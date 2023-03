Faktencheck zur 20. Bundesliga-Runde 2022/23

Die 20. Runde steht auf dem Programm und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag empfängt der Tabellenletzte SV Ried den FK Austria...

Die 20. Runde steht auf dem Programm und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag empfängt der Tabellenletzte SV Ried den FK Austria Wien, wo man nach der Beurlaubung von Christian Heinle auf einen Trainereffekt hofft, um die „rote Laterne“ abgeben zu können. Am Sonntag geht es mit den restlichen Spielen weiter, wo im Topspiel der Runde der SK Rapid den Liga-Krösus Red Bull Salzburg empfängt.

SC Austria Lustenau – SK Sturm Graz

Samstag 17:00 Uhr, Reichshofstadion, Schiedsrichter: Christopher Jäger

Mit sicherlich einer ordentlichen Portion Wut im Bauch wird der SC Austria Lustenau in dieses Heimspiel gegen Sturm gehen, nach den ärgerlichen Ereignissen am vergangenen Spieltag in Linz. Gegen den LASK zeigte man eine solide und kämpferisch starke Vorstellung und hätte sich einen Punktegewinn sicherlich mehr als verdient gehabt, ehe man aufgrund eines skandalösen Elfmeter-Pfiffs um die investierte Arbeit gebracht wurde. Damit sind auch die Restchancen auf die Meistergruppe deutlich gesunken und gegen die Steirer ist man nun quasi zum Siegen verpflichtet, sofern man noch ein Wörtchen mitreden will.

Einen ordentlichen Dämpfer musste auch der SK Sturm Graz am vergangenen Spieltag hinnehmen, was den Meister-Ambitionen einen ordentlichen Knacks gegeben haben sollte. Im Heimspiel gegen den designierten Lieblingsgegner Austria Klagenfurt konnte man trotz klarer Überlegenheit und der Tatsache, dass man vier (!) Mal Aluminium traf nicht als Sieger vom Platz gehen und stand letztlich beim 1:2 sogar mit leeren Händen da. Damit ist den Rückstand auf Salzburg wieder deutlich angewachsen und muss man danach trachten, vor der Punkteteilung diesen Abstand von neun Punkte zu verkürzen, um in Schlagdistanz zu verbleiben..

– Der SK Sturm Graz ist in Pflichtspielen gegen den SC Austria Lustenau ungeschlagen und gewann 16 der 17 Duelle. Lustenaus einzigen Punktgewinn gab es im Juli 1997 beim ersten Duell in der Bundesliga (1:1 in Lustenau).

– Der SK Sturm Graz gewann in der Bundesliga 12 der 13 Spiele gegen den SC Austria Lustenau und gab nur beim ersten Duell 1997 Punkte ab. Sturm gewann die letzten 12 BL-Spiele gegen Lustenau – Klubrekord für die Grazer gegen ein Team. So viele Siege in Folge gegen einen Gegner holte sonst nur der SK Rapid Wien gegen den SK Vorwärts Steyr (12).

– Der SK Sturm Graz verlor nur gegen den SC Austria Lustenau keines der ersten 13 Duelle in der Bundesliga und traf auch nur gegen Lustenau in jedem der ersten 13 BL-Spiele. Die Steirer erzielten dabei 44 Tore – das gelang in den ersten 13 BL-Spielen gegen einen Gegner sonst nur dem FC Red Bull Salzburg gegen den SKN St. Pölten (sogar 47).

– Der SC Austria Lustenau ist in der Bundesliga erstmals seit dem Aufstieg vier Heimspiele in Folge ungeschlagen (2S 2U). In drei dieser vier Heimspiele blieben die Vorarlberger ohne Gegentor, darunter in den letzten zwei – drei BL-Heimspiele in Folge ohne Gegentor gelangen den Vorarlbergern noch nie.

– Der SK Sturm Graz blieb in den ersten neun Auswärtsspielen dieser Saison der Bundesliga ungeschlagen (4S 5U) – als einziges Team. Die Grazer blieben nie zuvor in den ersten neun BL-Auswärtsspielen unbesiegt. Länger ohne Niederlage in Gastspielen blieben die Grazer zuletzt von April bis August 1999 (damals 10 Spiele).

