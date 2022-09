Faktencheck zur 10. Bundesliga-Runde 2022/23

Der zehnte Spieltag der österreichischen Bundesliga steht auf dem Programm und bringt einige spannende Begegnungen mit sich, da sich die ersten vier Teams in...

Der zehnte Spieltag der österreichischen Bundesliga steht auf dem Programm und bringt einige spannende Begegnungen mit sich, da sich die ersten vier Teams in der Tabelle untereinander duellieren. Am Samstag empfängt unter anderem Meister Red Bull Salzburg das Überraschungsteam des LASK und damit den ersten Verfolger. Am Sonntag folgen dann die restlichen Spiele, wo im Spitzenspiel die Europacupteams des FK Austria Wien und SK Sturm Graz aufeinandertreffen werden.

SC Austria Lustenau – Wolfsberger AC

Samstag 17:00, Reichshofstadion, Schiedsrichter: Oliver Fluch

Der Aufsteiger SC Austria Lustenau findet sich nach wie vor in den oberen Regionen der Tabelle wieder, auch wenn die letzten Ergebnisse nicht berauschend ausfielen. Am vergangenen Spieltag gab es eine 0:2 Niederlage bei Sturm, wo man die unterlegene Mannschaft war und verdientermaßen als Verlierer vom Platz ging. Damit ist man seit vier Spielen ohne Sieg, wobei man fairerweise sagen muss, dass man dabei gegen die Topteams der Liga spielte. Nun geht es gegen den WAC, der in der qualitativen Reichweite der Vorarlberger sein sollte.

Der Wolfsberger AC auf der anderen Seite befindet sich aktuell im Aufwind und hätte auf die Länderspielpause durchaus verzichten können. Aus den vergangenen vier Spielen gab es gleich drei Siege und hat man dadurch wieder Anschluss an die oberer Tabellenhälfte gefunden. Zuletzt gab es einen 3:1 Heimerfolg gegen den TSV Hartberg, wo man einen zwischenzeitlichen Rückstand umdrehte und sich einige Offensivspieler ins Rampenlicht spielten. Nun möchte man auch gegen den Aufsteiger klarerweise den nächsten Erfolg einfahren, um den Tabellennachbarn im Bestfall zu überholen.

– Der SC Austria Lustenau und der WAC trafen in der 2. Liga in den Saisonen 2010/11 und 2011/12 aufeinander. 2011/12 wurde der WAC Meister, nur gegen Lustenau blieben die Kärntner damals sieglos (3U 1N).

– Für den SC Austria Lustenau ist es das erste Spiel in der Bundesliga gegen einen Kärntner Klub – damit fehlt den Vorarlbergern nur noch ein Bundesliga-Duell gegen einen burgenländischen Vertreter.

– Der WAC gewann erstmals seit Mai 2022 wieder zwei Spiele in Serie und insgesamt sogar drei der letzten vier Spiele in der Bundesliga – ebenso viele wie von 15 BL-Spielen zuvor zusammen.

– Wenn der SC Austria Lustenau in dieser Saison der Bundesliga traf, dann gingen die Vorarlberger nicht als Verlierer vom Platz (3S 3U). Die drei BL-Spiele ohne Torerfolg wurden verloren (0-1 in Ried, 0-6 gegen Salzburg & 0-2 beim SK Sturm).

– Der WAC erzielte erstmals in der Bundesliga in vier aufeinanderfolgenden Spielen mehr als zwei Tore. Damit erzielten die Kärntner 18 Tore in den ersten neun BL-Spielen – so viele waren es zuvor nur 2014 (19) und 2019 (23).

