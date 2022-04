Expected-Goal-Werte zum 27. Spieltag 2021/22

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

TSV Hartberg – Admira Wacker 1:2 (xG=0.96:1.94)

Der TSV Hartberg erzielte zum ersten Mal seit dem 1:1-Unentschieden gegen die Admira am 13. Februar 2022 wieder einmal einen Treffer und beendete damit die extreme Torflaute der letzten Wochen. Zu einem Sieg reichte es jedoch nicht, da die Admira durch einen Kerschbaum-Elfmeter und einem Surdanovic-Treffer bereits mit 2:0 in Führung lag. Die Südstädter übernahmen nach diesem Erfolg die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe, wo jedoch alle Mannschaften sehr knapp beieinander liegen. Die Expected-Goal-Werte von 0.96:1.94 bilden recht genau das tatsächliche Ergebnis ab.

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

SV Ried – WSG Tirol 2:3 (xG=2.66:0.26)

Robert Ibertsberger wurde nach der 2:3-Niederlage gegen die WSG Tirol etwas überraschend von den Riedern entlassen. Bis zur 82. Minute lag die Heimmannschaft in Führung, doch zwei späte Tore von Vrioni sorgten für den Umschwung. Eine bittere Niederlage, denn die Hausherren waren dominant und weisen mit 2.66:0.26 ganz klar die besseren Expected-Goal-Werte auf. Ein Sieg, der komplett gegen den Spielverlauf fiel.

SCR Altach – LASK 0:0 (xG=1.06:1.15)

Der LASK kommt nicht vom Fleck, denn die Oberösterreicher warten weiterhin auf drei Punkte. Gegen den SCR Altach reichte es nur zu einem 0:0-Unentschieden und die Expected Goals fallen mit 1.06:1.15 auch ausgeglichen aus, sodass die Punkteteilung durchaus gerecht war. Die LASK-Fans kritisieren, dass sie im Herbst oftmals nur an der schwachen Chancenauswertung scheiterten, mittlerweile aber auch die spielerische Qualität zu wünschen lässt und weniger Tormöglichkeiten herausgespielt werden.

FK Austria Wien – Red Bull Salzburg 1:2 (xG=1.27:1.32)

Zu der Partie zwischen der Wiener Austria und Red Bull Salzburg verfassten wir bereits eine ausführliche und sehr lesenswerte Analyse und wollen euch nun nur noch die Expected Goals nachreichen, die mit 1.27:1.32 wie erwartet knapp ausfielen.

SK Sturm Graz – SK Rapid Wien 2:1 (xG=0.44:1.02)

Der SK Sturm setzte sich mit einem 2:1-Sieg gegen den SK Rapid durch und machte damit einen großen Schritt Richtung Vizemeister. In einer intensiv geführten Partie, in der Chancen Mangelware waren, präsentierten sich die Blackies als das effizientere Team. Die xG-Werte von 0.44:1.02 zeigen nämlich leichte Vorteile für den SK Rapid. Überraschend war zudem, dass die Hütteldorfer auf rund 65% Ballbesitz kamen. Feldhofers Mannschaft verstand es jedoch kaum den Ballbesitz in aussichtsreiche Chancen umzumünzen.

Wolfsberger AC – SK Austria Klagenfurt 1:2 (xG=2.13:0.77)

Eine kleine Überraschung gab es beim Kärnten-Duell zwischen dem WAC und Austria Klagenfurt. Der Wolfsberger AC hat mit 2.13:0.77 die deutlich besseren Expected-Goal-Werte, ging aber als Verlierer vom Platz und liegt damit zwischenzeitlich auf dem letzten Platz in der Meistergruppe.