Letztes Duell: Sturm 2:0 Lustenau

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 13 (1 Remis, 12 Siege Sturm)

Gesperrt: Fridrikas / Niemand

Gefährdet: Niemand / Gorenc-Stankovic

Nächstes Spiel: WAC-Lustenau / Sturm-Austria

SV Ried – FK Austria Wien

Samstag 17:00 Uhr, Josko Arena, Schiedsrichter: Markus Hameter

Bei der SV Ried wurde der sich anbahnende Trainerwechsel in dieser Woche endgültig vollzogen und Christan Heinle seines Amtes erhoben, nachdem die Ergebnisse zuletzt ausblieben und man sich auf dem letzten Tabellenplatz befindet. So war für die Innviertler auch im schwierigen Auswärtsspiel bei Meister Salzburg nichts zu holen, auch wenn die Leistung beim 0:2 vor allem kämpferisch mehr als in Ordnung war. Nun bekommt mit Maximilian Senft ein junger Trainer die Chance, Interimsmäßig die Rieder auf Kurs zu bringen und vom Abstieg zu retten. Als erste Aufgabe wartet mit der Wiener Austria ein schwieriger Gegner, den es zu knacken gilt.

Der FK Austria Wien konnte nach der unglücklichen Niederlage in Lustenau wieder prompt in die Erfolgsspur zurückfinden und feierte am vergangenen Wochenende gegen den TSV Hartberg einen deutlichen 3:0 Sieg. Zwar tat man sich gegen die Steirer schwerer als man es wohl erwartete und musste viel Kraft investieren, letztlich konnte man sich aber erneut auf den im Aufwind befindlichen Stürmer Tabakovic verlassen, der mit einem Doppelpack seine Mannschaft auf die Siegerstraße brachte. Nun müssen die Violetten danach trachten, die nächste Pflichtaufgabe zu meistern und einen Sieg einzufahren, ist man doch nur zwei Punkte vor Verfolger Klagenfurt.

– Der FK Austria Wien traf in der Bundesliga gegen die SV Ried 16 Spiele in Folge – insgesamt 37-mal. Die Wiener Austria blieb nur in einem der vergangenen 34 BL-Spiele gegen die SV Ried ohne Treffer – beim 0-1 daheim im März 2015.

– Die SV Ried gewann in der Bundesliga nur zwei der letzten 13 Duelle gegen den FK Austria Wien – beide in Heimspielen und im Jahr 2021.

– Der FK Austria Wien traf in der Bundesliga in jedem der letzten 19 Auswärtsspiele bei der SV Ried – erstmals. Eine derartige Torserie bei einem Gegner hatte in der Bundesliga zuvor nur der FC Red Bull Salzburg beim FC Admira (21 Auswärtsspiele mit Tor in Folge von 2004 bis 2019).

– Stefan Nutz würde bei einem Einsatz gegen den FK Austria Wien sein 100. Spiel in der Bundesliga im Trikot der SV Ried absolvieren – als 25. Spieler seit BL-Gründung. Der Bundesliga-Rekordspieler der Innviertler ist Oliver Glasner mit 410 BL-Spielen für die SV Ried.

– Haris Tabakovic war an fünf der sechs BL-Tore des FK Austria Wien im Kalenderjahr 2023 direkt beteiligt (4 Tore, 1 Assist). Er erzielte 2023 in der Bundesliga unter Michael Wimmer in drei Spielen mehr Tore (4) und gab mehr Schüsse ab (13) als in den 13 Spielen unter Manfred Schmidt (2/12).

Letztes Duell: Austria 3:0 Ried

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 87 (20 Siege Ried, 22 Remis, 45 Siege Austria)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Martin / Ranftl, Fitz

Nächstes Spiel: Altach-Ried / Sturm-Austria

TSV Hartberg – Wolfsberger AC

Samstag 17:00 Uhr, Profertil-Arena, Schiedsrichter: Daniel Pfister

Der TSV Hartberg musste in den vergangenen beiden Wochen der harten Auslosung Tribut zollen und fasste dadurch zuletzt zwei Niederlagen in Serie aus. So auch am letzten Spieltag im Gastspiel bei der Wiener Austria, wo man mit einem gut ausgeklügelten Matchplan angereist kam und den Violetten ordentlich Paroli bieten konnte, letztlich jedoch zu viele Fehler in der Defensive machte und somit auch deutlich mit 0:3 verlor. An dieser Problematik müssen die Steirer dringend arbeiten, will man in den nächsten Wochen erfolgreich sein und mittelfristig nicht in den Abstiegsstrudel zu gelangen. Nun geht es gegen den angeschlagenen WAC, der deutlich angenehmer zu bespielen sein wird als Sturm oder die Austria.

