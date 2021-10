Faktencheck zur 10. Bundesliga-Runde 2021/22

Der zehnte Spieltag der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag gastiert etwa die Wiener Austria...

Der zehnte Spieltag der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag gastiert etwa die Wiener Austria beim Wolfsberger AC und möchte die eigene Serie in der Liga weiter ausbauen. Am Sonntag geht es dann mit den restlichen Begegnungen weiter, wo am späten Nachmittag das Topspiel zwischen Red Bull Salzburg und dem LASK stattfinden wird.

SV Ried – SK Austria Klagenfurt

Samstag 17:00, Josko-Arena, Schiedsrichter: Alan Kijas

Zu einem ungewöhnlichen Topspiel kommt es in dieser Begegnung, empfängt doch der Tabellenvierte den Tabellendritten. Einen Dämpfer musste dabei zuletzt die SV Ried verkrampfen, wobei dies nicht nur auf dem Spielfeld zu beziehen ist. Am vergangenen Spieltag ging man bei der WSG Tirol eigentlich sang- und klanglos unter und hatte nicht den Hauch einer Chance, auch wenn man mit zwei Treffern beim 2:4 noch etwas Ergebniskosmetik betreiben konnte. Es scheint, als wäre die Glücksfee nicht mehr auf der Seite der Innviertler, spielt man doch in dieser Saison besser als es der xG-Wert vermuten lassen würde. Doch nicht nur das, nun muss man auch noch Trainer Andi Heraf vorgeben, der ein ärztliches Sprechverbot erhielt und seine Stimmbänder schonen muss. Bleibt zu hoffen, dass seine Mannschaft ihm mit guten Leistungen dabei unterstützt.

Weiterhin eine ausgesprochen gute Rolle spielt Aufsteiger SK Austria Klagenfurt in der höchsten Spielklasse und findet sich nicht von ungefähr aktuell auf dem dritten Tabellenplatz wider, womit man weit über den eigenen Erwartungen performt. Das musste auch zuletzt der SCR Altach am eigenen Leibe spüren, spielten sich doch die Kärntner in einen regelrechten Rausch und fegten die Vorarlberger mit einem 4:0 Auswärtssieg vom Feld. Gegen die gut organisierten Altacher ist dies alles andere als Selbstverständlich und spricht für die breite Brust und die Qualität der Klagenfurter. Nun haben die Kärntner die nächste Möglichkeit, gegen einen Gegner auf Augenhöhe anzuschreiben und einen weiteren Auswärtserfolg folgen zu lassen, um das Punktekonto weiter aufzufüllen.

– Der SK Austria Klagenfurt ist in Pflichtspielen gegen die SV Ried ungeschlagen (1S 3U), diese vier Duelle gab es in der 2. Liga 2018/19 und 2019/20.

– Die SV Ried ist in der Bundesliga in Heimspielen unter Andreas Heraf ungeschlagen (6S 3U). Heraf ist der zweite Ried-Trainer nach Paul Gludovatz (2008), der in seinen ersten neun BL-Heimspielen nicht verlor.

– Die SV Ried holte aus den ersten vier Heimspielen dieser BL-Saison 10 Punkte – so viele wie sonst nur 2008/09 zum Vergleichszeitpunkt. Ried punktete im vergangenen Heimspiel erstmals in der Bundesliga nach einem 0:3-Rückstand (3:3 gegen den WAC).

– Die SV Ried punktete in 15 der 19 BL-Spiele unter Andreas Heraf, das gelang zuvor keinem Trainer der Innviertler. Heraf kassierte beim 2:4 bei der WSG Tirol in Runde neun einen Platzverweis – als erster Trainer in einem BL-Spiel seit Dominik Thalhammer am 9. Mai 2021 – ebenfalls gegen die WSG Tirol.

– Der SK Austria Klagenfurt erzielte in dieser Saison der Bundesliga 15 Tore in den ersten neun Spielen – als Aufsteiger zuletzt der SV Mattersburg 2015/16 so viele (damals 17).

