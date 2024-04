Faktencheck zur 27. Bundesliga-Runde 2023/24

Die 27. Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Den Auftakt gibt es bereits am Freitagabend,...

Die 27. Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Den Auftakt gibt es bereits am Freitagabend, wo der SK Sturm die Tabellenführung erklimmen will und den SK Rapid empfängt. Am Samstag geht es dann mit der Qualifikationsgruppe weiter, wo die Wiener Austria auf die WSG Tirol trifft, ehe es am Sonntag für Red Bull Salzburg nach dem vollzogenen Trainerwechsel gegen Austria Klagenfurt geht.

SK Sturm Graz – SK Rapid

Freitag 19:30, Merkur Arena, Schiedsrichter: Markus Hameter

Zum Auftakt der 27. Runde gibt es eine Vorschau auf das bevorstehende Cupfinale, wo der SK Sturm den SK Rapid zum Duell empfängt. Für die Grazer steht dabei viel auf dem Spiel, hat man doch die große Möglichkeit nicht nur vorzulegen, sondern auch die Tabellenführung zu übernehmen. Dabei sollten die Steirer mit einer breiten Brust in dieses Duell gehen, kommt man doch aus einem 3:1 Erfolg gegen Hartberg, wo man die starke Formkurve untermauerte. Nun kommt es zum Traditionsduell gegen den SK Rapid, wo die letzten beiden Duelle mit einem 1:1 Unentschieden endeten, was für die Grazer natürlich zu wenig wäre.

Auf der anderen Seite gab es für den SK Rapid am vergangenen Wochenende einen kleinen Dämpfer zu verkraften. Im Heimspiel gegen Austria Klagenfurt verpasste man es einerseits den Abstand auf den fünften und sechsten Tabellenplatz auszubauen, andererseits mit dem Drittplatzierten LASK gleichzuziehen. Das muss man auf die eigene Kappe nehmen, ist man nach dem frühen Führungstreffer immer lethargischer geworden und wurde letztlich mit dem Ausgleichstreffer bestraft wurde. Nun sind die Wiener vor dem „Doppel“ gegen den SK Sturm unter Zugzwang und wird man wohl einen Sieg aus den beiden Spielen gegen die Steirer brauchen, um am dritten Platz dranzubleiben. Rapid-Trainer Klauß, der unter der Woche einen Trainerwechsel zu RB Salzburg vehement ausgeschlossern hat, kann nicht auf alle seine Schützlinge zurückgreifen, da neben den bisherigen Angeschlagenen nun auch Burgstaller fraglich ist und Sattlberger eine Gelbsperre absitzen muss.

Fakten

– Der SK Sturm Graz ist in Heimspielen in der Bundesliga unter Christian Ilzer gegen den SK Rapid ungeschlagen (4S 3U). So lange in BL-Heimspielen gegen den SK Rapid ungeschlagen blieb der SK Sturm zuletzt von November 1998 bis März 2002 unter Ivica Osim (8).

– Der SK Sturm Graz traf in der Bundesliga erstmals 11 Spiele in Folge gegen den SK Rapid und hat gegen die aktuellen BL-Teams nur gegen die WSG Tirol und den SCR Altach (je 12) sowie SC Austria Lustenau (16) eine längere derartige Trefferserie am Laufen.

– Der SK Sturm Graz ist nach 26 Spielen mit dem FC Red Bull Salzburg punktegleich – das gelang seit der Ligareform in der Meistergruppe der Bundesliga zuvor keinem Team. Der SK Sturm Graz gewann 16 der ersten 26 BL-Spiele – nur 1997/98 (sogar 19) mehr. Die Steirer gewannen drei der ersten vier Meistergruppenspiele – wie zuvor nur 2021/22.

– Der SK Rapid ist erstmals in dieser Saison der Bundesliga seit neun Spielen ungeschlagen (3S 6U). Neun ungeschlagene BL-Spiele in Folge gelangen dem SK Rapid zuletzt 2019/20 (ebenfalls 9). Als einziges Team blieb Rapid in den ersten neun BL-Spielen 2024 ungeschlagen – zuletzt schafften die Hütteldorfer es, 1999 in den ersten neun Frühjahrs-Bundesligaspielen nicht zu verlieren (damals in den ersten 11).

