder einzelne Spieler per sofort zu Hochleistungen aufläuft, der hat den Fußball nie verstanden und womöglich auch selbst nie gekickt. Sorry.“

pramm1ff: „Ich fand die Leistung ziemlich gut – von mir eine Note 2 für das Team. Erste Halbzeit anfangs ein bisserl überfallsartig „Wimmer-Style“, wobei uns die Verletzung von Fitz außer Tritt brachte (er war ja davor schon eine Zeit lang angeschlagen) und die Klagenfurter versuchten sich darauf einzustellen. Dass die Klagenfurter aus unserem Pressing raus- bzw. der Raumordnung entkommen konnten, das dauerte eigentlich bis deutlich in die zweite Halbzeit.“

kingpacco: „Ich fand zumindest die ersten 60 Minuten ganz okay! Von Klagenfurt kam ja gar nichts, weil wir das Spiel total unter Kontrolle hatten. Die neuformierte Abwehr hat eigentlich fast nichts zugelassen. Ich fand Martins heute sehr stark, und auch Handl und Baltaxa haben ihres dazu beigetragen, dass wir hinten halbwegs stabil waren. Braunöder heute in einer neuen Rolle, als Aufbauspieler im Mittelfeld.“

Braveheart-FAK: „Wenn man mir vor ein paar Wochen diese Aufstellung genannt hätte, hätte ich mir gar nix erwartet, mit Baltaxa, Tabakovic und Jukic in der Mannschaft und mit diesen Ausfällen. Macht mich tatsächlich optimistischer als ich mir das vor ein paar Tagen noch gedacht hätte, eventuell ist der neue Coach tatsächlich auch ein Guter. Auch Mühl als Abräumer zum Schluss fand ich gut.“

violet heat: „Unter den Voraussetzungen hätte wohl jeder vor Anpfiff einen „dreckigen“ Arbeitssieg genommen. Und drei Punkte sind es am Ende auch geworden, drei schöne Tore haben wir gesehen, mit Ausnahme des Gegentreffers war die neu formierte Abwehr souverän. Von Handl und Martins durfte man richtig angetan sein. Polster hat mit seiner Schnelligkeit einige wichtige Duelle in der Defensive gewonnen und auch in Halbzeit eins nach vorne Impulse gesetzt. Braunöder mit Riesen-Pensum, vielen gewonnenen Zweikämpfen und großem violetten Herz kämpfend und Haris Tabakovic hat uns nach langer Zeit gezeigt, dass es cool ist, wenn ein echter Neuner am Feld ist. Tolle persönliche Bilanz für ihn heute, obwohl erst für Fitz aufs Feld gekommen, der bitte, bitte morgen wieder schmerzfrei sein möge!“

ForzaViola71: „Ein ganz wichtiger Sieg, der aufgrund der angespannten Personalsituation umso höher einzuschätzen ist. Die Leistung in der ersten Halbzeit war schwer ok, in der 2ten Halbzeit haben wir leider die Klagenfurter unnötigerweise wieder zum Leben erweckt. Trotzdem haben wir in 90 Minuten nur einen einzigen Torschuss zugelassen was mich positiv überrascht hat.“

tschangou: „Hat echt Spaß gemacht heute im Stadion. Mehr gibt es dazu eh nicht mehr zu sagen. Vielleicht noch zum Thema Pressing: So schlecht, wie viele hier schreiben, fand ich es nicht. Man hat zumindest in den ersten 20-30 Minuten gemerkt, dass wir die Klagenfurter gehörig unter Druck setzen konnten.“

