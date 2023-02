Expected-Goal-Werte zum 18. Spieltag 2022/23

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

SK Austria Klagenfurt – Wolfsberger AC 0:3 (xG=0.88:2.29)

Der WAC überzeugte in Klagenfurt mit einem intensiven Pressing samt schnellem Umschalten und gewann verdient mit 3:0, wobei alle Treffer in den ersten 45 Minuten fielen. Tai Baribo erzielte dabei einen Doppelpack und steht damit nun schon bei zehn Treffern. Auch die Expected-Goal-Werte von 0.88:2.29 zeigen, dass der Auswärtssieg durchaus verdient war, auch wenn die Gäste in den ersten 45 Minuten vor allem durch Effizienz punkteten.

SV Ried – LASK 1:1 (xG=1.87:1.71)

Im Oberösterreich-Derby schrammte der LASK haarscharf an einer Niederlage vorbei. Nach einem Elfmeter von Lang liefen die Gäste in der gesamten zweiten Halbzeit einem Rückstand mit einem Mann weniger hinterher und wurden in der 90. Minute für die Bemühungen belohnt. Nakamura erzielte sein 11. Saisontor und verhinderte damit einen Heimsieg der SV Ried, die nach den intensiven 90 Minuten dennoch erhobenen Hauptes vom Platz gehen darf. Die xG-Werte von 1.87:1.71 sprechen für ein gerechtes Unentschieden.

TSV Hartberg – SK Sturm Graz 1:2 (xG=1.72:1.98)

Der SK Sturm schwimmt im Jahr 2023 weiter auf der Erfolgswelle, denn nach dem Cup-Weiterkommen gegen RB Salzburg und dem knappen Heimsieg gegen den SK Rapid, setzten sich die Blackies auch im Steirer-Duell gegen Hartberg durch. Dabei machte es Ilzers Mannschaft in der Schlussphase unnötig spannend und ließ einige Chancen zu. Auch die Expected-Goal-Werte von 1.72:1.98 zeigen, dass es insgesamt eine sehr enge Geschichte war.

SC Austria Lustenau – FK Austria Wien 1:0 (xG=0.22:1.85)

Die Wiener Austria musste ohne Punkte im Gepäck die Heimreise aus Lustenau antreten, wobei man auf der langen Heimreise sicherlich Zeit zum Nachdenken hatte, wie man die drei Punkte im Ländle liegen hat lassen können. Alleine Tabakovic hätte die Partie zugunsten der Gäste entscheiden können, doch er und seine Mannschaftskollegen ließen zahlreiche Möglichkeiten ungenutzt. Trainer Wimmer musste zahlreiche verletzte Spieler vorgeben und insbesondere Dominik Fitz ging den Veilchen enorm ab. Die Akteure am Platz spielten gut bis zum Abschluss – dann war es jedoch eine Mischung aus Pech und Unvermögen. Auch die xG-Werte von 0.22:1.85 zeigen, dass sehr viel Glück bei diesem Heimsieg dabei war.

WSG Tirol – RB Salzburg 1:3 (xG=0.93:1.61)

RB Salzburg beendete die stolze Serie der WSG Tirol und fuhr einen 3:1-Auswärtssieg ein. Zwei Tore aus Standards, darunter ein Eigentor, besiegelten das Schicksal der Überraschungsmannschaft, die jedoch abermals eine starke Leistung zeigte. Auch die xG-Werte von 0.93:1.61 zeigen, dass es keinesfalls ein einfacher Sieg des Tabellenführers war, wie auch Trainer Jaissle nach dem Spiel feststellte.

SK Rapid Wien – SCR Altach 3:0 (xG=1-95:0.89)

Zum Spiel zwischen dem SK Rapid Wien und dem SCR Altach findet ihr hier bereits eine ausführliche Analyse. Wir wollen euch noch die xG-Werte nachliefern, die mit 1.95:0.89 zugunsten der Hütteldorfer ausfallen. Auch die Altacher kamen wie man sieht zu einigen Chancen und hätten durchaus auch den Führungstreffer erzielen können.