Letztes Duell:

Klagenfurt 1:1 Ried

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 4 (3 Remis, 1 Sieg Klagenfurt)

Verletzt/Angeschlagen: Bajic / Blauensteiner, Miesenböck, Gkezos, Moreira, Pecirep, Von Haacke

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Offenbacher / Gemicibasi

Nächstes Spiel: Sturm-Ried / Klagenfurt-Rapid

FC Admira – SCR Altach

Samstag 17:00, BSFZ-Arena, Schiedsrichter: Gerhard Grobelnik

Einige bittere Sequenzen erlebte der FC Admira in den letzten Spielen, die man erstmal verarbeiten muss. Nachdem man im Cup nach der Verlängerung gegen Rapid ausschied, zeigte man in der Liga gegen den LASK speziell im ersten Durchgang eine tolle Leistung und schien alles auf Schiene zu sein, um drei Punkte aus Pasching mitzunehmen. Doch im zweiten Durchgang brach man leistungstechnisch unerklärlicherweise ein und lief fortan nur noch hinterher, wodurch man die eigene Führung aus der Hand gab und sich letztlich mit 1:3 geschlagen geben musste. Damit wurde man von den Linzern in der Tabelle überholt und rückt der Keller näher. Nun hat man die Chance, gegen einen weiteren Tabellennachbarn wichtige drei Punkte zu holen, um sich dahingehend wieder etwas Luft zu verschaffen.

Doch nicht nur die Admira ist dazu verpflichtet, Wiedergutmachung zu leisten, auch der SCR Altach hat einiges geradezubiegen. Am letzten Spieltag gegen Aufsteiger Austria Klagenfurt setzte es eine deutliche 0:4 Heimklatsche und wurde man regelrecht aus dem eigenen Stadion geschossen. Nicht nur, dass man die üblichen Probleme im Ballbesitz bei den Vorarlbergern zu sehen bekam, auch defensiv agierte man alles andere als sattelfest und war die Organisation längst nicht mehr so gut. Mit Eigenfehler brachte man sich jedoch auch in diese Situation und sofern nicht alles für die Vorarlberger läuft, erscheint es schwierig für sie, einen Sieg zu holen. Nun kann man aber vor der Länderspielpause beweisen, dass dies nur ein kleiner Ausrutscher war und man in der Lage ist, Siege einzufahren und zu überzeugen.

– Der FC Admira ist in der Bundesliga seit drei Spielen gegen den SCR Altach ungeschlagen (2S, 1U) und verlor nur eines der vergangenen 11 BL-Duelle gegen die Vorarlberger (5S, 5U).

– Der FC traf gegen den SCR Altach in den vergangenen 16 BL-Spielen immer (insgesamt 32 Treffer) – erstmals so lange. So viele Spiele in Folge traf die Admira zuletzt gegen den SK Sturm Graz, nämlich in 18 BL-Spielen von April 2005 bis September 2014.

– Bei den Duellen zwischen dem SCR Altach und dem FC Admira in der vergangenen Saison gab es vier Platzverweise. Mehr Platzverweise gab es zuletzt 2014/15 bei den Spielen vom SK Sturm Graz gegen den SK Rapid Wien, damals sechs.

– Der SCR Altach traf in seinen ersten 10 Auswärtsspielen beim FC Admira immer (16 Treffer insgesamt). Das ist bis heute die längste Auswärtstorserie der Altacher in der Bundesliga.

– Thomas Ebner könnte am 10. Spieltag sein 250. Spiel in der Bundesliga absolvieren – als dann 175. Spieler seit Gründung der Bundesliga. Ebner absolvierte 178 seiner bisherigen 249 BL-Spiele für den FC Admira.

Letztes Duell:

Admira 1:1 Altach

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 28 (12 Siege Admira, 10 Remis, 6 Siege Altach)

Verletzt/Angeschlagen: Niemand / Odehnal, Reiter, Krizman, Prokopic

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand / Dabanli

Nächstes Spiel: Austria-Admira / Altach-Salzburg

Wolfsberger AC – FK Austria Wien

Samstag 17:00, Lavanttal-Arena, Schiedsrichter: Stefan Ebner

So richtig rund läuft es beim Wolfsberger AC und Trainer Robin Dutt nach wie vor nicht und richtig Konstanz bekommt man in den eigenen Leistungen nicht hinein. Die zuletzt erlittene Niederlage gegen den Liga-Krösus Salzburg ist dabei zwar zu erwarten gewesen, viel schlimmer wiegt jedoch das Ergebnis davor gegen Ried, wo man trotz einer 3:0 Führung noch den Ausgleich kassierte und sich damit die Butter vom Brot nehmen ließ. Damit bestätigt sich weiterhin der Eindruck den Lavanttaler, denn an einem guten Tag ist man in der Lage, jeden Gegner ansprechend zu bespielen, aber auch vollkommen den Faden in der Partie zu verlieren. Welches Gesicht man nun gegen die Austria zeigt, wird sicherlich eine spannende Frage sein, denn mit einem Sieg könnte man einen schönen Sprung nach vorne hinlegen.

