Die Twitter-Aktivitäten in der österreichischen Bundesliga

In der fußballfreien Zeit möchten wir die Gelegenheit nutzen, die Twitter-Accounts der Klubs in der höchsten österreichischen Spielklasse zu untersuchen. Aufgrund der im Vergleich zu Facebook und Instagram leichteren Möglichkeit, die Daten zu scrapen, wurde bewusst die Plattform Twitter gewählt, auch wenn sie im deutschsprachigen Raum nicht an die Nutzerzahlen der beiden Plattformen des Facebook-Konzerns herankommt.

Die WSG Tirol und Mattersburg besitzen keinen aktiven Account bei Twitter und konnten daher nicht berücksichtigt werden. Da nur die Möglichkeit besteht, die letzten 3200 Tweets eines Accounts zu scrapen, sind folgende Informationen zu Beginn anzuführen:

Durch das Löschen von Tweets seitens des Accountinhabers konnten nicht bei allen die volle Anzahl von 3200 abgegriffen werden, weshalb sie manchmal minimal unter 3200 sind.

Der Account des LASK war zwischen dem 27.3.2014 und 17.7.2019 inaktiv. Für die folgende Tabelle und das folgende Diagramm wurde nur der neue Zeitraum seit 2019 betrachtet, wohingegen in den sich anschließenden Tabellen auch die Tweets seit Erstellung des Accounts bis zur Inaktivität (31.8.2010 bis 26.3.2014) betrachtet wurden.

Alle Tabellen sind für jede Spalte sortierbar.

Salzburg dominiert eindeutig bei der Anzahl der Favorisierungen, was nicht zuletzt an den Auftritten in der Champions League liegen dürfte. Der europäische Erfolg von Wolfsberg und einige kreative Tweets (siehe weiter unten die Top Tweets) sei Dank schafft es der EL-Gruppenteilnehmer auf Platz 3. Der LASK konnte dagegen mit Tweets nicht für eine europäische Aufmerksamkeit sorgen wie Salzburg und Wolfsberg in Bezug auf Favorisierungen. Die anderen drei Spalten sollen erst später bei den relativen Werten interpretiert und die absoluten Werten dienen hier nur der Übersicht.



Bei den Durchschnittszahlen je Tag und Monat platzieren sich Rapid und Salzburg vorne, wohingegen Altach überraschend aktiv ist und noch vor Sturm, der Austria und dem LASK liegt. Das eben angesprochene Wolfsberg kann hier nicht mithalten wie eben noch bei den Favorisierungen.

Des Weiteren wurden die Daten am Nachmittag des 6.4.2020 gescrapt, aber um das Diagramm zum Ende hin nicht zu verzerren, wurde nur für die folgende Darstellung die Grenze Ende März 2020 gezogen.

.



Rapid liegt eindeutig vorne, ist doch schon der erfasste Zeitraum kürzer als bei allen anderen, weil der Account am häufigsten postet. Ansonsten ist auffällig, dass Salzburg und Wolfsberg ihren Peak im Oktober 2019 hatten, also mitten in der CL- bzw. EL-Saison. Der LASK dagegen postete trotz vieler Spiele im Herbst nicht annährend so viel wie die beiden anderen Teilnehmern an europäischen Gruppenphasen. Generell wird zudem der Tiefpunkt entweder im Dezember oder Jänner erreicht, weil in diesen Monaten nicht durchgehend oder überhaupt nicht Pflichtspiele stattfinden.

.



Auch wenn Twitter sich nicht so sehr über Bilder und Videos definiert wie Instagram, werden diese beiden Medienarten verwendet. Hartberg und die Admira sind beim Bildeinsatz überraschend weit vorne, Rapid hingegen nur an achter Stelle. Videos werden im Vergleich zu Bildern viel weniger genutzt. Hier sind mit Salzburg, Rapid und Sturm drei der Großen führend. Auffällig ist die schwache Performance der Austria in diesem Bereich. Im Allgemeinen ist es für Sponsoren wichtig, wenn viele Bilder und Videos gepostet werden.

.



Wolfsberg tut sich hier hervor, geht es doch am meisten auf anderen Accounts ein, was durch die führende Position bei Retweets und Quotes belegt wird. Salzburg liegt bei beiden an zweiter Stelle. Weiterhin müssen die Admira und Altach herausgestellt werden, die bezüglich Retweets bessere Werte erzielen als Sturm und die Austria.

.



Mit Ausnahme von erstaunlicherweise Salzburg setzen die vier Großen Austria, Rapid, Sturm und der LASK am häufigsten URLs ein, um etwa auf ihre Website oder ihren Online-Shop zu verlinken, was sinnvoll ist, um die Follower zu informieren, da der Zeichenumfang auf Twitter begrenzt ist, und um auf Produkte im Shop aufmerksam zu machen und sie direkt zu verlinken.

Mentions werden benutzt, um andere Accounts miteinzubeziehen, etwa Spieler- und Sponsorenaccounts. Außerdem werden andere Klubs häufig erwähnt. Hier geht es also um Interaktion mit anderen oder ob man nur auf sich schaut. Wolfsberg und Hartberg sind hier für ihre Klubgröße gut dabei. Sturm, Rapid und Salzburg auf 1, 3 und 5 überraschen weniger, wenngleich Sturm mit 31% einen im Vergleich zu Salzburg schon hohen Wert erzielt.

Bei den verwendeten Hashtags ist St. Pölten ganz vorne zu finden und die Admira auch überraschend an vierter Stelle. Dies spricht also dafür, dass hier versucht wird, möglichst viele Schlagworte zu setzen, um möglichst viel Aufmerksamkeit für einen Tweet zu bekommen und ihn besser auffindbar zu machen. Man könnte es so interpretieren, dass die Kleinen es eher nötig haben, für ihre Tweets Aufmerksamkeit zu generieren und sie deshalb viele Hashtags benutzen. Nichtsdestotrotz setzen auch Rapid, Sturm und Salzburg verhältnismäßig viele Hashtags ein und die haben es eigentlich nicht nötig. Die Austria und der LASK dagegen vertrauen darauf, dass ihre Tweets auch ohne Hashtags gesehen werden.

Top 10 Tweets und Top Tweets jedes Klubs

Abschließend werden die Top 10 der Tweets insgesamt abgebildet. Zunächst bezüglich der Retweets und dann der Favorisierungen. Wolfsberg konnte zumindest in der letzteren Kategorie mit einem Tweet verhindern, dass Salzburg das Ranking exklusiv besetzt. Abschließend folgt ein Blick auf den Top Tweet jedes Klubs – auch hier wieder erst Retweets und dann Favorisierungen.

.

.