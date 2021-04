Faktencheck zur 27. Bundesliga-Runde 2020/21

Der 27. Spieltag der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt in der „Doppelrunde“ einige spannende Begegnungen mit sich. Am Samstag steht die...

Der 27. Spieltag der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt in der „Doppelrunde“ einige spannende Begegnungen mit sich. Am Samstag steht die Qualifikationsrunde auf dem Programm, wo die Admira den Nachbarn Austria Wien empfängt. Am Sonntag geht es dann mit der Meisterrunde weiter, wo im Spitzenspiel Sturm den LASK im Kampf um den dritten Platz empfängt.

SCR Altach – TSV Hartberg

Samstag 17:00, Cashpoint-Arena, Schiedsrichter: Markus Hameter

Defensiv präsentierten sich beide Mannschaften in den letzten Wochen extrem stabil. Altach hat unter Damir Canadi in 8 Spielen erst fünf Gegentore kassiert. Hartberg konnte dafür zum ersten Mal in seiner noch jungen Bundesliga-Historie drei Spiele in Folge und sieben Spiele in einer Saison zu Null spielen. Die Vorarlberger sind seit vier Heimspielen gegen Hartberg ungeschlagen. Außerdem ist die Bilanz zwischen den beiden Mannschaften in der Bundesliga ausgeglichen (je drei Siege, zwei Remis). Logisches Resultat am Samstag (Ankick um 17 Uhr): ein 0:0-Unentschieden? Nicht unbedingt! Denn von den bisherigen acht Duellen endete noch kein einziges torlos.

– Der SCR Altach verlor in der Bundesliga keines der 4 Heimspiele gegen den TSV Hartberg (2 Siege, 2 Remis) – wie sonst nur gegen den SV Grödig.

– Der TSV Hartberg ist gegen den SCR Altach seit 4 BL-Spielen (je 2 Siege und Remis) ungeschlagen – erstmals. Hartberg traf gegen Altach 5 Spiele in Folge – erstmals in der Bundesliga.

– Der TSV Hartberg blieb 3 Spiele in Folge ohne Gegentor – erstmals in der Bundesliga. Die Oststeirer kassierten dabei 41 Gegentore – erstmals so wenige.

– Hartberg spielte in dieser Saison der Bundesliga bereits 7-mal zu null – so häufig wie in den beiden vorangegangenen Spielzeiten zusammen.

– Der SCR Altach erzielte 24% der Tore von außerhalb des Strafraums – der höchste Anteil in dieser Saison der Tipico Bundesliga.

Letztes Duell: Hartberg 1:0 Altach

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 30 (20 Siege Altach, 5 Remis, 5 Siege Hartberg)

Verletzt/Angeschlagen: Schreiner, Obasi, Edokpolor, Carando, Subotic / Rakowitz, Lema, Schmerböck

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Edokpolor, Tartarotti / Gollner, Nimaga

Nächstes Spiel: Hartberg-Altach

FC Admira – FK Austria Wien

Samstag 17:00, BSFZ-Arena, Schiedsrichter: Walter Altmann

Sein 150. Bundesliga-Spiel würde „Jimmy“ Hoffer am liebsten mit einem Sieg gegen die Veilchen begehen (Anpfiff: Samstag, 17 Uhr). Immerhin spüren seine Südstädter nach dem 1:0-Erfolg über Altach Aufwind. Gegen die Austria ist die Admira allerdings klarer Außenseiter. Von den letzten neun Partien haben die Favoritner keine einzige gegen die Niederösterreicher verloren. Im Duell mit Hartberg um den Sieg in der Qualifikationsgruppe zählt für Peter Stögers junge Elf außerdem nur ein Dreier. Dafür sorgen könnte Benedikt Pichler. Der beste Saisonschütze der Wiener (6 Tore) steht nach seiner 5-Spiele dauernden Rotsperre erstmals wieder zur Verfügung und hat heuer schon zweimal gegen die Admira getroffen.

– Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit 9 Spielen gegen den FC Admira ungeschlagen (5 Siege, 4 Remis) – erstmals so lange seit dem Wiederaufstieg der Admira im Sommer 2011.

– Der FC Admira gewann in den vergangenen 20 direkten Duellen gegen den FK Austria Wien nur dann, wenn die Admira zumindest 2 Tore in einem Spiel erzielte. Diese 4 Spiele gewann die Admira aber allesamt.

– Der FK Austria Wien holte in der Qualifikationsgruppe 7 Punkte – nur die SV Ried (8) mehr.

– Der FK Austria Wien gewann in diesem Frühjahr 4 Auswärtsspiele – um 3 mehr als im gesamten Herbst 2020. Im gesamten Kalenderjahr 2020 feierten die Wiener insgesamt 5 Auswärtssiege.

– Erwin Hoffer steht vor seinem 150. Spiel in der Bundesliga. 64 Spiele bestritt Hoffer für den FC Admira (8 Tore), die übrigen 85 BL-Spiele für den SK Rapid Wien (41 Tore).

Letztes Duell: Admira 0:4 Austria

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 169 (40 Siege Admira, 26 Remis, 103 Siege Austria)

Verletzt/Angeschlagen: Babuscu, Rath, Tomic, Datkovic, Kadlec, Atanga, Sax / Grünwald, Palmer-Brown, Schösswendter, Suttner

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Maier / Fitz

Nächstes Spiel: Austria-Admira

SV Ried – SKN St. Pölten

Samstag 17:00, Josko-Arena, Schiedsrichter: Josef Spurny

Eigentlich ist die SV Ried ja so etwas wie ein Lieblingsgegner von SKN St. Pölten. Von den letzten 5 Duellen gewann man 3. Die Rieder sind unter Andi Heraf aber im Höhenflug und haben mit 8 Punkten bisher die meisten von allen Teams in den vier Partien der Qualifikationsgruppe erobert. Außerdem hat St. Pölten seit 8 Spielen und dem 1:0-Sieg bei WSG Tirol am 20. Februar kein Spiel mehr gewonnen. Immerhin konnte man letzte Woche gegen Hartberg erstmals seit dem Erfolg gegen die Tiroler wieder zu Null spielen. Trotzdem liegt St. Pölten erstmals in dieser Saison am Tabellenende: „Wir haben die Möglichkeit, das in Ried wieder zu drehen. In der Qualigruppe ist heuer noch keiner in Sicherheit“, so Trainer Georg Zellhofer. Ob das gelingt, wird sich am Samstag (ab 17 Uhr) zeigen.

– Der SKN St. Pölten ist in der Bundesliga gegen die SV Ried seit 5 Spielen ungeschlagen (3 Siege, 2 Remis). 6 unbesiegte BL-Spiele in Folge gelangen St. Pölten gegen kein Team.

– Der SKN St. Pölten traf in der Bundesliga in allen 6 Spielen gegen die SV Ried. In 7 BL-Spielen in Folge traf der SKN gegen kein Team.

– Die SV Ried blieb als einziges Team der Qualifikationsgruppe in den ersten 4 Runden ungeschlagen und holte dabei 8 Punkte – so viele wie kein anderes Team.

– Die SV Ried ist seit 4 Spielen ungeschlagen (2 Siege, 2 Remis) – erstmals in dieser Saison der Bundesliga. Mehr unbesiegte BL-Spiele am Stück gelangen Ried zuletzt im Herbst 2016 (damals 5).

– Andreas Heraf blieb in seinen ersten 4 BL-Spielen mit der SV Ried ungeschlagen – als 1. Trainer in der Geschichte der SV Ried. Heraf blieb in 2 dieser 4 Spiele ohne Gegentor. In 3 der ersten 5 BL-Spiele spielte noch kein Ried-Trainer zu null.

