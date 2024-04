Die Kommentare der Sturm-Fans nach der turbulenten 0:1-Niederlage

Der SK Sturm verlor das Meisterschaftsspiel gegen RB Salzburg mit 0:1 und verpasste damit die Chance mit einem Sieg die Tabellenführung von den Mozartstädtern...

Der SK Sturm verlor das Meisterschaftsspiel gegen RB Salzburg mit 0:1 und verpasste damit die Chance mit einem Sieg die Tabellenführung von den Mozartstädtern zu übernehmen. Wir wollen uns ansehen was die Sturm-Fans zu der Partie sagen, die am Schluss noch einmal richtig hitzig wurde und nach einer längeren Rudelbildung und Handgreiflichkeiten drei Ausschlüsse zur Folge hatte. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

quaiz: „Unterm Strich war das zu wenig. Das Gegentor war sehr billig und stümperhaft verteidigt. Fernando hätte uns in Halbzeit 1 schon versenken können. Zum Glück fehlt da die ganz große Klasse. Im Gegenzug haben auch Prass und Horvat aus guten Positionen die Kugel nicht einmal aufs Tor gebracht, gegen Salzburg wird es dann schwer. Der Sieg war keinesfalls unverdient. Zu den Karten. Kann man alle geben, nur hätte sowohl Solet als auch Pavlovic mit Rot beziehungsweise Gelb-Rot vom Platz gestellt werden müssen. Ersterer mit einem Würgegriff gegen Stanko, was deutlich schlimmer war als der Griff von Lavalee und zweiterer hätte ohne Diskussion für die Schwalbe schon gelb kassieren müssen…Die Interviews von Schicker und Ilzer sind eher suboptimal. Emotional natürlich verständlich, aber ich denke es hat schon durchaus auch Einfluss auf Entscheidungen gegen uns in zukünftigen Partien. Zumal man solche Interviews nicht zum ersten Mal hört. Verbessert hat sich die Situation nicht wirklich, aus blinden Schiris werden auch durch Kritik keine Collinas.“

Vöslauer: „Niederlage ist verdient, die Burschen haben 100% reingehaut, es wer sauknapp, wir hatten ausreichend Standards um hier anzuschreiben. Sollte nicht sein.“

SchwoazaPeter: „Schade drum. Offensiv, wie so oft, einfach zu wenig um Salzburg wirklich zu fordern. Die Aktion von Stankovic darf ihm halt so auch nicht passieren. Man darf sich da nicht so provozieren lassen. Doppelt bitterer Nachmittag. Leider. Dass sich der VAR bei der Aktion von Solet nicht einschalten ist halt wieder typisch. Ganz schwach. Muss natürlich eine nachträgliche Sperre für Solet nach sich ziehen. Alles andere wäre ein Witz.“

Pepi_Gonzales: „Ich würde übrigens viel darauf wetten, dass es wie letztes Jahr läuft. Das heißt Salzburg spielt eines der nächsten beiden Spiele on der Liga nur X. Mal sehen, ob wir das nutzen könnten, um wieder ran zu kommen.“

killver: „Ohne die letzten Minuten wäre ich eigentlich recht zufrieden rausgegangen, weil wir echt ebenbürtig waren und die Cup-Partie noch ansteht. Aber das am Ende tangiert mich irgendwie.“

graz_fan: „Gorenc-Stankovic glatt Rot musste der Schiri geben. Stanko war da nicht drin um zu schlichten und beide Hände am Gegner ist eine Tätlichkeit. Hat sich nachher auch nicht unter Kontrolle und fast noch eine Schlägerei mit Solet. Lavalee war hart, aber der Tritt hat dort auch nix zu suchen. Gerade so erfahrene Spieler wie Stanko und Lavalee müssten es halt besser wissen, um auf so eine Provokation von Gourna-Douath zu reagieren.“

Chr1s: „Die roten Karten kannst schon geben. Solet muss aber dann auch nachträglich gesperrt werden.“

GrazTiefschwarz: „Erste Halbzeit sehr gut reingestartet, leider das Momentum absolut nicht nützen können. In Halbzeit 2 fehlte dann die Spritzigkeit und Aggressivität aus Halbzeit 1 und dann reichte ein Sonntagsschuss um uns K.o. zu machen, schade. Haben dann letztendlich aber verdient verloren. Was Mut macht, ist der unbändige Teamgeist und Wille, den man heute sehen konnte. Ich glaube nicht, dass die Jungs ähnlich depressiv verstimmt aus der Partie gegangen sind, wie wir es alle vermutlich aus dem Stadion sind. Da wird ordentlich Wut im Bauch sein und ich traue uns am Donnerstag trotz Ausschlüssen alles zu. Hilft eh nix, weitermachen, und Platz 2 und Cup holen.“

wayfarer1501: „Im Endeffekt war Salzburg das Stück besser und gefährlicher. Super Kampf trotzdem…“

RasmusHojlund: „War seit ich denken kann, glaub ich noch nie so frustriert nach einem Spiel, zuerst diese dumme und unverdiente Niederlage wie ich finde und dann kommt man heim und erfährt, dass beiden Sperren schon fürs Cup-Spiel gültig sind.“

paytv23: „Ziemlich gebrauchter Spieltag. Gar nicht nur wegen der Niederlage, wo man sich eventuell einen Punkt verdient hätte, aber dass Stanko und Lavalée beim Cupspiel nicht dabei sind ist schon bitter. Schlecht wäre es nicht, wenn man sich am Donnerstag für das Spiel schon revanchieren könnte, dann kann man die Roten und den Punkteverlust mal hinnehmen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 0:1-Niederlage des SK Sturm gegen RB Salzburg.