Wesentlich besser steht der FK Austria Wien dagegen in den letzten Wochen da und mausert sich still und heimlich zu einem schwer zu knackendem Gegner. Seit nun mehr sechs Partien sind die Violetten ungeschlagen und sind damit seit immerhin knapp zwei Monaten ohne eine Niederlage verblieben. Den positiven Trend untermauerte man auch am vergangenen Wochenende, wo man gegen den TSV Hartberg mit einem 4:3 Sieg die Oberhand behielt, auch wenn man sich das Leben aufgrund defensiver Nachlässigkeiten unnötig schwermachte. Gut für die „Violetten“, dass nun ein weiteres Auswärtsspiel auf dem Programm steht, fühlt man sich doch aktuell in der Fremde wohler als in heimischen Gefilden. Mit einem weiteren Sieg könnten die Wiener den dritten Platz erklimmen, was man vor einigen Wochen nicht für möglich gehalten hätte.

– Der WAC und FK Austria Wien standen sich im Playoff-Finale 2020/21 gegenüber, die Austria gewann beide Duelle. Damit gewannen die Wiener erstmals seit 2017/18 in der Bundesliga gegen den WAC zwei Spiele in Folge.

– Der FK Austria Wien traf gegen den WAC fünf Spiele in Folge (11 Treffer insgesamt). Das gab es in der Bundesliga zuvor nur von September 2016 bis Mai 2018, damals sogar in acht Spielen (18 Tore).

– Der WAC gewann gegen den FK Austria Wien in der Bundesliga acht Heimspiele – sonst nur gegen den FC Admira so viele. Der WAC traf in den vergangenen acht BL-Heimspielen gegen die Austria immer (insgesamt 14 Tore), in den ersten neun Heimspielen blieb der WAC vier Mal torlos.

– Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit sechs Spielen ungeschlagen (2S 4U) – so lange wie zuletzt von November 2019 bis Juni 2020 (damals 11 Spiele in Folge).

– Der FK Austria Wien erzielte vier Tore nach Flanken aus dem Spiel heraus – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga.

Letztes Duell:

WAC 1:2 Austria

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 32 (12 Siege WAC, 7 Remis, 13 Siege Austria)

Verletzt/Angeschlagen: Wenitznig, Novak / Demaku

Gesperrt: Gugganig / Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: LASK-WAC / Austria-Admira

SK Rapid Wien – WSG Tirol

Sonntag 14:30, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Christopher Jäger

Für den krisengebeutelten SK Rapid Wien steht ein unheimlich wichtiges Spiel auf dem Programm, was auch für Trainer Kühbauer Entscheidungscharakter haben dürfte. Die Grün-weißen warten nun schon seit Ende August auf einen Sieg in der regulären Spielzeit und haben von den vergangenen sechs Partien gleich fünf (!) verloren. Dementsprechend steht man aktuell auch auf dem vorletzten Tabellenplatz und hinkt den Erwartungen mehr als nur hinterher. Immerhin schlug man sich unter der Woche in London gegen West Ham United tapfer und zeigte trotz der Niederlage eine ansprechende Leistung. Richtungsweisend wird nun das Duell gegen den Tabellenletzten WSG Tirol, wo drei Punkte Pflicht sein werden, denn ansonsten könnte die Stimmung im Verein und für Trainer Kühbauer endgültig kippen.

Ein riesengroßer Stein fiel der WSG Tirol dagegen am vergangenen vom Herzen, konnte man doch die wochenlang anhaltende Negativserie endlich durchbrechen. Gegen die SV Ried feierten die Wattener ihren ersten Saisonsieg, wobei vor allem die Art und Weise beeindruckte. Man ließ dem Gegner nicht den Hauch einer Chance und erspielte sich eine Hülle und Fülle an Torchancen, weshalb man letztlich verdientermaßen auch vier Tore erzielte. Vor allem Sabitzer spielte sich in den Vordergrund und erzielte nicht nur seinen ersten Treffer in der Bundesliga, sondern schnürte auch einen Trippelpack. Nun hoffen die Tiroler, den Schwung mitnehmen zu können und Rapid ärgern zu können, um auch den Sprung aus dem Tabellenkeller zu schaffen.

– Der SK Rapid Wien gewann vier der sechs Duelle in der Bundesliga gegen die WSG Tirol, die Tiroler punkteten nur im Grunddurchgang der Vorsaison (1S 1U).

