Dritter Testspielsieg in Folge: WSG Tirol weiter mit weißer Weste

Drittes Testspiel, dritter Sieg. Die WSG Tirol bleibt in der Vorbereitung weiterhin ungeschlagen. Der Tiroler Bundesligist konnte das kurzfristig anberaumte Testspiel gegen Universitatea Craiova mit 3:2 für sich entscheiden.

Die weiße Weste bleibt. Auch nach dem dritten Vorbereitungsspiel ist die WSG Tirol weiterhin ungeschlagen. Der kurzfristig anberaumte Test gegen den Drittplatzierten der abgelaufen rumänischen Meisterschaft, Universitatea Craiova, der im Sportzentrum Schwaz gespielt wurde, war vor allem in Halbzeit eins eine klare Sache für die Tiroler. Durch zwei Tore von Žan Rogelj und einem von Neuzugang Lautaro Rinaldi gingen die Wattener mit drei Toren Vorsprung in die Pause. Nach zwei Treffern von Andrei Ivan ‚retteten‘ Behounek & Co. am Ende ein Tor Vorsprung ins Ziel.



Die WSG spielte:

Oswald (46. Schermer); Jaunegg (46. Ranacher), Stumberger (46. Bacher), Behounek, Schulz (46. Geris); Rogelj (46. Tomic), Naschberger, Üstündag, Skrbo (46. Blume); Rinaldi (46. Forst), Ogrinec (46. Prica).



Thomas Silberberger (WSG-Cheftrainer): „In der ersten Halbzeit war die Leistung top. Da hätten wir eigentlich mit 5 Toren vorne liegen müssen, weil wir zwei Topchancen liegen ließen. Da hat nahezu alles gepasst. Die zwei Gegentore in der zweiten Halbzeit wurmen mich ein wenig, weil sie unnötig waren. Aber ansonsten ein sehr vernünftiger Auftritt der Mannschaft.“