Faktencheck zur 18. Bundesliga-Runde 2022/23

Die 18. Runde steht auf dem Programm und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag stehen einige Derbys auf dem Programm, wo es unter anderem bei der Partie zwischen der SV Ried und dem LASK heißhergehen wird. Am Sonntag folgen dann die restlichen Begegnungen, wo im Abendspiel der SK Rapid den SCR Altach zum Duell empfängt.

TSV Hartberg – SK Sturm Graz

Samstag 17:00, Profertil Arena, Schiedsrichter: Dieter Muckenhammer

Der TSV Hartberg legte beim Trainer-Comeback von Markus Schopp einen perfekten Start hin und feierte zum Frühjahrsstart einen enorm wichtigen Erfolg. Beim schwierigen Auswärtsspiel bei dem Abstiegskonkurrenten SV Ried gelang ein 1:0 Überraschungssieg, womit man die „rote Laterne“ an die Oberösterreicher abgeben und den letzten Tabellenplatz verlassen konnte. Noch wichtiger ist dabei der Fakt, dass man eine ordentliche Portion Selbstvertrauen tanken konnte und mit einer breiten Brust in die nächsten Aufgaben gehen kann. Nun kommt mit dem SK Sturm allerdings eine der schwersten Aufgaben angereist, wo die Trauben hochhängen werden und schon Punktegewinn ein Erfolg wäre.

Der Frühjahrstart für den SK Sturm Graz hätte nicht besser verlaufen können, ist man doch mit zwei Siegen im Cup und in der Meisterschaft gestartet. Am vergangenen Wochenende setzte man sich im Topspiel der Runde gegen den SK Rapid dank eines Last-Minute-Treffers mit 1:0 durch und holte damit wichtige drei Punkte. Allerdings musste man auch einige Wehrmutstropfen verkraften, denn mit Wüthrich, Ajeti und Kiteishvili fallen drei wichtige Akteure die nächsten Wochen aus. Nun wird die Kaderbreite der Steirer getestet werden und man darf gespannt sein, ob man in der Lage sein wird, diese Ausfälle zu kompensieren.

– Der SK Sturm Graz blieb in der Bundesliga in den letzten beiden Duellen gegen den TSV Hartberg ohne Gegentor. In den ersten neun BL-Duellen trafen die Oststeirer gegen den SK Sturm immer und erzielten dabei 16 Tore.

– Der TSV Hartberg traf in der Bundesliga in jedem der fünf Heimspiele gegen den SK Sturm Graz (insgesamt 8 Tore). Das gelang den Oststeirern bei mindestens fünf BL-Heimspielen sonst nur gegen die SV Ried (6 Tore).

– Der TSV Hartberg gewann durch das 1:0 in Ried erstmals seit dem 8. Oktober 2022 wieder ein Spiel in der Bundesliga (damals 3:0 gegen den LASK). Damit sind die Oststeirer nicht mehr Tabellenletzter – wie zuletzt nach der 11. Runde. Die Hartberger gewannen erstmals das erste BL-Spiel des Frühjahrs (3U 1N).

– Der SK Sturm Graz verlor nur eines der ersten 17 BL-Spiele (10S 6U) – wie zuvor nur 1997/98. Weiters holte Sturm 36 Punkte aus den ersten 17 Spielen dieser Saison der Bundesliga – wie zuletzt 2017/18 (damals sogar 38). Sturm ist seit 12 BL-Spielen ungeschlagen (8S 4U) – so lange wie zuletzt 1999/00 unter Trainer-Legende Ivica Osim (13 Spiele).

– Der SK Sturm Graz ist als einziges Team in dieser Saison der Bundesliga auswärts ungeschlagen (3S 5U) – nie zuvor blieben die Grazer in den ersten acht BL-Auswärtsspielen unbesiegt. Acht ungeschlagene BL-Auswärtsspiele in Folge gab es zuletzt 2021, eine längere Serie zuletzt 1999 (10 Spiele).