Letztes Duell:

Lustenau 2:2 WAC

Direkter Vergleich seit 74/75

Spiele insgesamt: 8 (2 Siege Lustenau, 4 Remis, 2 Siege WAC)

Gesperrt: Anderson / Niemand

Gefährdet: Grabher / Niemand

Nächstes Spiel: Klagenfurt-Lustenau / WAC-Ried

Red Bull Salzburg – LASK

Samstag 17:00, Red Bull Arena, Schiedsrichter: Harald Lechner

Das Maß aller Dinge ist auch in dieser Saison der FC Red Bull Salzburg und man hat sich wieder komfortabel an die Tabellenspitze gesetzt. Den Spagat und die intensiven Wochen zwischen Champions League und Meisterschaft meisterte man bislang souverän und weitestgehend erfolgreich, auch wenn man vor der Länderspielpause einen kleinen Dämpfer hinnehmen musste. Im Heimspiel gegen den SK Rapid kam man nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus, und das obwohl man speziell im zweiten Durchgang eine Vielzahl an Torchancen zum Sieg vorfand. Nun wartet auf die Bullen der nächste Härtetest gegen den ersten Verfolger LASK, wo man sich mit einem Sieg weiter absetzen könnte. Verzichten müssen wird man dabei auf Stürmerstar Fernando, dessen Muskelverletzung schlimmer als zunächst angenommen ausfiel.

Nach dem starken Saisonstart ist die Euphorie beim LASK zuletzt wieder etwas abgeflacht und man befindet sich in absteigender Form. Das ist insofern überraschend, tat sich das Team von Trainer Kühbauer doch gegen die vermeintlich kleinen Teams der Liga schwer und holte hier in den letzte drei Spielen nur zwei Zähler. Negativer Höhepunkt war sicherlich die 1:4-Heimniederlage gegen die WSG Tirol, wo man sich von einer ganz schlechten Seite zeigte und völlig verdient verlor. Nun darf man gespannt sein, wie die Linzer aus der Länderspielpause herauskommen und ob man die richtigen Schlüsse aus den letzten Ergebnissen gezogen hat, um die Bullen ordentlich fordern zu können. Positiv ist hier sicherlich, dass die zuletzt Gesperrten wieder in die Mannschaft zurückkehren und sie verstärken werden.

– Der FC Red Bull Salzburg gewann in der Bundesliga die vergangenen vier Heimspiele gegen den LASK – wie zuvor nur von 2000 bis 2010 (8 Siege). Salzburg erzielte in jedem der vergangenen sieben BL-Heimspiele gegen den LASK mehr als ein Tor – erstmals.

– Der FC Red Bull Salzburg gab mit dem 1:1 gegen den SK Rapid Wien im fünften BL-Heimspiel dieser Saison erstmals Punkte ab (1U 4S), in der vergangenen BL-Saison war dies erst im siebenten Heimspiel der Fall gewesen (0-0 gg. die Admira). Salzburg ist in der Bundesliga seit 31 Heimspielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage gab es am 20. Dezember 2020 gegen den WAC (2:3).

– Der LASK blieb in den ersten vier Auswärtsspielen dieser Saison der Bundesliga ungeschlagen (2S 2U) – wie zuvor nur 2019/20 (damals mit dem Bundesliga-Rekord von 11 Auswärtssiegen gestartet).

– Der LASK erzielte als einziges Team in dieser Saison der Bundesliga immer das erste Tor im Spiel, verlor danach aber viermal Punkte (3U 1N). Salzburg erzielte in acht der neun Spiele das erste Tor im Spiel und gab beim 1:1 gegen Rapid erstmals seit der 11. Runde der Vorsaison gegen Altach danach Punkte ab (1:1).

– Andreas Ulmer absolvierte in der Bundesliga 369 Spiele für den FC Red Bull Salzburg und würde bei einem Einsatz gegen den LASK mit Thomas Winklhofer (370) gleichziehen, der bislang die meisten Bundesligaspiele für Salzburg absolvierte.