– Der SK Rapid ist in der Bundesliga seit sechs Auswärtsspielen ungeschlagen (3S 3U) – das gelang innerhalb einer Saison zuletzt 2017/18 (8). Im Frühjahr verlor Rapid keines der fünf BL-Auswärtsspiele – wie zuletzt 1999.

Letztes Duell:

Sturm 1:1 Rapid

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 210 (57 Siege Sturm, 58 Remis, 105 Siege Rapid)

Verletzt: Borkovic, Sarkaria, Scherpen / Cvetkovic, Querfeld, Dursun, Strunz, Gale

Gesperrt: Niemand / Sattlberger

Gefährdet: Wüthrich / Auer, Lang

Nächstes Spiel: Rapid-Sturm

Wolfsberger AC – SC Austria Lustenau

Samstag 17:00, Lavanttal Arena, Schiedsrichter: Arnes Talic

Der Wolfsberger AC kommt die letzten Wochen nicht wirklich vom Fleck und es hängt zunehmend der Haussegen schief. Nachdem es zuvor vier Unentschieden am Stück gab, folgte nun im direkten Duell gegen die Austria eine verdiente 0:1 Heimpleite, bei der man eine ganz schwache und blutleere Vorstellung zeigte. Die Wölfe wirken in den letzten Wochen kraftlos und vor allem in der Offensive nicht ligatauglich, was sicherlich auch eine Qualitätsfrage ist. Nun kommt der Tabellenletzte Lustenau angereist, der ums Überleben kämpft, weshalb man gespannt sein kann, welches Gesicht die Kärntner diesmal zeigen und ob sie den Kampf annehmen werden.

Die Runden werden immer weniger für den SC Austria Lustenau, der Abstand auf das rettende Ufer aber nicht kleiner – ganz im Gegenteil. Nach der bitteren 0:1 Heimpleite im Derby gegen Altach und dem Sieg der WSG, gibt es wohl für die Vorarlbeger nur noch eine realistische Chance, BW Linz einzuholen, die aber noch einen Vorsprung von fünf Punkten aufweisen. Daher sind die Lustenauer nun unter Zugzwang und helfen nur noch Siege, um das Unmögliche doch noch möglich zu machen. Daher darf man gespannt sein, wie das Team von Trainer Heraf in dieses Spiel hineingehen wird und ob man ein offensiveres Gesicht präsentieren wird.

Fakten

Der SC Austria Lustenau verlor in der Bundesliga keines seiner vier Auswärtsspiele gegen den WAC (2S 2U) – bei keinem anderen Team traten die Vorarlberger in der Bundesliga so oft an ohne zu verlieren.

– Der SC Austria Lustenau verlor keines seiner sieben Auswärtsspiele in der Qualifikationsgruppe (2S 5U) – seit der Ligareform absolvierte in der Bundesliga kein anderes Team so viele Gastspiele in der Qualifikationsgruppe, ohne jemals zu verlieren.

– Der SC Austria Lustenau erzielte 20% der Treffer von außerhalb des Strafraums (3 von 15) – der höchste Anteil in dieser Saison der Bundesliga. Der WAC kassierte neun Weitschussgegentore – so viele wie kein anderes BL-Team 2023/24.

– Der WAC kassierte 29% der Gegentore in der ersten Hälfte (10 von 34) – der geringste Anteil in dieser Saison der Bundesliga. Der SC Austria Lustenau erzielte nur ein Tor in den ersten 45 Minuten (Yadaly Diaby gegen den LASK in Runde 17) – um sieben weniger als das Team mit den zweitwenigsten Treffern in der ersten Spielhälfte dieser BL-Saison (8, Altach).