Letztes Duell:

Sturm 0:0 Hartberg

Direkter Vergleich seit 74/75

Spiele insgesamt: 11 (4 Siege Hartberg, 2 Remis, 5 Siege Sturm)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Heil, Farkas / Gorenc-Stankovic

Nächstes Spiel: Austria-Hartberg / Sturm-Klagenfurt

SV Ried – LASK

Samstag 17:00, Josko Arena, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Der Start in die Meisterschaft verlief für die SV Ried alles andere als nach Plan und man musste einen herben Rückschlag einstecken. Im Abstiegsduell gegen den TSV Hartberg setzte es in einem recht ausgeglichenen Spiel eine 0:1-Heimniederlage und diese wäre sicherlich bei besserer Chancenverwertung zu verhindern gewesen. Damit ist man auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht und steht nun gehörig unter Druck, schleunigst da wieder herauszukommen. Daher könnte man argumentieren, dass das Derby gegen den LASK zum richtigen Zeitpunkt kommt, könnte man mit einem Sieg nicht nur wichtige drei Punkte sammeln, sondern auch einen Prestigeerfolg feiern, um die Fans zu beglücken.

Deutlich besser verlief der Frühjahrsauftakt für den LASK, der sich in den bisherigen beiden Begegnungen makellos präsentierte und jeweils mit einem knappen 1:0 Erfolg als Sieger vom Platz ging. So auch am vergangenen Wochenende im schwierigen Auswärtsspiel gegen den SCR Altach, wo man sogar lange Zeit in Unterzahl agieren musste, dennoch die knappe Führung über die Ziellinie brachte und wichtige drei Punkte damit einfuhr. Nun wartet das nächste unangenehme Auswärtsspiel und die Linzer sind gefragt, nach drei sieglosen Derbys endlich einmal wieder einen vollen Erfolg gegen den Erzrivalen einzufahren.

– Die letzten neun Sieger dieses Duells in der Bundesliga blieben stets ohne Gegentor: fünf Siege für die SV Ried und vier für den LASK bei fünf Remis. Die Innviertler punkteten im Hinspiel nach 0:1-Rückstand (1:1).

– Die SV Ried blieb in der Bundesliga in 19 der 47 Duelle gegen den LASK ohne Gegentor – nur gegen den FC Admira (21-mal in 60 Duellen) häufiger. Das letzte 0:0 in diesem Duell datiert vom 23. September 1998, seither gingen die Innviertler in den 12 BL-Duellen ohne Gegentor gegen den LASK immer als Sieger vom Platz.

– Der LASK holte 30 Punkte aus den ersten 17 Spielen dieser Saison der Bundesliga – das sind 13 mehr als zum Vergleichszeitpunkt der vergangenen Saison. Die Linzer Athletiker lagen als einziges Team nach jedem Spieltag dieser BL-Saison in den Top 3 der Tabelle.

– Der LASK verlor nur eines seiner ersten acht Auswärtsspiele in dieser Saison der Bundesliga (4S 3U) – das gelang den Linzer Athletikern zuvor nur 2019/20 (0N) und 1998/99 (1N) in der BL. Der LASK gewann zwei der letzten drei BL-Auswärtsspiele (1N) – ebenso oft wie in den 12 BL-Gastspielen zuvor zusammen.

– Der LASK traf fünfmal nach Hohen Ballgewinnen (Ballgewinn innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) – Bestwert. Ried traf einmal nach hohen Ballgewinnen (kein Team seltener) und hat mit 61 Hohen Ballgewinnen und sechs darauffolgenden Schüssen den jeweiligen Tiefstwert in dieser Saison der Bundesliga.

Letztes Duell:

LASK 1:1 Ried

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 47 (18 Siege Ried, 14 Remis, 15 Siege LASK)

Gesperrt: Niemand / Jovicic

Gefährdet: Martin / Niemand

Nächstes Spiel: Salzburg-Ried / LASK-Lustenau

SK Austria Klagenfurt – Wolfsberger AC

Samstag 17:00, 28 Black-Arena, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Der SK Austria Klagenfurt musste in einem wichtigen Spiel gegen einen direkten Konkurrenten einen Dämpfer hinnehmen. Im Auswärtsspiel bei der Wiener Austria musste man sich mit einer 1:3-Niederlage abfinden, die hochverdient war und wo man leistungstechnisch nicht den besten Tag erwischte, wo vor allem die Offensive zu harmlos agierte und enttäuschte. Nun hat man aber die Chance im „Kärntner-Derby“ schnell Wiedergutmachung zu leisten und auf die Erfolgsstraße zurückzukehren, um den Anschluss an die Meistergruppe nicht zu verlieren.

Dieser Anschluss an die Meistergruppe ist für den Wolfsberger AC fast außer Reichweite, liegt man doch aktuell sechs Zähler zurück und schwinden die Chancen auf den Einzug ins obere Playoff. Das hat man sich auch selbst zuzuschreiben, denn in einem richtungsweisenden Spiel gegen die WSG Tirol lieferte man eine ganz schwache Vorstellung ab und verlor dementsprechend diese Begegnung auch mit 1:2. Nun könnte man dieses Derby gegen Klagenfurt auch als „Spiel der letzten Chance“ titulieren, denn gelingt es nicht einen Sieg einzufahren, kann man die Hoffnungen auf die Meistergruppe sicherlich komplett begraben.

