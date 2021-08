Expected-Goal-Werte zum 5. Spieltag 2021/22

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

Nachtrag zum vierten Spieltag

Da am vierten Spieltag unsere Expected-Goal-Wertung urlaubsbedingt ausfiel, wollen wir zunächst einige Werte nachliefern, ehe wir zur aktuellen Runde kommen:

RB Salzburg kam beim 1:0-Sieg gegen die Admira auf einen xG-Wert von 1.81:0.13 und war auch im Hinspiel gegen Bröndby mit 2.24:0.45 die klar überlegene Mannschaft. Der SK Rapid wies sowohl gegen Altach (1.46:2.15) also auch beim 3:0-Sieg gegen Luhansk (1.39:2.49) die schlechteren xG-Werte auf, hatte beim EL-Playoff-Hinspiel demnach sehr viel Glück. Die Wiener Austria hatte beim 1:1-Unentschieden gegen Austria Klagenfurt mit 2.03:0.92 die Nase bei der xG-Wertung vorne, während Sturm beim 3:1-Sieg gegen den LASK über der Expected-Goal-Erwartung agierte, da die Werte mit 1.34:1.16 recht ausgeglichen waren. Beim 3:1-Sieg der Blackies gegen Mura war die Höhe des Siegs allerdings verdient, was die xG-Wertung von 3.46:1.19 belegt. Der LASK wies beim 1:1-Unentschieden gegen St. Johnstone mit 1.68:0.92 auch die etwas besseren xG-Werte auf. Hartberg und Ried trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden, das auch nach der xG-Wertung von 1.06:1.18 das fairste Ergebnis war. Beim 2:2-Unentschieden zwischen dem WAC und der WSG Tirol hatte die Heimmannschaft mit 2.84:2.07 die besseren xG-Werte.

Die Expected-Goal-Werte zum 5. Spieltag der österreichischen Bundesliga

Wolfsberger AC – Admira Wacker 3:0 (xG=2.91:0.84)

Der Wolfsberger AC kann doch noch gewinnen. Coach Robin Dutt feierte in der fünften Runde einen klaren 3:0-Sieg gegen die Admira, die nun zum dritten Mal in Folge keinen Punkt abstauben konnte. Der WAC kam auf einen Ballbesitz von rund 70% und auch die Expected-Goals weisen die Kärntner mit 2.91:0.64 als verdienten Sieger aus. In der zweiten Halbzeit agierten die Hausherren in Überzahl, da Bauer nach einem Elfer-Foul an Röcher mit einer gelb-roten Karte vom Platz musste. Liendl verwandelte zum zwischenzeitlichen 2:0 und die Partie war damit zu diesem Zeitpunkt entschieden.

Auch unsere Overlyzer-Grafik lässt keine Zweifel daran, dass der WAC fast über das gesamte Spiel die überlegene Mannschaft war.

RB Salzburg – Austria Klagenfurt 3:1 (xG=1.91:1.07)

Beim 3:1-Sieg des Serienmeisters gegen Austria Klagenfurt gelang es den Gästen trotz eines frühen Rückstands die Partie überraschend lange offenzuhalten. Alex Timossi Andersson egalisierte den frühen Rückstand und die Kärntner hielten das 1:1 bis zur 70. Minute, ehe Berisha nach seiner Einwechslung bei seinem Comeback einen sehenswerten Freistoß zum 2:0 versenkte. Der starke Außenverteidiger Kristensen sorgte in der 84. Minute für den Schlusspunkt. Die Salzburger weisen in der Expected-Goal-Wertung mit 1.91:1.07 die besseren Werte auf, taten sich aber gegen die gut organisierte Mannschaft von Trainer Pacult keineswegs leicht.

WSG Tirol – SCR Altach 0:0 (xG=0.91:0.70)

Die WSG Tirol bleibt das Kuriosum in der österreichischen Bundesliga, denn die Mannschaft von Thomas Silberberger holte im fünften Meisterschaftsspiel der laufenden Saison das fünfte Unentschieden – bei einer Tordifferenz von 5:5. Altach-Coach Canadi sprach nach dem Spiel von einem gerechten Unentschieden, was auch die xG-Werte von 0.91:0.7 bestätigen. Die beiden Teams ließen nicht allzu viele Torchancen zu, wobei die Heimmannschaft mehr vom Spiel hatte, jedoch gegen die Altacher Defensive zu wenige Ideen hatte. Da die Gäste die Konter unpräzise ausspielten war das 0:0 ein recht logisches Ergebnis.

SK Rapid Wien – SV Ried 3:0 (xG=1.72:0.40)

Dem SK Rapid gelang vor dem Wiener Derby gegen die Austria ein wichtiger 3:0-Sieg gegen die SV Ried, der auch laut den xG-Werten von 1.72:0.40 verdient ausfiel. Die Hütteldorfer kletterten auf Platz 3 und Zoki Barisic wird es gefreut haben, dass neben Kara mit Grüll und Robert Ljubicic zwei Neuzugänge für die Treffer verantwortlich waren. Ried agierte etwas überraschend, da die Mannschaft von Trainer Andi Heraf phasenweise mit einem sehr hohen Pressing agierte. Der SK Rapid hat nun mit dem Auswärtsspiel gegen Luhansk und dem Derby noch zwei Spiele vor sich, ehe die Mannschaft in der Länderspielpause eine kleine Auszeit zum Regenerieren erhält.

SK Sturm – FK Austria Wien 2:2 (xG=2.05:1.52)

Zum 2:2-Unentschieden zwischen dem SK Sturm und der Wiener Austria verfassten wir bereits eine umfangreiche Analyse, die wir euch hier nochmal ans Herz legen wollen. Die Veilchen zeigten sich in einigen Bereichen verbessert und der SK Sturm lag auch in der xG-Wertung nur knapp mit 2.05:1.52 vorne. Trotz der guten Leistung liegt die Mannschaft von Trainer Manfred Schmid nach dem Unentschieden nun auf dem letzten Tabellenplatz und steht im Wiener Derby schon unter Druck, zumal nach der Länderspielpause mit dem Auswärtsspiel gegen den LASK ein weiterer unangenehmer Gegner wartet.

LASK – TSV Hartberg 1:1 (xG=1.86:0.45)

Nach dem 1:1-Unentschieden gegen St. Johnstone fabrizierten die Oberösterreicher auch gegen den TSV Hartberg das gleiche Resultat. Matija Horvat brachte die Gäste in der 69. Minute mit einem kuriosen Treffer in Führung – LASK-Tormann Schlager krachte mit Filipovic zusammen, sodass das Tor beim Weitschuss verwaist war – und der Ex-Hartberger Florian Flecker sorgte rund neun Minuten danach für den verdienten Ausgleich, denn immerhin fielen die xG-Zahlen mit 1.86:0.45 recht deutlich für die Hausherren aus.