– WAC-Trainer Manfred Schmid gewann in der Bundesliga nur zwei seiner sieben Spiele gegen den SC Austria Lustenau (3U 2N) – nur gegen den FC Red Bull Salzburg (0%) und den SK Rapid (14%) kommt Schmid in der Bundesliga auf eine niedrigere Siegquote als gegen die Vorarlberger (29%).

Letztes Duell:

Lustenau 2:3 WAC

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 6 (3 Siege WAC, 2 Remis, 1 Sieg Lustenau)

Verletzt/Angeschlagen: Boakye / Surdanovic, Devisate, Maak, Meisl

Gesperrt: Ballo / Anderson

Gefährdet: Zimmermann / Niemand

Nächstes Spiel: Lustenau-WAC

FK Austria Wien – WSG Tirol

Samstag 17:00, Generali Arena, Schiedsrichter: Christopher Jäger

Dem FK Austria Wien gelang der lang ersehnte Befreiungsschlag in der Qualifikationsgruppe und man feierte endlich den ersten Sieg. Dieser war noch dazu sehr wichtig, bezwang man doch mit dem WAC den direkten Konkurrenten um den Gewinn der Qualifikationsgruppe und konnte den Vorsprung auf die Kärntner auf vier Punkte ausbauen. Allerdings zeigten sich in diesem Spiel erneut die Ladehemmung in der Offensive der Wiener und wo die Probleme liegen. Der Angriff der Wiener wird in diesem Duell erneut getestet werden, wird der Gegner doch vermutlich eher abwartend agieren und die Violetten kommen lassen.

Die WSG Tirol auf der anderen Seite ist aktuell das formstärkste Team der Qualifikationsgruppe und bislang in diesem Abschnitt unbesiegt geblieben. Mit acht Punkten aus vier Spielen zog man den eigenen Kopf aus der Abstiegsschlinge und hat sich nun einen komfortablen Vorsprung von acht Zählern auf den Abstiegsplatz herausgearbeitet. Damit kann man immer befreiter aufspielen und darf man gespannt sein, ob sich dies bei diesem Gastspiel zeigen wird indem man offensiver auftritt, oder ob man doch wieder einen eher destruktiven Ansatz wählt.

Fakten

– Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit 10 Spielen gegen die WSG Tirol ungeschlagen (6S 4U) – von den aktuellen Bundesligisten gegen kein anderes Team so lange.

– Der FK Austria Wien traf in der Bundesliga in 11 der 12 Spiele gegen die WSG Tirol und blieb nur am 6. November 2022 torlos (0:0 A). In den letzten drei BL-Duellen blieb die Wiener Austria gegen die WSG Tirol ohne Gegentor, in den ersten neun Duellen zusammen nur zweimal.

– Der FK Austria Wien blieb in der Bundesliga im dritten Auftritt in der Qualifikationsgruppe erstmals die ersten vier Spiele ungeschlagen (1S 3U). Mehr als vier Spiele ohne Niederlage in Folge gelangen der Wiener Austria in der Qualifikationsgruppe noch nie.

– Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit 12 Heimspielen ungeschlagen (5S 7U) – erstmals so lange seit April bis Oktober 2021 und länger zuletzt von 2008 bis 2010 (21 Heimspiele). Der FK Austria Wien ist seit acht Heimspielen in der Qualifikationsgruppe ungeschlagen (4S 4U) – die letzte diesbezügliche Niederlage setzte es für die Wiener Austria im Juni 2020 gegen den SKN St. Pölten (2:5).

– Die WSG Tirol verlor in der Bundesliga nur eines der letzten acht Qualifikationsgruppenspiele (3S 4U) – in den sieben Spielen zuvor in der Qualifikationsgruppesetzte es noch vier Niederlagen für die Tiroler (1S 2U). Erstmals blieb die WSG in den ersten vier QG-Spielen einer Bundesliga-Saison ungeschlagen (2S 2U).