– In den fünf Duellen in der Bundesliga zwischen dem SK Austria Klagenfurt und WAC gab es erst einmal einen Heimsieg (WAC mit 2:1 am 23.Oktober 2021), bei drei Auswärtssiegen (in den letzten 3 Duellen) und einem Remis.

– Sowohl der WAC als auch SK Austria Klagenfurt (je 10 Tore) trafen in jedem der fünf Duelle in der Bundesliga. Klagenfurt erzielte in der Bundeliga nur gegen den SCR Altach so viele Tore wie gegen den WAC (je 10).

– Der WAC traf in jedem der ersten 17 Saisonspiele – erstmals zu Beginn einer BL-Saison und als einziges Team in dieser Saison der Bundesliga. Die Kärntner übertreffen ihren Expected-Goals-Wert um 7,2 Tore (30 Tore bei 22,8 xG) – Höchstwert der Liga.

– Der SK Austria Klagenfurt erzielte beim 1:3 gegen den FK Austria Wien sein 10. Kopfballtor und das siebente Tor nach Eckbällen – jeweiliger Höchstwert in dieser Saison der Bundesliga. Im Hinspiel traf Klagenfurt einmal nach Ecke.

– Klagenfurt-Trainer Peter Pacult feierte im Hinspiel gegen den WAC (4:3, A) seinen 100. BL-Sieg als Trainer und wurde dadurch der 11. Trainer seit Gründung der Bundesliga mit mindestens 100 BL-Siegen – die Top 3 dieser Liste heißen: Otto Baric (237 Siege), Ernst Dokupil (164) und Franco Foda (161).

Letztes Duell:

WAC 3:4 Klagenfurt

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 5 (2 Siege Klagenfurt, 1 Remis, 2 Siege WAC)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Rieder, Irving, Gkezos / Niemand

Nächstes Spiel: Sturm-Klagenfurt / WAC-Rapid

SC Austria Lustenau – FK Austria Wien

Sonntag 14:30, Reichshofstadion , Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca

Für den SC Austria Lustenau verlief die Rückkehr in die Meisterschaft wie zu erwarten, hatte man doch das schwierige Los gezogen direkt gegen Meister Salzburg antreten zu müssen. Zwar wehrte man sich gegen den Meister tapfer und konnte im ersten Durchgang das Unentschieden halten, brachen jedoch letztlich im zweiten Abschnitt alle Dämme und ging man sang- und klanglos mit 0:4 unter. Die Losfee meinte es nicht gut mit den Vorarlbergern, denn nun wartet die nächste schwierige Aufgabe gegen die Wiener Austria, die mit einer breiten Brust angereist kommt. Für die Lustenauer wäre dies die letzte Gelegenheit, nochmal in Richtung Meistergruppe anzugreifen und den Abstand auf den sechsten Rang zu verkürzen.

Der FK Austria Wien auf der anderen Seite feierte beim Trainer-Debüt von Michael Wimmer einen letztlich recht ungefährdeten 3:1 Heimerfolg gegen den direkten Konkurrenten Klagenfurt, womit man „Big-Points“ im Kampf um die Meistergruppe einfahren konnte. Nicht nur das, auch konnte man mit diesem Erfolg die Wogen im Umfeld etwas glätten und hat sich etwas Ruhe erkauft. Jedoch machen einige Verletzungen dem Gemüt der „Veilchen“ zu schaffen, fällt doch mit Spielmacher Fitz der nächste wichtige Spieler wochenlang aus. Daher rückt der Fokus nun auf Sturmtank Tabakovic, der mit zwei Treffern Matchwinner zuletzt war und nun an alter Wirkungsstätte ebenfalls dafür sorgen soll, dass man einen Sieg einfährt.

– Der SC Austria Lustenau punktete in der Bundesliga in fünf der sechs Heimspiele gegen den FK Austria Wien (2S 3U). Einen so hohen Anteil (83%) weist Lustenau in BL-Heimspielen gegen kein anderes Team bei mindestens sechs BL-Heimspielen auf.

– Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit fünf Spielen gegen Aufsteiger ungeschlagen (1S 4U) – länger zuletzt von August 2015 bis Oktober 2016 (damals 6 Spiele in Folge). Die Wiener Austria verlor nur eines der letzten 11 BL-Spiele gegen Aufsteiger (5S 5U) – am 21. Mai 2021 bei der SV Ried (2:3).

