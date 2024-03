Austria-Fans: „Dieser Spieltag schmeckt…“

Die Wiener Austria gewann gestern das Auswärtsspiel gegen Blau-Weiß Linz mit 2:1 und darf dank der drei Punkten weiter vom oberen Playoff träumen, auch...

Die Wiener Austria gewann gestern das Auswärtsspiel gegen Blau-Weiß Linz mit 2:1 und darf dank der drei Punkten weiter vom oberen Playoff träumen, auch wenn man den Aufstieg nicht in der eigenen Hand hat. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Nuggetface: „Die ersten 35 Minuten waren wir gut im Pressing. Aber wieder nur mit 1:0 in Führung gegangen. Dann eigentlich in einer guten Phase von den Linzern das 2:1 gemacht – kurz vor der Pause – und trotzdem wieder die Nerven verloren. In der 2. Hälfte die Kontersituationen wieder einmal schlampig ausgespielt. Muki hat in einer Vier-gegen-Zwei-Situation nicht abgespielt und alleine vor dem Tor nicht getroffen. Ja, das Spiel hätte 2:2 ausgehen können, aber mit besseren Nerven auch 3:1 oder 4:1 für uns.“

solo_viola_1911: „Schön war es nicht. aber es gibt keine B-Note – die Chancen auf das obere Playoff sind besser als ich vor dem Spieltag gedacht hätte.“

Viereee: „Ein ordentliches Gewurschtel über 95 Minuten – es ist mir ein Rätsel, warum man Führungen nicht ruhiger ausspielen kann. Für mich fehlt zumindest ein Leader und ein guter Spieler mit Ruhe am Ball im zentralen. Aber heute gewonnen, das zählt.“

Gatrik: „Das „Wie“ ist mir ehrlich gesagt egal. Das war eine Rumpftruppe heute, die zwar wenig zusammengebracht hat in Hälfte 2, es aber trotzdem geschafft hat 3 Punkte mitzunehmen. Außerdem war das von den anderen Partien her eine (fast) perfekte Runde!“

veilchen27: „Der Spieltag schmeckt. Verdienter Auswärtssieg, toll gekämpft! Sehr stark ins Spiel gestartet, dann nach 15 Minuten aber bisschen nachgelassen und BWL zu vielen Konter kommen lassen, auch weil wir zu viele unnötige Ballverluste hatten. Zweite Halbzeit ist uns das dann deutlich besser gelungen, hatten bessere Restverteidigung beziehungsweise weniger Risiko, aber es sah am ersten Blick nach weniger aus, weil naturgemäß BWL mehr Risiko ging und wir mit dem Ball zu wenig Entlastung hatten, auch als Kraftgründen. Alles in allem Lob ans Team. Das war eine Rumpftruppe, bei der wir nicht mal die Bank vollbekommen haben. Rechts quasi ein Debütant, der dann auch noch – so wie Martins letzte Woche – nach 25 bis 30 Minuten raus muss, plötzlich spielt Guenouche rechts, allein das zeigt den Engpass. Im Rahmen dessen sehr brav gekämpft.“

Aegis: „Wenn wir unsere 100%igen Chancen nutzen würden, wäre es ein ungefährdeter Sieg gewesen. So hat man die Linzer wieder ins Spiel kommen lassen und allen ist der Stift gestanden. Hakim heute meiner Meinung nach unser bester Mann.“

QPRangers: „Meine Nerven, in Halbzeit 2 hätten wir den Sack zumachen müssen, Schmid verstolpert im Strafraum, Huskovic entwickelt sich zum Chancentod. Vucic hat einen sehr starken Schuss aber technische Probleme. Sehr viel Verwalten in Halbzeit 2, Gott sei Dank noch gut gegangen. Wie sie die beiden quirligen Spieler rausgenommen haben (Mensah und Soares) war es dann etwas ruhiger. Dennoch, es wird nicht reichen. Krätzig ist genial, ich hoffe, den bekommen wir noch eine Saison. Und Handl war auch wieder stark.“

kingpacco: „Wahrscheinlich eines der schlechtesten Spiele, die wir über 90 Minuten gemacht haben. Die 2. Halbzeit war unter aller sau. Sich von so einem Gegner hinten reindrücken zu lassen, ist schon irre. Positiv ist, dass wir trotzdem drei Punkte gemacht haben und wir jetzt eine bessere Chance auf den Verbleib im oberen Playoff haben, als vor dem Spiel. Hätte ich so nicht erwartet.“

Austrianer1969: „Gewonnen – das zählt – aber die 2. Halbzeit war gruselig. Hakim stark, Defensivleistung in Ordnung- aber sonst hüllen wir den Mantel des Schweigens darüber. Die Disziplinlosigkeiten auf und neben dem Platz müssen abgestellt werden, das permanente Gejammere am Platz etc. geht nicht und abseits des Platzes sowieso. Jetzt alle ins Stadion, bis auf den Auswärtssektor muss das Stadion voll sein.“

