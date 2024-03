Die Kommentare der Rapid-Fans nach dem 1:1-Unentschieden gegen Austria Lustenau

Nach dem 3:0-Derbysieg gegen die Wiener Austria kam der SK Rapid gestern gegen Austria Lustenau nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Im Mittelpunkt des Spiels...

Nach dem 3:0-Derbysieg gegen die Wiener Austria kam der SK Rapid gestern gegen Austria Lustenau nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Im Mittelpunkt des Spiels stand Schiedsrichter Hameter, der mit teils haarsträubenden Pfiffen die Partie stark beeinflusste und unter anderem Rapid-Innenverteidiger Kongolo mit gelb-rot vom Platz stellte. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum. Hier findet ihr eine sehr lesenswerte Analyse zum Spiel!



Schwemmlandla3: „Hut ab vor dieser Truppe. Unfassbare Moral. Nicht einmal der offensichtliche Auftrag gegen Rapid hat gefruchtet. Schade um die Seidl-Aktion zum Schluss, da wäre das Stadion explodiert. Aber bin eigentlich sehr positiv mit welcher Ruhe man zu zehnt weitergespielt und auf die Chance hingearbeitet beziehungsweise gewartet hat. Bravo. Schade natürlich um den Dreier.“

LiamG: „War erwartet schwer und wurde unerwartet schwerer. Danke Hedl und Grüll. Ohne die beiden würde es ganz anders ausschauen. Freundlich ausgedrückt: Hameter raus! Ich hoffe der Typ pfeift keine Partie mehr von uns. Bin nur noch haß. Ich hoffe der Verein widmet sich auch diesem Punkt. Das heute war einfach nicht in Ordnung – freundlich ausgedrückt.“

grubi87: „Das war eigentlich die perfekte Runde für uns. Doch dann kam – wieder mal – Hameter. Schadensbegrenzung am Ende, aber der Skandal darf nicht unter den Teppich gekehrt werden. jetzt ist mein Wunsch ein schönes X mit dem Peda in Klagenfurt.“

rabbitmountain: „Die Derby-Nachwehen haben uns heute zwei Punkte und vielleicht sogar das obere Playoff gekostet. Das Spiel haben wir im Kopf „verloren“. Im Gegensatz zum Derby waren wir vor allem in Halbzeit 1 gar nicht präsent und eigentlich haben die letzten Prozent das ganze Spiel über gefehlt. Einige Spieler komplett von der Rolle. Warum wir in den letzten fünf bis zehn Minuten nicht die „Brechstange“ auspacken, habe ich nicht verstanden. Spielerisch ging da gar nichts mehr. Für mich der erste Rückschritt in der Ära Klauß – bin gespannt ob und wie er die Spieler mental wieder auf hundert Prozent bringt. In Klagenfurt werden wir viel mehr leisten müssen als heute. Glaube kaum, dass Pacult auf ein freundschaftliches Remis spielen lassen wird.“

Hugo_Maradona: „Die erwartet schwere Partie gegen von Heraf sehr gut eingestellte Lustenauer. Da muss man schon gratulieren. Dennoch wäre alles ganz schnell sehr klar gewesen, wenn da eine der zu Beginn herausgespielten Chancen gepasst hätten. Hameter hat aus Stadion-Sicht einen skandalösen Eindruck gemacht. Ich frage mich ja auch, was man sich denkt, wenn man sich nach getaner „Arbeit“ dann sein Werk ansieht und ein wenig reflektiert. Nana war beim 0:1 ebenfalls skandalös. Da wirst schon bei der Schülerliga unfassbar zamg‘schissn, wenn du so einen langen Ball aufspringen lässt. Beide Außenpracker auszutauschen war dann ein geiler Move, der sich fast noch ausgezahlt hat. Wir leben wie schon lange nicht mehr und man spürt richtig, wie da was brodelt.“

DonAndres: „Gegen Lustenau daheim zwei Punkte liegenlassen – sagenhaft. Und wieder ein Entscheidungsspiel in Kärnten. Nach dem Auftritt im Vorjahr ahne ich Schlimmes.“

Sterz: „Schade, dass heute eine Riesenchance vergeben wurde. Im letzten Spiel des Grunddurchganges hat man es selbst in der Hand. Ich hoffe, dass die Spieler bis zum letzten Spiel des Grunddurchganges die Köpfe frei bekommen. Erste Halbzeit war heute etwas „morsch“.“

Ernesto: „Schwache Leistung, Lang muss gleich zu Beginn auf Burgstaller ablegen, dann haben wir das schnelle Tor. Danach war’s nur Krampf. Das Schiedsrichterteam war heute auch schwach. Die Schlussphase war eigentlich lächerlich.“

Wolti: „Zum Glück die Niederlage abgewendet – das die ganzen Medienberichte nicht spurlos an der Mannschaft vorbeigehen. Da waren einige Schlampigkeiten dabei. Schön, dass die Mannschaft den Ausgleich gemacht hat.“

little beckham: „Zwei mal hat uns Lustenau wehgetan – beim Ausschluss und beim Gegentor. Beide Male mit dem einfachsten Mittel, das es im Fußball gibt: dem langen hohen Ball. Wie sich Kongolo und Kasanwirjo da jeweils verhalten sieht man nicht mal in der Regionalliga sehr oft. Ärgerlich, aber super, dass wir noch mit einem blauen Auge davongekommen sind. Dass Rapid Jahr für Jahr bis zur 22. Runde ums obere Playoff zittern muss, sollte auch allen im Verein schwer zu denken geben.“

dooku: „Nur auf den Schiedsrichter sich auszureden ist zu billig! Wir haben ungenau, viele Fehlpässe und unkonzentriert gespielt. Alles durch die Mitte. Kein Schuss aus der zweiten Reihe.“

Homegrower: „Nüchtern betrachtet ganz schwacher Start ins Match, so einen Gegner muss man noch viel mehr ins Leere laufen lassen. Hameter erinnert an Schörgenhofer, der macht das nicht zu fleiß, der ist so schlecht, mit dem ist nach dem Match niemand happy. Das 0:1 wieder unglaublich billig, wie kann man so leichtfertig agieren? Schon sehr, sehr ungut den Sack wieder nicht zugemacht zu haben, ich denke das Theater vom letzen Wochenende spielt da auch noch mit. Da hat man sich selber schon massiv unnötig das Leben ordentlich schwer gemacht. Das darf uns einfach nicht wieder um die Ohren fliegen.“

LaDainian: „Lustenau war extrem giftig, fußballerisch nicht vorhanden aber an jedem Wadl dran gewesen.“

HarryDunne: „Chance verpasst die Top 6 zu fixieren, Chance verpasst auf einen Punkt an Platz 3 heranzukommen. Ärgerlich.“