– Der SC Austria Lustenau ist in der Bundesliga seit drei Heimspielen ungeschlagen (1S 2U) – länger zuletzt im Frühjahr 1999 (damals 4). Die Vorarlberger holten 12 Punkte aus den ersten acht Heimspielen (wie 1997/98) – nie mehr, und erzielten 14 Tore – erstmals so viele in den ersten achten Heimspielen einer BL-Saison.

– Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit sechs Auswärtsspielen ungeschlagen (3S 3U) – zuletzt 2019/20 länger (10 unter Trainer Christian Ilzer). Allerdings verlor die Wiener Austria bei Aufsteigern zwei der letzten sechs BL-Auswärtsspiele (3S 1U).

– Austria Wiens Haris Tabakovic erzielte in Runde 17 das früheste Jokertor in der Bundesliga (31. Minute) seit Altachs Daniel Nussbaumer im Oktober 2020 gegen die Admira (28. Minute). Der 28-jährige Schweizer traf als Joker doppelt, das gelang zuvor Lustenaus Bryan Teixeira am 14. Spieltag beim 3:3 gegen Rapid. Lustenau wurde 2021/22 Meister der 2. Liga und Tabakovic mit 27 Treffern Torschützenkönig.

Letztes Duell:

Austria Wien 2:2 Lustenau

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 13 (2 Siege Lustenau, 6 Remis, 5 Siege Austria Wien)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand / Ranftl, Fitz

Nächstes Spiel: LASK-Lustenau / Austria-Hartberg

WSG Tirol – Red Bull Salzburg

Sonntag 14:30, Tivoli Stadion, Schiedsrichter: Alan Sadikovski

In der engeren Auswahl als „Team der Stunde“ wäre die WSG Tirol sicherlich vertreten, befinden sich die Wattener doch inmitten einer imposanten Serie, die mittlerweile sechs ungeschlagene Spiele beinhaltet, von denen man fünf (!) sogar gewann. So auch zuletzt beim Auswärtsspiel beim WAC, wo man mit einer abgeklärten Leistung einen 2:1 Erfolg einfahren konnte und damit die eigene Position in der Meistergruppe festigte. Nun kommt es zum Härtetest gegen Meister Salzburg und darf man diese Herausforderung sicherlich als Standortbestimmung sehen, ob man mit den Topteams der Liga mithalten kann.

Nach dem Kaltstart in das Jahr 2023 und dem Ausscheiden aus dem Cup gegen den SK Sturm, kämpfte sich Red Bull Salzburg wieder zurück auf die Erfolgsstraße und sorgte zuletzt sogar wieder für ein Highlight. Nachdem man in der Liga problemlos Austria Lustenau mit 4:0 abfertigte, folgte das Duell gegen die AS Rom in der Europa League. Hier sorgte man mit einem Last-Minute-Sieg gegen die Italiener für Jubelstimmung in Salzburg und erarbeitete man sich damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel nächste Woche. Nun gilt es aber die Hausaufgaben in der Liga zu erledigen und mit einem Sieg gegen die WSG den Verfolger Sturm auf Distanz zu halten.

– Der FC Red Bull Salzburg gewann in der Bundesliga acht der neun Spiele gegen die WSG Tirol (1N) und erzielte dabei 35 Tore gegen die WSG – das sind mehr BL-Tore als jedes andere Team gegen die Tiroler erzielte.

– Der FC Red Bull Salzburg erzielte in der Bundesliga in jedem der neun Spiele gegen die WSG Tirol mehr als ein Tor (insgesamt 35). In den ersten neun Duellen zwischen zwei BL-Teams traf nur der FC Red Bull Salzburg selbst häufiger und zwar 36-mal gegen den SV Grödig.

– Die WSG Tirol gewann das Heimspiel am 21. April 2021 gegen den FC Red Bull Salzburg mit 3:2. Die Tiroler sind dadurch das bisher letzte Team, das gegen Salzburg in einem Spiel der Bundesliga drei oder mehr Tore erzielte.

– Sowohl der FC Red Bull Salzburg als auch die WSG Tirol gewann fünf der sechs Rückrunden-Spiele (1U) dieser Saison der Bundesliga und holten aus diesen 16 Punkte – mehr als jedes andere Team. Die WSG Tirol erzielte in der Rückrunde die meisten Tore (15), der FC Red Bull Salzburg kassierte in der laufenden Rückrunde die wenigsten Gegentore (2).

