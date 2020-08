Die Matchverläufe der Testspiele der Bundesligisten vom Samstag

Heute werfen wir einen Blick auf die Testspiele der österreichischen Bundesligisten am Samstag. Hier seht ihr die Matchverläufe und Druckverhältnisse der Partien von fünf...

Heute werfen wir einen Blick auf die Testspiele der österreichischen Bundesligisten am Samstag. Hier seht ihr die Matchverläufe und Druckverhältnisse der Partien von fünf Bundesligaklubs.

Fünf Bundesligaklubs testeten am vergangenen Samstag – nur Rapid und die Admira blieben siegreich. Rapid präsentierte sich dabei sehr druckvoll und souverän. Die höchste Testspielniederlage musste Hartberg hinnehmen, allerdings ist in unseren Graphen sichtbar, dass die Steirer gegen Banik Ostrava zumindest ebenbürtig waren und einige Phasen des Spiels dominierten. Trainer Markus Schopp muss also nicht unzufrieden sein und kann auf der Leistung seiner Mannschaft aufbauen. Mit 34% Gesamtdruck über 90 Minuten war das Hartberg-Testspiel zudem das am offensivsten geführte der fünf Tests.

Auf unserem neuen Portal für Livetrends zu Fußballspielen aus 800+ Ligen und Bewerben aus aller Welt – Overlyzer – , könnt ihr sämtliche relevante Spiele aus der Fußballwelt live mitverfolgen. Dabei werden nicht nur Live-Statistiken geboten, unser Algorithmus veranschaulicht die Druckverhältnisse einer Partie grafisch. Der blaue Graph steht für den Druck, den die Heimmannschaft ausübt, der rote Graph den Druck durch die Gäste. Der Indikator „Gesamter Druck“ zeigt an, wie viel beide Teams für das Spiel machten. Hier kann konstatiert werden, dass ein Wert über 30% für eine insgesamt offensiv geführte Partie spricht.

Übrigens: Ihr könnt auf overlyzer.com sämtliche Partien und Matchverläufe live verfolgen und auch eigene Filter setzen, die euren Anforderungen entsprechen. Mit unserer Promo-Registrierung jetzt ein Jahr kostenlos!