Letztes Duell:

LASK 0:0 Salzburg

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 120 (45 Siege Salzburg, 41 Remis, 34 Siege LASK)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Altach-Salzburg / LASK-Hartberg

WSG Tirol – SK Rapid Wien

Samstag 17:00, Tivoli Stadion, Schiedsrichter: Alan Kijas

Die WSG Tirol verabschiedete sich mit einem Knall in die Länderspielpause und man lieferte im schwierigen Auswärtsspiel beim LASK eine Galavorstellung ab, mit der nicht viele in der Form rechneten. Gegen die Oberösterreicher ging man eigentlich als klarer Außenseiter ins Spiel, ließ sich davon allerdings nicht beirren und fertigte die Linzer mit einem 4:1 und einer starken Leistung ab. Vor allem der Slowene Prelec war hier der Mann des Erfolgs und erzielte einen Tripplepack. Nun wartet auf die Tiroler der nächste Gegner, wo man als Außenseiter gehandelt wird und auch hier überraschen möchte.

Der SK Rapid auf der anderen Seite setzte ein kräftiges Lebenszeichen aus und holte ein Ergebnis, mit der in der Form keiner wirklich rechnete. Gegen Salzburg stand eigentlich nur die Höhe des Sieges der Bullen im Raum, doch die Hütteldorfer wollten alle eines Besseren belehren und taten dies auch mit einer leidenschaftlichen Leistung, wodurch man sich mit dem 1:1 einen Punkt erkämpfte. Damit festigte sich auch der Stuhl von Trainer Feldhofer vorerst, der sich damit Zeit erkauft hat. Klar ist jedoch, dass man nun in den nächsten Wochen Ergebnisse bzw. Siege liefern muss und am besten schon am Samstag bei der WSG Tirol, sonst werden die Stimmen wieder laut, die einen Trainerwechsel fordern.

Letztes Duell:

Rapid 2:0 WSG

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 14 (3 Siege WSG, 1 Remis, 10 Siege Rapid)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Sturm-WSG / Rapid-Austria

SV Ried – SCR Altach

Sonntag 14:30, Josko Arena, Schiedsrichter: Josef Spurny

Bei der SV Ried dagegen läuft es in der Liga gar nicht nach Wunsch und man steht nicht umsonst auf dem vorletzten Tabellenplatz. Seit sieben Spielen wartet die Truppe von Trainer Heinle auf einen Sieg und verlor sogar fünf der letzten sechs Partien. Zuletzt gab es eine 0:3 Niederlage in Wien gegen die Austria, wo man nicht den Hauch einer Chance hatte und sich ziemlich blutleer präsentierte. Nun kommen auf Ried-Trainer Heinle die Wochen der Wahrheit zu, wo zwingend Siege notwendig sein werden, um die eigene Position zu festigen und die Stimmen für einen Trainerwechsel zum Verstummen zu bringen.

In diesem Spiel kommt es zum Duell der Krisenteams, denn auch der SCR Altach findet sich in einer ähnlichen Situation wieder und wartet ebenfalls seit bereits sieben Spielen auf einen Sieg. Zuletzt gab es vor der Länderspielpause eine 1:4 Heimniederlage gegen Austria Klagenfurt, wo man wieder einmal zu naiv und fahrlässig agierte und leichtfertig das Spiel aus der Hand gab. Nun darf man gespannt sein, ob Trainer Klose in der Länderspielpause an den richtigen Schrauben gedreht hat, um das Auftreten seines Teams zu stabilisieren und in die Erfolgsspur zurückzukehren.

– Der SCR Altach gewann in der Bundesliga vier der acht Duelle gegen die SV Ried seit dem Bundesliga-Aufstieg 2020 der Innviertler – gegen kein anderes Team so viele in diesem Zeitraum.

– Der SCR Altach gewann zwei der vier Auswärtsspiele bei der SV Ried seit dem Aufstieg der Innviertler in die Bundesliga – so viele wie in den sechs gemeinsamen BL-Saisonen zuvor.

– Die SV Ried erzielte in dieser Saison der Bundesliga nur vier Tore in den ersten neun Spielen – so wenige wie zuvor nur in der Saison 2006/07 (ebenfalls 4). Nur Ried und Rapid erzielten in keinem Spiel dieser BL-Saison mehr als ein Tor.

– Die SV Ried erspielte sich die höchste Chancenqualität nach Standards (5,9) in dieser Saison der Bundesliga und erzielte auch die Hälfte der Tore (2 von 4) nach Standards – der höchste Anteil (50%).