Letztes Duell: Ried 1:1 St. Pölten

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 11 (3 Siege Ried, 2 Remis, 6 Siege St.Pölten)

Verletzt/Angeschlagen: Niemand / Tursch, Asadi

Gesperrt: Niemand / Muhamedbegovic

Gefährdet: Offenbacher / Ljubicic, Schulz, Muhamedbegovic

Nächstes Spiel: SKN-Ried

Wolfsberger AC – Red Bull Salzburg

Sonntag, 14:30, Lavanttal-Arena, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Ein Torspektakel scheint bei diesem Spiel (Sonntag, 14:30 Uhr) garantiert. Gegen keinen Gegner traf Salzburg in der Bundesliga-Geschichte öfter (73 Mal). Doch der WAC ist auch sehr torgefährlich, netzte in den letzten 7 Spielen in jeder Partie. 17 Toren stehen allerdings auch 17 Gegentoren gegenüber. Red Bull hat wiederum nicht nur mit Abstand die meisten Treffer aller Teams der Bundesliga heuer erzielt, extrem viel Torgefahr strahlt auch die Ersatzbank aus. 16 Jokertore in einer Saison sind jetzt bereits Ligarekord. Salzburg ist nach der Niederlage gegen WSG Tirol auf Wiedergutmachung aus, doch das letzte Duell mit den Kärntnern endete 3:2 für den WAC.

– Der WAC erzielte beim 3:2 am 20. Dezember 2020 gegen den FC Red Bull Salzburg 3 Tore. Das gelang in dieser Saison der Bundesliga sonst nur noch dem SK Sturm Graz in Runde 8 und der WSG Tirol in Runde 26.

– Der FC Red Bull Salzburg erzielte in der Bundesliga 73 Tore gegen den WAC – mehr als jedes andere Team.

– Der FC Red Bull Salzburg gewann 20 der ersten 26 BL-Spiele – seit Gründung der Bundesliga nur der FK Austria Wien in 2 Spielzeiten (1984/85 & 1985/86) mehr – je 21.

– Der WAC gewann 12 der ersten 26 Spiele in dieser Saison der Bundesliga – so viele wie zuvor nur 2014/15 und in der Vorsaison.

– Der FC Red Bull Salzburg erzielte 16 Tore durch Wechselspieler – als erstes Team so viele innerhalb einer Saison der Bundesliga.

Letztes Spiel: Salzburg 2:3 WAC

Bilanz seit 74/75: Spiele insgesamt: 38 (6 Siege WAC, 11 Remis, 21 Siege Salzburg)

Verletzt/Angeschlagen: Peretz, Sprangler / Vallci

Gesperrt: Niemand / Camara, Koita

Gefährdet: Jovelijc, Stratznig, Taferner, Scherzer / Niemand

Nächstes Spiel: Salzburg-WAC

SK Rapid Wien – WSG Tirol

Sonntag, 14:30, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Alexander Harkam

Wird es im Kampf um Europacupplätze noch enger? Jetzt schon trennen den Zweiten Rapid und die sechstplatzierte WSG Tirol nur sechs Punkte. Die Truppe von Thomas Silberberger reist mit viel Selbstvertrauen und einem überraschenden 3:2-Sieg gegen Tabellenführer Salzburg nach Wien und will auch gegen die Grün-Weißen mutig mitspielen (Anpfiff: Sonntag, 14:30 Uhr). Besonders aufpassen sollten die Hütteldorfer auf Tirols dänischen Stürmer Nikolai Baden Fredriksen (14 Saisontore), dem in den letzten drei Runden gleich zweimal ein Doppelpack gelang. Rapid ist seit drei Spielen und heuer gegen WSG Tirol noch sieglos. Kann Kühbauers Elf den Bann brechen?

– Der SK Rapid Wien gewann 2019/20 beide Saisonduelle gegen die WSG Tirol und blieb dabei ohne Gegentor. In dieser Saison der Bundesliga sind die Tiroler gegen Rapid ungeschlagen (1 Sieg, 1 Remis).