– Alle drei Heimspiele des SK Rapid Wien in der Bundesliga gegen die WSG Tirol brachten zu-null-Siege. Rapid gewann im Februar 2020 mit 2:0 und am 25. April 2021 mit 4:0, die WSG das zweite Spiel am 13. Dezember 2020 mit 3:0.

– Der SK Rapid Wien erzielte vier Tore von außerhalb des Strafraums – nur der FC Red Bull Salzburg (6) in dieser Saison der Bundesliga mehr.

– Der SK Rapid Wien gab drei Schüsse nach Balleroberungen innerhalb von 40 Meter vor dem gegnerischen Tor ab – kein Team in dieser Saison der Bundesliga weniger. Im Gegenzug gaben Rapids Gegner 14 Schüsse nach Balleroberungen ab – nur die Gegner der SV Ried auch so viele.

– Dietmar Kühbauer gewann als Spieler vier der fünf Duelle in der Bundesliga gegen Thomas Silberberger und blieb dabei ungeschlagen. Der aktuelle Trainer des SK Rapid Wien war dabei als Rapid-Spieler tätig, Silberberger beim FC Wacker Innsbruck.

Letztes Spiel:

WSG 2:3 Rapid

Bilanz seit 74/75:

Spiele insgesamt: 12 (8 Siege Rapid, 1 Remis, 3 Siege WSG)

Verletzt/Angeschlagen: Strebinger, Dibon / Bacher, Awoudja, Stumberger, Anselm

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Klagenfurt-Rapid / WSG-Hartberg

TSV Hartberg – SK Sturm Graz

Sonntag 14:30, Profertil-Arena, Schiedsrichter: Manuel Schüttengruber

Das Steier-Derby steht wieder auf dem Programm und für den TSV Hartberg wird es darum gehen, Wiedergutmachung zu leisten. Die Ost-Steirer mussten sich am vergangenen Wochenende gegen die Austria geschlagen geben und damit riss auch die kleine Serie von drei ungeschlagenen Spielen. Ausschlaggebend für die Niederlage war sicherlich die wacklige Defensive, die man über die gesamte Spieldauer nicht stabilisiert bekam und so mit den vier Gegentreffern sogar noch gut bedient war. Möchte man in Zukunft größere Chancen auf einen Sieg haben, wird es zwingend notwendig sein, in der Defensive sicherer zu stehen. Damit sollte man schon gegen Nachbarn aus Graz anfangen, sonst wird es auch hier nicht viel zu holen geben.

Der SK Sturm Graz auf der anderen Seite befindet sich am Ende einer mehrwöchigen englischen Woche und der größte Feind dürfte die Frische im Kopf für die Steirer sein. Nach dem prestigeträchtigen Auswärtssieg gegen Rapid, folgte unter der Woche das Duell gegen PSV Eindhoven, wo man viel investieren musste. Zwar hielt man phasenweise gut mit und hätte auch den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielen können, doch letztlich musste man sich doch deutlich mit 1:4 geschlagen geben. Dennoch wird dieses Spiel sicherlich einen lehrreichen Effekt gehabt haben und einige junge Spieler in ihrer Entwicklung weiterbringen. Nun musst Trainer Ilzer beweisen, dass er die Belastungssteuerung und Rotation meistern kann, um auch aus Hartberg mit drei Zählern heimzukehren. Verzichten müssen wird man dabei auf Spielmacher Kiteishvili, der sich eine schwere Knöchelverletzung zuzog und damit den restlichen Herbst verpassen wird.

– Der TSV Hartberg traf nur gegen den SK Sturm Graz in allen acht BL-Spielen und erzielte dabei 13 Tore. Sturm absolvierte gegen kein anderes Team so viele Spiele in der Bundesliga ohne ein einziges zu-null-Spiel.

– Der SK Sturm Graz verlor keines der vergangenen acht Spiele in der Bundesliga (6S 2U) – erstmals seit 2016/17 (damals 10). Die Grazer holten aus den ersten neun Spielen 20 Punkte – wie zuletzt 2016/17 (damals sogar 22).

– Der SK Sturm Graz ist in der Bundesliga saisonübergreifend seit acht Auswärtsspielen ungeschlagen (5S 3U) – so lange wie zuvor zuletzt 1999 (10). Sturm holte aus den ersten vier Auswärtsspielen 10 Punkte – wie zuletzt in der Saison 2010/11 und nie mehr.

– Der SK Sturm Graz erzielte mit 24 Toren nicht nur die meisten in dieser Saison der Bundesliga, sondern auch erstmals so viele in den ersten neun Spielen. Die Grazer trafen 13 BL-Spiele in Folge – wie zuletzt in der Saison 2013/14 (15).