Letztes Duell:

Austria 2:0 WSG

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 18 (11 Siege Austria, 4 Remis, 3 Siege WSG)

Verletzt/Angeschlagen: Raguz, El Sheiwi, Wustinger, Asllani, Potzmann / Oswald, Stumberger

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand / Diarra

Nächstes Spiel: WSG-Austria

SCR Altach – FC Blau-Weiß Linz

Samstag 17:00, Cashpoint Arena, Schiedsrichter: Alexander Harkam

Einen enorm wichtigen Erfolg und Befreiungsschlag konnte der SCR Altach am vergangenen Wochenende feiern, der aus mehrerlei Gründen einen hohen Stellenwert genießt. Einerseits war dies der erste Sieg dem 5.Dezember des letzten Jahres, andererseits gewann man gegen den Lokalrivalen Lustenau und baute man mit dem 1:0 Sieg den Vorsprung auf den Abstiegsplatz auf acht Zähler aus. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass die Vorarlberger nochmal in den Abstiegsstrudel hineingezogen werden, weshalb man gespannt sein kann, ob das im Auftreten zu spüren sein wird.

Auf der anderen Seite ist die Gefahr für den Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz noch nicht gebannt und Schrillen hier die Alarmglocken. Seit dem November letzten Jahres wartet man nun schon auf einen vollen Erfolg und hat man zwar noch einen Vorsprung von fünf Zählern auf den Abstiegsplatz, allerdings steht noch ein direktes Duell gegen die Lustenauer aus. Daher sollten die Oberösterreicher danach trachten, in den nächsten Spielen den Bock umzustoßen und mit einem Sieg das Abstiegsgespenst zu vertreiben. Einfach wird dies jedoch nicht, blieb man doch in den bisherigen drei Duellen gegen die Vorarlberger ohne einen Sieg.

Fakten

– Der FC Blau Weiß Linz und SCR Altach duellierten sich in den Saisonen 2011/12 und 2012/13 in der 2. Liga (8 Aufeinandertreffen). Dabei gewann Blau Weiß zwei der ersten drei Duelle (1N) und Altach blieb in den letzten fünf dieser Spiele ungeschlagen (3S 2U). Die beiden Duelle in der Bundesliga der laufenden Saison endeten jeweils 1:1.

– Der SCR Altach ist in der Bundesliga seit acht Spielen gegen Aufsteiger sieglos (3U 5N) – so lange wie zuvor nur von Februar 2017 bis November 2018 (9 Spiele – 2U 7N). Die Vorarlberger blieben in keinem dieser acht Spiele ohne Gegentor und kassierten dabei 15 Gegentore (1,9 pro Spiel).

– Der SCR Altach ist in der Bundesliga seit sechs Spielen ungeschlagen (1S 5U) – sechs Spiele in Folge ungeschlagen blieben die Altacher zuletzt in der Saison 2019/20 (sogar 8 BL-Spiele).

– Der SCR Altach ist in der Bundesliga seit sieben Qualifikationsgruppenspielen ungeschlagen (2S 5U) – in den sechs Quali.-Gruppenspielen zuvor blieben die Altacher noch sieglos (3U 3N).

– Der FC Blau Weiß Linz erzielte in der laufenden Saison in der Bundesliga bereits vier Tore nach Vertikalangriffen (Spielzüge, die noch in der eigenen Hälfte starten und bei der mind. 50% in Richtung gegn. Tor gespielt werden) – nur der TSV Hartberg (7) mehr (Altach 2). Der SCR Altach kassierte wiederum in der laufenden BL-Saison bereits drei Gegentore nach solchen Sequenzen –nur der WAC (4) und die WSG Tirol (5) mehr.

Letztes Duell:

Altach 1:1 BW Linz

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 2 (2 Remis)

Verletzt/Angeschlagen: Gustavo Santos, Stojanovic / Joao Luiz, Koch

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Koller, Reiner / Krainz

Nächstes Spiel: BW Linz-Altach

LASK – TSV Hartberg

Sonntag 14:30, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter: Safak Barmaksiz