– Der SK Rapid Wien gab in 12 der 26 BL-Spiele (8 Remis, 4 Niederlagen) Punkte ab – wie in der Vorsaison. Weniger Punkteverluste in den ersten 26 Spielen einer Saison der Bundesliga gab es bei Rapid zuletzt 2015/16 – damals 10.

– Die WSG Tirol gewann 10 der ersten 26 Spiele – um 4 mehr als in der gesamten Vorsaison. Die WSG erzielte dabei 44 Tore – um 10 mehr als in der gesamten Vorsaison der Bundesliga.

– Die WSG Tirol erzielte in diesem Kalenderjahr in der Bundesliga 26 Tore – nur der FC Red Bull Salzburg (38) im Frühjahr 2021 mehr.

– Taxiarchis Fountas erzielte in der Meistergruppe 3 Tore – nur Nikolai Baden Frederiksen (4) mehr. Fountas erzielte im Februar 2020 auch das bis dato letzte Rapid-Heimtor gegen die WSG in der Bundesliga beim 2:0-Heimsieg.

Letztes Spiel: WSG 1:1 Rapid

Bilanz seit 74/75: Spiele insgesamt: 10 (6 Siege Rapid, 1 Remis, 3 Siege WSG)

Verletzt/Angeschlagen: Schobesberger, Dibon, Velimirovic / Oswald, Dedic, Anselm

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Greiml / Petsos, Rieder

Nächstes Spiel: WSG-Rapid

SK Sturm Graz – LASK

Sonntag, 17:00, Merkur Arena, Schiedsrichter: Harald Lechner

Mit einem Sieg könnte der SK Sturm dem LASK Tabellenplatz 3 in der Meistergruppe abluchsen. Rein statistisch spricht im letzten Spiel der 27. Bundesligarunde (Sonntag 17 Uhr) aber nicht viel dafür. Denn die letzten fünf Duelle mit den Linzern (inklusive Cup) gingen alle verloren. Tordifferenz: 0:12! Der letzte Dreier gegen die Oberösterreicher ist überhaupt schon 2 Jahre und einen Tag her (am 24. April 2019 gewann man zuletzt 2:1). Allerdings hat Sturm im ewigen Head-to-Head die Nase vorn: 42 Siege/25 Remis/38 Unentschieden gegen den LASK.

– Der LASK gewann in der Bundesliga gegen den SK Sturm Graz 4 Spiele in Folge – erstmals. Der LASK gewann alle 4 Spiele in Folge zu null – ebenfalls erstmals.

– Der LASK gewann die vergangenen 3 Auswärtsspiele beim SK Sturm Graz zu null – erstmals. 4 zu-null-Auswärtssiege in Folge feierten die Steirer in der Bundesliga gegen kein Team.

– Der SK Sturm Graz gewann in dieser Saison der Bundesliga 9 der ersten 13 Heimspiele – nie mehr in diesem Jahrtausend zu diesem Zeitpunkt einer Saison.

– Der SK Sturm Graz erzielte exklusive Elfmeter 11 Tore nach Standardsituation – so viele wie sonst nur der LASK und die WSG Swarovski Tirol in dieser Saison der Bundesliga.

– Johannes Eggestein war 2020/21 an allen 4 Treffern gegen Sturm direkt beteiligt (2 Tore, 2 Assists). Seit dem Aufstieg steht der LASK-Saisonhöchstwert gegen ein Team bei 5 Torbeteiligungen (17/18 Michorl gegen Admira, 18/19 Joao Victor gegen Austria Wien).

Letztes Spiel: LASK 2:0 Sturm

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 147 (36 Siege LASK, 28 Remis, 89 Siege Rapid)

Verletzt/Angeschlagen: Wüthrich, Ingolitsch, Trummer / Karamoko, Raguz, Gruber

Gesperrt: Geyrhofer / Niemand

Gefährdet: Hierländer, Ingolitsch / Niemand

Nächstes Spiel: LASK-Sturm