Die Achterbahnfahrt des Woflsberger AC setzt sich auch weiterhin in dieser Spielzeit fort und so musste man sich nach dem Derbysieg gegen Austria Klagenfurt, nun wieder einmal geschlagen geben. Gegen den SK Rapid brauchte man letztlich zu lange, um in das Spiel zu finden und agierte vor allem in der Defensive zu löchrig, um eine Chance auf einen Punktegewinn gehabt zu haben. Letztlich half daran auch der Anschlusstreffer nichts mehr und man verlor die Begegnung verdientermaßen mit 1:2. Nun hat man nur noch theoretische Restchancen auf die Meistergruppe und will man diese Wahren, ist man zum Siegen verdammt und muss die verbleibenden drei Spiele allesamt gewinnen.

– Der WAC gewann das Hinspiel im Grunddurchgang mit 3:1. Nur einmal gelang es einem Team in diesem Duell in der Bundesliga zwei Spiele in Folge zu gewinnen – dem WAC in der Saison 2019/20.

– Der TSV Hartberg holte in der Bundesliga in zwei Spielen gegen den WAC trotz jeweils dreier Gegentore Punkte – 4:3 im Oktober 2018 und 3:3 im Juli 2020. Das gelang keinem anderen BL-Team gegen die Kärntner zwei Mal.

– Der WAC ist in der Bundesliga gegen TSV Hartberg in Auswärtsspielen ungeschlagen (2S 3U). Der WAC blieb sonst nur gegen den FC Wacker Innsbruck in den ersten fünf Bundesliga-Auswärtsspielen ungeschlagen.

– Der WAC holte 16 seiner 20 Punkte in dieser Saison der Bundesliga in Auswärtsspielen (80%) – der höchste Anteil. Die Wolfsberger gewannen fünf der ersten neun BL-Auswärtsspiele – mehr waren es zu diesem Zeitpunkt nur 2020/21 (6). In der gesamten Vorsaison holte der WAC sechs Auswärtssiege.

– Der WAC traf in jedem der ersten 19 Spiele – erstmals zu Beginn einer BL-Saison und als einziges Team in dieser Saison der Bundesliga. Die Kärntner erzielten 34 Tore – nur der FC Red Bull Salzburg (42) mehr. Saisonübergreifend traf der WAC 21 BL-Spiele in Folge – die zweitlängste Serie des Klubs (27 Spiele von August 2012 bis Mai 2013).

Letztes Duell: WAC 3:1 Hartberg

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 11 (3 Hartberg, 4 Remis, 4 Siege WAC)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Farkas, Heil / Niemand

Nächstes Spiel: Klagenfurt-Hartberg / WAC-Lustenau

SK Austria Klagenfurt – SCR Altach

Sonntag 14:30 Uhr, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Einen enorm wichtigen Erfolg gelang dem SK Austria Klagenfurt am vergangenen Wochenende, welcher nicht nur für die Tabelle wichtig war, sondern auch hinsichtlich der direkten Bilanz gegen den Kontrahenten, der bislang als Angstgegner galt. Im Auswärtsspiel beim SK Sturm Graz setzte niemand auf die Kärntner und ging jeder von einem Pflichtsieg von den Steirern aus, doch die Klagenfurter zeigten einen beherzten Auftritt und gewannen dank einer kämpferisch starken Leistung mit 2:1. Damit bleibt man weiterhin in Schlagdistanz zur Meistergruppe und liegt nur zwei Zähler zurück, wobei man eine deutlich angenehmere Auslosung als die Wiener hat. Nun gilt es eben den Sieg gegen Sturm zu bestätigen und die Pflichtaufgabe Altach zu meistern, sonst wäre der Erfolg bei den Grazern umsonst gewesen.

Der SCR Altach trauert ein wenig den drei Punkten hinterher, hatte man doch am vergangenen Wochenende dank einiger guter Torchancen die Chance, drei Zähler einzufahren. Gegen die WSG lieferte man eine gute Vorstellung ab und konnte den formstarken Gästen Paroli bieten, letztlich agierte man vor dem Tor aber nicht kaltschnäuzig genug. Damit verpasste man, sich einen größeren Polster auf den letzten Platz aufzubauen, was man nun hofft im Gastspiel in Klagenfurt nachholen zu können. Hier hat man mit den Austrianern noch eine Rechnung offen, verlor man das Hinspiel doch deutlich mit 1:4 vor heimischer Kulisse.

