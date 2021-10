Expected-Goal-Werte zum 12. Spieltag 2021/22

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

FK Austria Wien – SV Ried 4:1 (xG=1.64:1.13)

Die Wiener Austria holte den ersten Heimsieg in der laufenden Meisterschaftssaison und setzte sich gegen die SV Ried mit 4:1 durch. Wir verfassten bereits eine ausführliche Analyse zu dieser Partie, wollen euch aber noch die Expected Goals nachliefern, die mit 1.64:1.13 zwar für die Hausherren ausfielen, aber weit nicht so eindeutig wie das Ergebnis sind.

Admira Wacker – WSG Tirol 0:1 (xG=0.97:1.51)

Nach dem 1:0-Auswärtssieg der WSG Tirol gab die Mannschaft von Trainer Silberberger den letzten Tabellenplatz an den LASK ab. Das entscheidende Tor fiel durch einen Strafstoß in der letzten Minute durch Vrioni, weshalb die Gäste auch in der xG-Wertung mit 0.97:1.51 vorne liegen. Ansonsten sahen die Fans eine recht ausgeglichene Partie, bei der große Torchancen eher Mangelware waren. Die Admira erwischte nicht ihren besten Tag und blieb besonders im letzten gegnerischen Drittel zu ungenau.

Wolfsberger AC – SK Austria Klagenfurt 2:1 (xG=2.37:0.63)

Der Wolfsberger AC konnte wieder einmal drei Punkte einfahren und liegt nach dem 2:1-Sieg gegen Austria Klagenfurt weiterhin auf dem dritten Tabellenplatz hinter Sturm und Salzburg. Die Gäste gingen stark ersatzgeschwächt in das Kärntner Derby, da neben den verletzten Spielern auch Thorsten Mahrer und Turgay Gemicibasi aufgrund von Sperren pausieren mussten. Der WAC brauchte ein wenig bis er ins Spiel fand, war dann aber in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft und versäumte es frühzeitig die Partie zu entscheiden. Austria Klagenfurt legte in den zweiten 45 Minuten einen guten Auftritt hin, doch konnte den Rückstand nach dem 2:1 nicht mehr egalisieren. Michael Liendl erzielte den entscheidenden Treffer mit einem sehr schönen Weitschuss. Insgesamt ein durchaus verdienter Sieg, was auch die Expected-Goal-Werte von 2.37:0.63 zeigen.

TSV Hartberg – SK Rapid Wien 1:1 (xG=1.26:0.89)

In der ersten Hälfte spielte in Hartberg nur eine Mannschaft, denn der SK Rapid kombinierte gut nach vorne und spielte sich die eine oder andere Möglichkeit heraus. Fountas brachte die Hütteldorfer nach einem schönen Kara-Pass in Führung und es sah danach aus, dass Kühbauers Mannschaft die enorm wichtigen drei Punkte einfahren würde. Es sollte jedoch ein bitterer Nachmittag für die Gäste aus Wien werden. Leo Greiml verletzte sich in der 53. Minute schwer und zog sich einen Kreuzbandriss zu, sodass der formstarke Innenverteidiger in dieser Saison wohl keine einzige Minute mehr zum Zug kommen wird. Die Hütteldorfer stellten Stojkovic in die Innenverteidigung neben Greiml, da sich mit Wimmer der Ersatzmann fürs Abwehrzentrum beim Aufwärmen verletzte. Schick übernahm den Part auf der rechten Abwehrseite und wirkte insbesondere in der Schlussphase überfordert. Hartberg drückte auf den Ausgleich und wurde in der 97. Minute belohnt, als Rapid den Ball nach einer der zahlreichen Standardsituationen nicht mehr aus dem eigenen Fünfer weg bekam. Wieder einmal ein bitterer Spieltag für Kühbauers Mannschaft, die den Schwung vom Europa-League-Sieg gegen Dinamo Zagreb nur in der ersten Halbzeit mitnehmen konnten. Die Expected Goal-Werte fielen aufgrund der zweiten Halbzeit mit 1.26:0.89 sogar zugunsten der Steirer aus. In der ersten Halbzeit kam Hartberg nur auf einen xG-Wert von 0.03.

LASK – SCR Altach 0:1 (xG=0.96:0.59)

Der LASK ist nach der 0:1-Niederlage gegen Altach das Schlusslicht der Tabelle der österreichischen Bundesliga. Es läuft ein wenig verhext für die Oberösterreicher, denn sie ließen wieder einmal als dominantere Mannschaft wichtige Punkte liegen. Das größte Problem war sicherlich, dass es den Offensivspielern nicht gelang die spielerische Dominanz in zahlreiche Chancen umzumünzen und die wenigen Möglichkeiten wurden wie schon oft in dieser Spielzeit ausgelassen. Den einzigen Treffer der Partie erzielte der der 18-jährige Joker „Joker“ Noah Bischof, der in der 83. Minute über seinen ersten Treffer im Profifußball jubeln durfte. Die Expected-Goal-Werte weisen mit 0.96:0.59 leichte Vorteile für die Hausherren auf.

RB Salzburg – SK Sturm Graz 4:1 (xG=1.62:1.48)

Im Spitzenspiel der 12. Runde traf der Tabellenerste auf den ersten Verfolger und dieses Spiel zeigte einmal mehr die Zweiklassengesellschaft in der österreichischen Bundesliga auf. Zumindest auf dem Papier, denn der 4:1-Sieg fiel deutlich zu hoch aus und war beispielsweise auch einem großen Patzer des Goalies Siebenhandl geschuldet. Salzburg hatte etwas mehr Ballbesitz 58%, etwas mehr Schüsse aufs gegnerische Tor (6:4) und mit 1.62:1.48 nur die etwas besseren Expected-Goal-Werte. Die xG-Werte sagen jedoch nur auf ein einzelnes Spiel betrachtet nicht immer alles aus und insgesamt geht der Sieg durchaus in Ordnung, auch wenn er wohl um ein Tor zu hoch ausfiel. RB Salzburg vergrößerte den Vorsprung auf den SK Sturm nun auf elf Punkte.