– Der SCR Altach erzielte die letzten drei Tore in der Bundesliga gegen die SV Ried nach Standardsituationen (2 Ecken, 1 Freistoß). Ried kassierte in dieser BL-Saison erst ein Gegentor nach Standards – kein Team weniger.

Letztes Duell:

Altach 1:1 Ried

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 32 (16 Siege Ried, 7 Remis, 9 Siege Altach)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: WAC-Ried / Altach-Salzburg

TSV Hartberg – SK Austria Klagenfurt

Sonntag 14:30, Profertil Arena, Schiedsrichter: Andreas Heiß

So richtig in Fahrt kommt der TSV Hartberg auch in dieser Saison nicht und man wird nicht wirklich schlau aus den Vorstellungen des Teams. Zwar ist man nie wirklich desolat, aber berauschend sind die Auftritte auch nicht und so hat man auch irgendwie kein klares Gesicht, welches man Woche für Woche zeigt. Zuletzt gab es in Wolfsberg eine 1:3 Niederlage, wobei man zwischenzeitlich sogar in Führung ging. Damit wartet man wieder einmal seit bereits drei Spielen auf einen Sieg und ist nun gefordert, konstante Ergebnisse zu liefern. Anfangen möchte man damit gegen die Klagenfurter, wo man allerdings in der letzten Saison alle Spiele verlor.

Etwas besser als der TSV steht aktuell der SK Austria Klagenfurt da, wobei auch die Leistungen der Kärntner sehr schwankend in der Vergangenheit waren. Auf Siege folgten meist direkt Niederlagen oder Unentschieden, wodurch man ziemlich unberechenbar aktuell ist. Vor der Länderspielpause gab es allerdings einen 4:1-Erfolg in Altach, was den Klagenfurtern sicherlich Auftrieb geben sollte und wo sich Sturmtank Pink mit einem Tripplepack in Szene setzen konnte. Nun steht mit dem Auswärtsspiel in Hartberg die nächste machbare Aufgabe an und man hofft mit einem Sieg den Sprung in die Meistergruppe zu schaffen.

Letztes Spiel:

Hartberg 0:2 Klagenfurt

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 2 (2 Siege Klagenfurt)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: LASK-Hartberg / Klagenfurt-Lustenau

FK Austria Wien – SK Sturm Graz

Sonntag 17:00, Generali Arena, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Das Topspiel am Sonntag bestreiten der FK Austria Wien und SK Sturm Graz, welches einiges an Spannung mitbringen wird. Beide Teams zeigten sich zuletzt in einer guten Verfassung und die Austria ist in der Liga seit bereits sechs Spielen ungeschlagen und feierte zuletzt zwei souveräne 3:0-Siege gegen Hartberg und Ried. Allerdings plagen die Violetten einige Verletzungssorgen und droht der Ausfall von Außenverteidiger Martins, womit man ohne Linksverteidiger dastehen würde. Für einen würdigen Rahmen wird allerdings gesorgt sein, ist doch das Stadion der Austria bereits seit einer Woche restlos ausverkauft.

Was für die Wiener gilt, ist zum Teil auch beim SK Sturm Graz der Fall und ist man in der Liga zuletzt gut drauf gewesen. Seit vier Spielen ist man hier ungeschlagen geblieben und feierte dabei drei Siege, wo man zuletzt auch den starken Aufsteiger Lustenau mit 2:0 besiegen konnte. Damit schlossen die Grazer auch zur Tabellenspitze auf und haben den LASK mittlerweile eingeholt, könnten also nach diesem Spieltag wieder auf dem begehrten zweiten Tabellenplatz stehen. Allerdings sind die Duelle gegen die Austria immer umkämpft und die Steirer werden eine starke Leistung brauchen, um drei Zähler aus der Hauptstadt zu entführen.

Letztes Spiel:

Austria 4:2 Sturm

Bilanz seit 74/75

Spiele insgesamt: 212 (105 Siege Austria, 50 Remis, 57 Siege Sturm)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Rapid-Austria / Sturm-WSG