– Der SK Austria Klagenfurt gewann in der Bundesliga alle drei Duelle gegen den SCR Altach – sonst wurden nur gegen den TSV Hartberg die ersten drei BL-Spiele gewonnen.

– Der SK Austria Klagenfurt erzielte 2021/22 gegen den SCR Altach sechs Tore – gegen kein Team mehr und nur gegen Altach blieben die Klagenfurter ohne Gegentor. Insgesamt erzielten die Kärntner 10 BL-Tore gegen den SCR Altach – mehr als gegen jedes andere Team.

– Der SK Austria Klagenfurt gewann in dieser Saison der Bundesliga sieben der ersten 19 Spiele – um eines mehr als zum Vergleichszeitpunkt der Vorsaison. Dennoch holten die Klagenfurter um zwei Punkte weniger (24) als zum Vergleichszeitpunkt der Vorsaison (26).

– Der SCR Altach erzielte sieben Kopfballtore – nur der SK Austria Klagenfurt (10) in dieser Saison Bundesliga mehr. Klagenfurt erzielte zwei der vier Tore im Hinspiel per Kopf (2-mal Markus Pink).

– Klagenfurts Markus Pink erzielte beim 4:1-Auswärtssieg im Hinspiel einen Dreierpack – seinen ersten und bislang einzigen in der Bundesliga. Pink hält aktuell bei 13 Saisontoren und damit erstmals bei so vielen innerhalb einer BL-Saison. Pink ist auch der Führende der Torschützenliste und könnte der erste österreichische Torschützenkönig seit Philipp Hosiner mit 32 Toren in der Saison 2012/13 werden.

Letztes Duell: Altach 1:4 Klagenfurt

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 3 (3 Siege Klagenfurt)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Gkezos, Irving, Rieder / Niemand

Nächstes Spiel: Klagenfurt-Hartberg / Altach-Ried

WSG Tirol – LASK

Sonntag 14:30 Uhr, Tivoli Stadion, Schiedsrichter: Josef Spurny

Die WSG Tirol verpasste am vergangenen Wochenende eine große Chance darauf die Meistergruppe nahezu zu fixieren, nachdem man im Auswärtsspiel beim Nachzügler Altach nicht über ein 0:0 hinauskam. Offensiv blieb man dabei etwas unter den Erwartungen und machte sich vor allem spielerisch der Ausfall von Mittelfeldspieler Blume bemerkbar, dessen Kreativität den Tirolern abging. Nun haben die Wattener allerdings die nächste Möglichkeit, mit einem Sieg quasi die Meistergruppe zu fixieren und damit auch den Klassenerhalt zu sichern.

Der LASK kommt sicherlich mit einem positiven Gefühl ins Tiroler Bergenland angereist, hat man doch eine emotionale Stadioneröffnung hinter sich – mit vielen positiven Eindrücken. Zwar blieb die eigene Leistung unter den Erwartungen und tat man sich vor allem im zweiten Durchgang gegen die Lustenauer schwer Torchancen zu kreieren, doch letztlich profitierte man von einem Fehlpfiff des Schiedsrichters, der es den Linzern ermöglichte in der Nachspielzeit zu gewinnen. Damit hat man auch den Einzug in die Meistergruppe bereits fixiert und kann sich nun weiter nach oben orientieren, wo Sturm nur fünf Zähler Vorsprung auf die Linzer aufweist.

– Die WSG Tirol gewann in der Bundesliga die letzten drei Spiele gegen den LASK, darunter das Playoff-Halbfinale 2021/22. Die Tiroler feierten damit in diesen drei Duellen mehr BL-Siege gegen den LASK als in den ersten neun Spielen zusammen (2).

– Die WSG Tirol holte in dieser Saison der Bundesliga 28 Punkte aus den ersten 19 Spielen – erstmals so viele zum Vergleichszeitpunkt. Weiters rangieren die Tiroler auf Platz 5 nach 19 Spielen – nie weiter vorne zu einem so späten Zeitpunkt einer BL-Saison.

– Der LASK verlor nur eines seiner letzten acht Spiele (4S 3U) und holte in den ersten 19 Spielen in dieser Saison der Bundesliga 34 Punkte – um 13 mehr als zu diesem Zeitpunkt der Vorsaison (21).