– Red-Bull-Salzburg-Trainer Matthias Jaissle wird am 18. Spieltag zum 50. Mal sein Team in einem Spiel der Bundesliga betreuen. Der 34-jährige gewann 38 seiner ersten 49 BL-Spiele und stellt damit bereits jetzt den Siegrekord eines Trainers in seinen ersten 50 BL-Spielen auf – zuvor Marco Rose mit 37 Siegen in 50 BL-Spielen.

Letztes Spiel:

Salzburg 2:0 WSG

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 15 (2 Siege WSG, 3 Remis, 10 Siege Salzburg)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Müller, Sulzbacher, Behounek / Sucic, Dedic

Nächstes Spiel: Altach-WSG / Salzburg-Ried

SK Rapid Wien – SCR Altach

Sonntag 17:00, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Andreas Heiß

Einen bitteren Auftakt in die Meisterschaft musste der SK Rapid in der vergangenen Woche hinnehmen, als man im Topspiel beim SK Sturm in der Nachspielzeit mit 0:1 verlor. Dabei war die Leistung der Hütteldorfer über weite Strecken sehr in Ordnung und man lieferte sich mit den starken Grazern ein Duell auf Augenhöhe, allerdings reichte eine Unachtsamkeit bei einer Standardsituation aus und somit fuhr man mit leeren Händen nach Hause. Nun hat man die Chance, im Heimspiel gegen den SCR Altach Wiedergutmachung zu leisten und ist nun gefordert drei Zähler einzufahren, um im Kampf um die Meistergruppe die gute Ausgangsposition weiterhin zu festigen.

Der SCR Altach erlitt ein ähnliches Schicksal wie Rapid, außer dass man das Gegentor früher bekam. Gegen den LASK zeigte man zwar keine schlechte Leistung, allerdings blieb man in der Offensive insgesamt zu harmlos und konnte man keinen beständigen Druck auf das gegnerische Tor entfachen, obwohl man sogar in Überzahl war. Nun wartet das nächste schwierige Spiel auf die Vorarlberger, wo man wohl bereits mit einem Punktegewinn mehr als nur einverstanden wäre.

– Der SCR Altach feierte in der Bundesliga 12 Siege gegen den SK Rapid Wien – nur gegen den FK Austria Wien (15) mehr. Vier dieser 12 Siege feierte Altach in Auswärtsspielen – nur beim SKN St. Pölten (5) mehr.

– Der SK Rapid Wien gewann in der Bundesliga fünf der letzten sieben Duelle gegen den SCR Altach – so viele wie in den vorangegangenen 21 Spielen zusammen (9U 7N).

– Der SK Rapid Wien gewann in der Bundesliga drei Heimspiele in Folge gegen den SCR Altach – wie zuvor nur von April bis November 2008 und nie mehr in Folge. Die Hütteldorfer trafen in den letzten 12 BL-Heimspielen gegen Altach immer (insg. 22 Tore) – gegen einen aktuellen Bundesligisten hat Rapid nur gegen die SV Ried (14) momentan eine längere derartige Serie.

– Der SK Rapid Wien gewann in der Bundesliga die letzten beiden Heimspiele 2022 und damit mehr als in den ersten sechs Heimspielen dieser BL-Saison (1S 1U 4N). 2022 verloren die Hütteldorfer das erste BL-Heimspiel des Jahres (1:2 gegen Salzburg), nachdem sie in den acht vorangegangenen Jahren im ersten BL-Heimspiel des Jahres ungeschlagen geblieben sind (6S 2U).

– Der SK Rapid Wien erzielte 10 Tore in der Schlussviertelstunde – nur der WAC (11) in dieser Saison der Bundesliga Der SCR Altach kassierte 10 Gegentore in den letzten 15 Spielminuten (wie der LASK) – kein Team mehr. Allerdings erzielte Altach die letzten drei BL-Tore gegen Rapid allesamt in der Schulssviertelstunde, während Rapid nur eines der letzten 12 BL-Tore gegen Altach in der Schulssviertelstunde erzielte (Marcel Ritzmaier am 1. November 2020).

Letztes Spiel:

Altach 0:1 Rapid

Bilanz seit 74/75

Spiele insgesamt: 39 (17 Siege Rapid, 10 Remis, 12 Siege Altach)

Gesperrt: Grüll / Niemand

Gefährdet: Auer, Pejic, Kerschbaum / Niemand

Nächstes Spiel: WAC-Rapid / Altach-WSG