Für die Überraschung der Runde konnte der LASK am vergangenen Spieltag sorgen, mit dem nicht mal die kühnsten Optimisten rechnen konnten. Nach dem durch den Trainerwechsel ausgelösten Chaos unter der Woche und der nicht erteilten Lizenz in erster Instanz, setzten nur die wenigsten auf die Linzer, doch die Oberösterreicher unter der Führung von Interimstrainer Darasz wuchsen über sich hinaus und bezwangen die Bullen mit einem engagierten Auftritt mit einem 3:1. Überragender Mann war dabei Stürmer Ljubicic, der einen Dreierpack schnürte. Dessen Qualitäten werden nun auch im Heimspiel gegen Hartberg gefragt sein, kommt doch der designierte Angstgegner des LASK, gegen den man seit 2020 (!) nicht mehr gewinnen konnte und damit mehr als zehn Spiele sieglos geblieben ist.

Der TSV Hartberg auf der anderen Seite erlebt gerade eine schwierige Phase und hat man scheinbar das Siegen verlernt. Im Jahr 2024 gab es erst einen einzigen Sieg, der allerdings auch nur dank einer Überzahl zustande kam. Zuletzt gab es im Heimspiel gegen den SK Sturm für die Hartberger nichts zu holen und verlor man mit 3:1, wobei man kurzzeitig mit dem Anschlusstreffer die Hoffnung hatte, doch etwas mitnehmen zu können. Nun geht es für die Steirer zum LASK und kommen die Oberösterreicher zum richtigen Zeitpunkt könnte man meinen, wenn man auf die Bilanz blickt. Sollte auch diese Serie reißen, ist man wohl der erste Kandidat auf den ungeliebten sechsten Tabellenrang.

Fakten

– Der TSV Hartberg ist erstmals gegen den LASK seit 10 Spielen in der Bundesliga ungeschlagen (3S 7U) und hat in der Bundesliga gegen kein anderes Team eine so lange Serie. Von den ersten sechs Duellen verloren die Oststeirer noch vier (1S 1U).

– Der LASK gewann in der Bundesliga zwei der letzten drei Spiele – beides Heimspiele. In den ersten sechs Frühjahrsspielen blieb der LASK noch sieglos (4U 2N). Die Linzer Athletiker erzielten am 26. Spieltag drei Tore (3:1 gg. Salzburg) und damit genauso viele wie in den ersten acht Frühjahrsspielen zusammen (3).

– Der LASK gewann in der Bundesliga die letzten beiden Heimspiele und damit acht der ersten 13 Heimspiele in dieser BL-Saison. Nur 2007/08 holte der LASK in der Drei-Punkte-Ära mehr Heimsiege (9) aus den ersten 13 Heimspielen einer BL-Saison.

– Der LASK gewann in der Meistergruppe der Bundesliga sechs der letzten sieben Heimspiele (0:1 gg. Salzburg im Mai 2023). Der TSV Hartberg gewann in der Meistergruppe nur vier seiner 14 Spiele, diese vier Siege feierten die Oststeirer allerdings allesamt in Auswärtsspielen – den ersten davon im Juni 2020 beim LASK (2:1).

– Der TSV Hartberg traf nach Sequenzen im offenen Spiel mit mind. 10 Pässen sowie Abschluss im gegn. Strafraum viermal und erzielte sieben Tore nach Vertikalangriffen (Spielzüge, die noch in der eigenen Hälfte starten und bei der mind. 50% in Richtung gegn. Tor gespielt werden) – jeweils alleiniger Höchstwert in dieser Saison der Bundesliga. Der LASK traf weder nach der einen noch der anderen Situation in dieser BL-Saison.

Letztes Duell:

Hartberg 0:0 LASK

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 16 (4 Siege LASK, 8 Remis, 4 Siege Hartberg)

Verletzt/Angeschlagen: Renner, Wiesinger, Mustapha, Ljubic, Zulj / Ehmann, Wilfinger

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Jovicic / Avdijaj, Entrup, Sallinger