– Die WSG Tirol holte in der Rückrunde 17 Punkte (nur der FC Red Bull Salzburg mit 22 mehr), der LASK 15 Punkte. Die Tiroler erzielten dabei 16 Tore (wie Salzburg) – kein Team mehr. Der LASK kassierte sieben Gegentore – nur Salzburg (3) in den acht Spielen der Rückrunde dieser Saison der Bundesliga

– Die WSG Tirol und der LASK erzielten je 17 Tore in der ersten Hälfte – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga. Die Tiroler erzielten sechs Tore in der Anfangsviertelstunde – nur der LASK (8) in dieser BL-Saison mehr.

Letztes Spiel: LASK 1:4 WSG

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 17 (4 Siege WSG, 6 Remis, 7 Siege LASK)

Gesperrt: Behounek / Niemand

Gefährdet: Müller, Sulzbacher / Niemand

Nächstes Spiel: Rapid-WSG / LASK-Salzburg

SK Rapid Wien – Red Bull Salzburg

Sonntag 17:00 Uhr, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Dieter Muckenhammer

Das sich der SK Rapid Wien seit der Amtsübernahme von Zoran Barisic im Aufwind befindet, hat sich mittlerweile überall im Lande herumgesprochen und bestätigen auch die Zahlen. Vier der letzten fünf Spiele konnten die Hütteldorfer für sich entscheiden und damit einen großen Sprung in Richtung Qualifikation für die Meistergruppe machen. So auch zuletzt im Auswärtsspiel beim WAC, wo man dank einer guten ersten Halbzeit bereits früh für klare Verhältnisse sorgte und mit 2:1 gewann, wobei man einige Torchancen auch liegen ließ. Nun geht es im Topspiel der Runde gegen Meister Salzburg, wo man mit 14 Niederlagen in 16 Spielen eine Horrorbilanz aufweist und hofft, diese endlich beenden zu können.

Der FC Red Bull Salzburg konnte am vergangenen Wochenende zumindest etwas Wiedergutmachung leisten, auch wenn man sich nicht den Frust von der Seele schießen konnte. Beim 2:0 gegen die SV Ried lieferte man eine solide Vorstellung ab und konnte dadurch den Vorsprung auf den Verfolger Sturm auf neun Zähler ausbauen. Nun hat man das Spitzenspiel gegen den SK Rapid vor der Brust, wo man ein Statement an die Konkurrenz senden könnte, dass man nicht gedenkt die Meisterschaft leichtfertig herzugeben.

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 13 Spielen gegen den SK Rapid Wien ungeschlagen (11S 2U). In der Bundesliga-Historie blieb der SK Rapid Wien nur gegen den FK Austria Wien von 2001 bis 2005 (16 Spiele) in so vielen BL-Spielen in Folge sieglos.

– Der SK Rapid Wien gewann in dieser Saison der Bundesliga fünf der acht Spiele unter Zoran Barisic – mehr als in den ersten 11 BL-Spielen 2022/23 unter Ferdinand Feldhofer (4S). Die Hütteldorfer holten neun Siege aus den ersten 19 BL-Spielen – mehr als im gesamten Grunddurchgang 2021/22 (8).

– Der FC Red Bull Salzburg holte in dieser Saison der Bundesliga 48 Punkte aus den ersten 19 Spielen (wie 2018/19 und 2021/22) – nie mehr und als einziges Team in der Drei-Punkte-Ära. Salzburg ist seit der 2. Runde (1:2 gegen den SK Sturm Graz) in der Bundesliga ungeschlagen (14S 3U).

– Rapids Roman Kerschbaum absolvierte 149 Spiele in der Bundesliga. Bei einem Einsatz gegen Salzburg würde er sein Jubiläumsspiel bestreiten (150). Kerschbaum war in BL-Spielen gegen den FC Red Bull Salzburg an drei Toren direkt beteiligt (1 Tor, 2 Assists) – nur gegen St. Pölten an mehr (4 BL-Tore).

– Salzburgs Andreas Ulmer würde bei einem Einsatz gegen den SK Rapid Wien sein 400. Spiel in der Bundesliga absolvieren – als 35. Spieler seit BL-Gründung. Damit hätte der 37-jährige Außenverteidiger um ein BL-Spiel mehr als Österreichs Jahrhundertfußballer Herbert Prohaska (399) absolviert.

Letztes Spiel: Salzburg 1:1 Rapid

Bilanz seit 74/75: Spiele insgesamt: 195 (75 Siege Rapid, 49 Remis, 71 Siege Salzburg)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Pejic, Auer, Kerschbaum / Sucic, Dedic

Nächstes Spiel: Rapid-WSG / LASK-Salzburg