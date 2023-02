Für die Austria gilt heute gegen Klagenfurt „Verlieren verboten“

Die Wiener Austria startet mit einem Heimspiel gegen den SK Austria Klagenfurt in die neue Bundesligasaison. Die Fans sind natürlich vor allem aufgrund des...

Die Wiener Austria startet mit einem Heimspiel gegen den SK Austria Klagenfurt in die neue Bundesligasaison. Die Fans sind natürlich vor allem aufgrund des Trainerwechsels sehr gespannt, wie die „Veilchen“ auftreten werden. Wir haben die Meinungen der Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

elmod: „Hoffentlich gewinnen wir ENDLICH zu Hause gegen Klagenfurt. Es ist schon hoch an der Zeit. Ohne Dreier ist der Zug in die Meistergruppe meiner Meinung nach abgefahren.“

Titurel: „Ich persönlich rechne mit leichten Einbußen in der Zuschauerzahl und starken Einbußen in der Stimmung – vor allem, wenn wir nicht gleich eine Siegesserie starten.“

Finlay Mickel: „Ich befürchte ein 1:3. Klagenfurt ist sehr konterstark. Und wir im defensiven Umschalten sehr anfällig.“

Torberg*1911: „Klagenfurt mit keiner wirklich gefährlichen Aktion in 90 Minuten gegen den LASK. Soll nichts von einem easy win für Sonntag bedeuten, aber wenn man da nicht zu Hause gewinnt wird es verdammt eng mit dem oberen Playoff. Man muss unbedingt physisch dagegenhalten, dann kann man die vorhandene spielerische Überlegenheit bestimmt ausnutzen und in (viele) Tore ummünzen.“

violet heat: „Wird interessant, ob man gegen Pacults starkes Kollektiv überzeugen und vor allem erstmals gewinnen kann. Ich hoffe auf Genieblitze von Fitz und Gruber-Tore.“

MVP2021: „Schon vor der Vertragsauflösung von Manfred Schmid war klar dass dieses Spiel gegen den direkten Konkurrenten Klagenfurt enorm wichtig wird in Hinblick auf die Chancen in das obere Playoff zu kommen. Doch jetzt kommt mit der Bestellung des neuen Trainers eine weitere Facette hinzu: Der Großteil der Fans ist dem neuen Trainer gegenüber skeptisch, da man mit Manfred Schmid sehr zufrieden war und trotz der finanziellen Misere Platz 3 und den Europapokal erreichen konnte. Und auch in der laufenden Saison hat man trotz Punkteabzug und Verletzungssorgen intakte Chancen auf das obere Playoff. Daher muss gleich zum Auftakt ein Sieg her, da sonst sehr schnell die Stimmung gegen den Trainer kippt. Ein weiterer Grund: Viele Spiele gibt es nicht mehr bis zur Tabellenteilung, was bedeutet, dass nun jedes Spiel quasi ein Endspiel ist. Ich tippe auf einen knappen 2:1-Sieg.“

bigben79: „Zu den verletzten Spielern kommt noch dazu für Sonntag: Gruber, Holland, Tabakovic, Mühl.“

Decay26: „Ich erhoffe mir einen 2:0-Sieg durch Tore von Fitz und Fischer. Wichtig wird es sein in der Rückwärtsbewegung geschlossen aufzutreten. In der Vorbereitung hat man gesehen das meist ein langer Ball gereicht hat um unsere Innenverteidigung auszuhebeln. Ich bin gespannt wie das erste Ligaspiel mit neuem System aussehen wird. Eine Niederlage können wir uns eigentlich nicht leisten.“

valentin1911: „Fischer am Flügel und Jukic im zentralen Mittelfeld waren zwar bisher die bevorzugten Positionen bei Wimmer. Gerade durch die Konterstärke von Klagenfurt finde ich Fischer im Zentrum aber passender als Jukic. Auch Leidner und Polster auf links passt gegen Klagenfurt aus meiner Sicht besser als Polster und Fitz.“

ignite: „Mehr als ein Unentschieden wird es fürchte ich nicht werden. Die Ausfälle sind ein Wahnsinn.“

zico74: „Dass Mühl und Galvao nicht fit sind, macht mir schon Bauchschmerzen. Hoffen wir, dass die anderen ihre Chance nutzen und ihre Qualität unter Beweis stellen. Haben sie zum Teil im Herbst ja schon gemacht.“

Aegis: „Bin echt schon gespannt was Wimmer aus dem Hut zaubert. Leidner oder Baltaxa statt Jukic? Dovedan statt Teigl? Ich kann’s echt nicht sagen. Da gibt’s so viel Fragezeichen momentan. Ich lass mich überraschen und hoffe trotzdem auf einen Dreier zum Auftakt.“

Papa_Breitfuss: „Bin optimistisch eingestellt (welche Überraschung) und glaube an einen guten Start in die Frühjahrssaison. Die Ausfalliste schmerzt, hilft aber eh nix, da müssen wir jetzt durch. Wichtig wird sein dass die Moral passt, die Einstellung stimmt, und wir gegen bissige Klagenfurter dagegen halten. Dann klappt’s auch mit den 3 Punkten.“