– Ex-Sturm-Spieler Donis Avdijaj erzielte gegen den FK Austria Wien sein erstes BL-Tor seit dem 2. April 2016– damals für den SK Sturm Graz gegen den SV Grödig. Nun trifft er erstmals auf seinen Ex-Klub, für den er in der Bundesliga in 42 Spielen neun Tore erzielte.

Letztes Spiel:

Sturm 2:1 Hartberg

Bilanz seit 74/75:

Spiele insgesamt: 8 (3 Siege Hartberg, 1 Remis, 4 Siege Sturm)

Verletzt/Angeschlagen: Tadic, Lemoine / Trummer, Mwepu, Ingolitsch, Kiteishvili

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: WSG-Hartberg / Sturm-Ried

Red Bull Salzburg – LASK

Sonntag 17:00, Red Bull-Arena, Schiedsrichter: Harald Lechner

Zum Spitzenspiel der Runde kommt es an diesem Wochenende im Duell zwischen Red Bull Salzburg und dem LASK, was in den letzten Jahren immer einiges an Brisanz mit sich bringt. Heuer wird es allerdings anders sein, spielt doch der LASK bislang keine gute Rolle in der Liga. Dagegen sind die Bullen so stark wie eh und je, feierte man doch bislang neun Siege in Serie in der Liga und ließ sich von nichts und niemandem stoppen. Doch nicht nur in der Liga, auch in der Champions League präsentiert man sich von der Schokoladenseite und feierte unter der Woche gegen den französischen Meister Lille einen überzeugenden 2:1 Heimerfolg, mit dem man die Tabellenführung in der Gruppe übernehmen konnte. Nun gilt es vor der Länderspielpause nochmal alle Kräfte zu mobilisieren und alles zu geben, um die eigene Serie weiter auszubauen und zufrieden in diese Pause gehen zu können.

Der LASK muss aktuell wesentlich kleinere Brötchen backen, wobei man seit dem Trainerwechsel die Talfahrt zumindest stoppen konnte. Unter dem Interimstrainer Wieland blieb man bislang in fünf Spielen ungeschlagen und stabilisierte damit die eigenen Leistungen. Zuletzt feierte man in der Bundesliga nach 0:1 Rückstand gegen die Admira noch einen 3:1 Sieg, wofür eine starke zweite Halbzeit verantwortlich war. Gegen Maccabi Tel-Aviv unter der Woche in der Conference League lag man ebenfalls lange Zeit in Führung, ehe man kurz vor Schluss doch noch den bitteren Ausgleich kassierte. Es geht also aufwärts bei den Linzern und man darf gespannt sein, welchen Matchplan man auspacken wird und ob man in der Lage ist, die Bullen ärgern zu können.

– Der FC Red Bull Salzburg gewann in der Bundesliga gegen den LASK sechs Spiele in Folge – wie zuvor nur von März 2008 bis August 2009, nie mehr.

– Der FC Red Bull Salzburg gewann die vergangenen 13 BL-Spiele – Salzburger Klubrekord. Mit einem weiteren Sieg würde Salzburg den Rekord in der Bundesliga des SK Rapid Wien aus dem Jahr 1987 einstellen.

– Der FC Red Bull Salzburg feierte in den ersten neun Spielen dieser Saison neun Siege. Dies gelang zuvor nur Salzburg selbst 2018/19, sonst keinem anderen Team in der Geschichte der Bundesliga. 2018/19 gewannen die Salzburger die ersten 10 allesamt.

– Der FC Red Bull Salzburg stellte zuletzt beim 2:0-Heimsieg gegen den SK Rapid Wien den BL-Rekord der Wiener ein (41 Heimspiele in Folge getroffen). Mit einem Tor gegen den LASK würde Salzburg zum alleinigen Rekordhalter in der Bundesliga aufsteigen.

– Der FC Red Bull Salzburg ließ gegnerische Chancen für 5,5 Tore zu – absoluter Bestwert in dieser Saison der Bundesliga. Der LASK liegt auf Platz 2 (xG = 12,7). Die Salzburger kassierten mit vier Gegentreffern auch als einziges Team weniger als 10 Gegentore.

Letztes Spiel:

LASK 2:5 Salzburg

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 92 (38 Siege Salzburg, 30 Remis, 24 Siege LASK)

Verletzt/Angeschlagen: Vallci, Junuzovic, Koita, Solet, Piatkowski / Gruber, Lawal, Wiesinger, Karamoko, Letard

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Altach-Salzburg / LASK-WAC

