Expected-Goal-Werte zum 31. Spieltag 2020/21

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

FK Austria Wien – SKN St. Pölten 2:1 (xG=1.60:1.00)

Nach der 1:2-Niederlage des SKN St. Pölten gegen die Wiener Austria steht fest, dass die Niederösterreicher die Tabelle der Saison 2020/21 am letzten Platz abschließen werden. Auf den Tabellenletzten ein Relegationsspiel, während sich die Wiener Austria auf ein Playoff-Spiel gegen Hartberg vorbereiten kann. Das Expected-Goal-Modell sieht mit 1.60:1.00 leichte Vorteile für die Wiener Austria, die nicht unverdient als Sieger vom Platz ging. Die Zweikampfquote war ausgeglichen und die Wiener hatten minimal mehr Ballbesitz (53%) als der Gegner.

SCR Altach – SV Ried 3:0 (xG=1.91:0.54)

Ried musste die erste Niederlage unter Chefcouch Andreas Heraf hinnehmen. Das Ergebnis bedeutete zudem, dass Altach sicher die Klasse halten wird. Bitter für die Rieder ist zudem, dass Gragger mit einem Kreuzbandriss ausgewechselt werden musste. Die Expected-Goal-Wertung fällt mit 1.91:0.54 zwar nicht so eindeutig wie das Ergebnis aus, der Heimsieg geht natürlich dennoch in Ordnung.

TSV Hartberg – Admira Wacker 2:0 (xG=1.31:0.33)

Die Admira bleibt der Lieblingsgegner der Hartberger, denn mit dem 2:0-Sieg feierten die Steirer den siebten Sieg in Folge gegen die Niederösterreicher. Admira-Trainer Klaus Schmidt fixierte trotz der Nullnummer den Klassenerhalt, womit er seine Mission erfolgreich erfüllte. Die Hartberger haben auch laut dem xG-Modell, das mit 1.31:0.33 ausfällt Vorteile und gingen als verdienter Sieger vom Platz. Dem Playoff-Spiel gegen die Austria steht nun nichts mehr im Weg.

WSG Tirol – Wolfsberger AC 2:2 (xG=2.00:2.44)

Wenn die WSG Tirol spielt darf man sich im oberen Playoff meistens auf ein unterhaltsames Spiel freuen und so war es auch diesmal. Joveljic erzielte für die Gäste einen Doppelpack und die Kärntner kamen auch insgesamt zu etwas aussichtsreicheren Chancen, was auch das xG-Modell von 2.00:2.44 zeigt. Allerdings hatte Starys Mannschaft am Ende noch Glück, da Benjamin Pranter in der Nachspielzeit per Elfmeter an Manuel Kuttin scheiterte. Das letzte Saisonspiel müssen die Kärntner ohne Innenverteidiger Dominik Baumgartner absolvieren, da der Abwehrchef mit einer gelb-roten Karte vom Platz musste. Sollte der WAC die letzte Partie gegen den formstarken SK Sturm gewinnen und gleichzeitig der LASK gegen den SK Rapid verlieren, können die Kärtner noch den vierten Platz erreichen.

LASK – RB Salzburg 2:5 (xG=1.56:2.35)

Nach der 2:5-Niederlage gegen RB Salzburg können die Linzer nicht mehr den dritten Tabellenplatz erreichen. Die Salzburger waren trotz Rotation eine Nummer zu groß, was in erster Linie an der schwachen LASK-Abwehr lag, die einige Aussetzer zu verzeichnen hatte. Laut dem Expected-Goal-Modell von 1.56:2.35 fällt der Sieg allerdings zu hoch aus.

SK Sturm Graz – SK Rapid Wien 4:1 (xG=1.83:1.43)

Der SK Rapid verlor wie schon gegen den Wolfsberger AC trotz einer zwischenzeitlichen Führung und schlitterte am Ende sogar noch in ein kleines Debakel. Von den Spielern am Platz war in der zweiten Hälfte kein Aufbäumen zu spüren, sodass der Heimsieg sicherlich verdient ausfiel. Der SK Sturm liegt auch bei der xG-Wertung mit 1.83:1.43 vorne.



