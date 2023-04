Expected-Goal-Werte zum 24. Spieltag 2022/23

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

WSG Tirol – Wolfsberger AC 4:0 (xG=2.27:0.21)

Es dauerte nur zwölf Sekunden bis der WAC in dem Duell gegen die WSG Tirol auf die Verliererstraße kam, denn Thomas Sabitzer erzielte ein Blitztor, das seine Mannschaft auch die restlichen 90 Minuten beflügeln sollte. Besonders in der ersten Halbzeit waren die Hausherren klar überlegen und wesentlich bissiger als die Gäste, die viel zu passiv auftraten. Auch die xG-Werte von 2.27:0.21 zeigen, dass der Heimsieg durchaus verdient war. Die Hausherren brachten 8 von 22 Schüssen auf das gegnerische Tor, die Gäste nur einen von fünf Schussversuchen.

SV Ried – TSV Hartberg 1:3 (xG=1.37:2.06)

Die SV Ried zeigte insbesondere in der ersten Halbzeit gegen den TSV Hartberg eine inferiore Leistung und ist nach der Niederlage gegen die zuvor punktegleichen Steirer das alleinige Schlusslicht. Die Oberösterreicher konnten nur eines der letzten neun Pflichtspiele gewinnen und starteten ins untere Playoff mit zwei Niederlagen. Die Mannschaft von Trainer Maximilian Senft muss in den kommenden Runden dringend anfangen Punkte zu sammeln, da sonst der Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz immer größer werden wird. Die Expected-Goal-Werte fallen mit 1.37:2.06 für die Gäste aus.

SC Austria Lustenau – SCR Altach 1:0 (xG=0.47:1.14)

Im Vorarlberg-Derby fing sich der SCR Altach eine etwas ärgerliche Niederlage ein, da die Partie nach einem typischen 0:0-Unentschieden aussah. Beide Teams konnten kaum Chancen generieren. Die Hausherren brachten nur einen einzigen Schuss auf das gegnerische Tor, was aber ausreichen sollte, um zum vierten Mal in Folge drei Punkte einzufahren. Die Gäste aus Altach brachten zwar auch nur zwei von zehn Schussversuchen auf das gegnerische Tor, weisen aber mit 0.47:1.14 die etwas besseren xG-Zahlen auf.

SK Rapid Wien – SK Austria Klagenfurt 3:1 (xG=2.75:0.75)

Der SK Rapid Wien zeigte sich gegen Austria Klagenfurt gegenüber den letzten Partien stark verbessert, wobei insbesondere in spielerischer Hinsicht Fortschritte zu sehen waren und stellenweise richtig schön kombiniert wurde. Auch das Aufbauspiel der Hausherren sah dank personeller Veränderungen flüssiger aus, wobei Austria Lustenau nicht der Gradmesser im oberen Playoff ist und wesentlich mehr freie Räume anbot als die restlichen Mannschaften in der Meistergruppe. Die xG-Werte fallen dementsprechend mit 2.75:0.75 deutlich aus.

Red Bull Salzburg – FK Austria Wien 3:3 (xG=2.40:2.04)

In Salzburg entwickelte sich im Spiel zwischen RB Salzburg und der Wiener Austria ein echter Krimi. Die Veilchen zeigten nach einem 0:2-Rückstand Moral und hätten die Partie sogar beinahe gewonnen, wäre es nicht zu einem fragwürdiger Elfmeterpfiff in der Schlussphase gekommen. Dank dieses Elfmeters, der mit einem xG-Wert von 0.76 zu Buche schlägt, haben die Salzburger bei der xG-Wertung mit 2.40:2.04 knapp die Nase vorne. Alles andere könnt ihr in unserer ausführlichen Analyse nachlesen.

LASK – SK Sturm Graz 2:1 (xG=2.36:1.42)

Dem LASK gelang die Revanche für das Cup-Aus, denn die Mannschaft von Didi Kühbauer drehte einen Rückstand um und gewann mit 2:1. Die Grazer hatten das Spiel lange Zeit recht gut unter Kontrolle, doch in der Schlussphase kamen die Hausherren besser auf und generierten einige Chancen, was sich auch im besseren xG-Wert von 2.36:1.42 niederschlägt. Bei den Gästen merkte man schlussendlich doch, dass Abwehrchef Wüthrich und der gesperrte Jon-Gorenc Stankovic nicht immer gleichwertig zu ersetzen sind, wobei bis zur Auswechslung von Hierländer die beiden Routiniers weniger abgingen als in den letzten 30 Minuten.