Nächstes Spiel: Hartberg-LASK

FC Red Bull Salzburg – SK Austria Klagenfurt

Sonntag 17:00, Red Bull Arena, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Eine Bombe platze in Salzburg unter der Woche: Sechs Runden vor Schluss gaben die Bullen die Trennung von Trainer Struber bekannt, der nach dem blamablen Auftritt bei der 1:3 Niederlage gegen den LASK beurlaubt wurde. Das kommt nicht wirklich überraschend, waren doch die Leistungen das gesamte Jahr über durchwachsen, auch wenn es kurze Phasen gab, wo zumindest die Ergebnisse halbwegs passten. Dass die Salzburger sich jedoch zu diesem Schritt entschlossen zeigt nur, wie ernst man die Lage einschätzt und dass man nicht der Meinung war, mit Struber die Titelverteidigung zu meistern. Als Interimslösung wurde Onur Cinel präsentiert, der von Liefering kommt und das Ruder doch noch rumreißen soll. Mit Klagenfurt kommt nun ein Gegner angereist, der definitiv zu schlagen ist und wo man mit einem guten Gefühl in diese Mission gehen könnte.

Der SK Austria Klagenfurt unterdessen demonstrierte am letzten Spieltag, dass man kein gefundenes Fressen ist und durchaus in der Lage ist, Gegenwehr zu leisten. Im Gastspiel beim SK Rapid holte man beim 1:1 einen hart erkämpften Punkt, der aufgrund des zweiten Durchgangs auch nicht unverdient war. Der könnte letztlich Goldwert im Kampf um den fünften Tabellenplatz sein und liegt man nach wie vor auch in Schlagdistanz zum vierten Rang. Sollte den Kärntnern ein Überraschungserfolg bei den angeschlagenen Salzburgern gelinge, wäre das ein kräftiges Ausrufezeichen an die Konkurrenz und dass man nun Lunte gerochen hat.

Fakten

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga in Heimspielen gegen den SK Austria Klagenfurt ungeschlagen (4S 1U) und gewann zu Hause die letzten drei BL-Spiele gegen die Kärntner. Weiters traf Salzburg in jedem der 10 BL-Spiele gegen den SK Austria Klagenfurt und erzielte dabei insgesamt 23 Tore.

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 15 Spielen gegen Teams aus Kärnten ungeschlagen (13S 2U), die letzte Niederlage gegen eine Kärntner Mannschaft setzte es für Salzburg im November 2021 gegen den SK Austria Klagenfurt (1:2 A)

– Der SK Austria Klagenfurt ist in der Bundesliga seit sechs Spielen sieglos (3U 3N) – erstmals so lange in dieser Saison und nie länger innerhalb einer Saison (zuvor nur 2021/22 so lange, ebenfalls 6). Allerdings punkteten die Kärntner in 20 der ersten 26 Spiele (8S 12U). In keiner gesamten BL-Saison punktete die Pacult-Truppe öfter – 2021/22 waren es acht Siege und 12 Remis in 32 Spielen.

– Der SK Austria Klagenfurt remisierte in 12 der ersten 26 Spiele dieser Saison der Bundesliga – als viertes Team in der Drei-Punkte-Ära nach dem LASK 1996/97 sowie dem SK Rapid und FC Wacker Innsbruck 2011/12 (je 12U) so oft und kein Team häufiger.

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga in Heimspielen der Meistergruppe ungeschlagen (21S 6U). Einen dieser sechs Punkteverluste gab es am 21. Mai 2022 gegen den SK Austria Klagenfurt (1:1). Wenn Salzburg in Runde 27 weniger Punkte als der SK Sturm Graz holt, dann ist Salzburg erstmals seit der Ligareform nach einem Spieltag in der Meistergruppe nicht Tabellenführer.

Letztes Duell:

Salzburg 1:0 Klagenfurt

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 10 (7 Siege Salzburg, 2 Remis, 1 Sieg Klagenfurt)

Verletzt/Angeschlagen: Ulmer, Baidoo, Kjaergaard, Horn, Morgalla, Fernando, Capaldo / Maglica, Straudi, Kujrakovic

Gesperrt: Niemand / Cvetko

Gefährdet: Schlager, Gourna / Gezos, Irving

Nächstes Spiel: Klagenfurt-Salzburg