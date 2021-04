Faktencheck zur 28. Bundesliga-Runde 2020/21

Der 28. Spieltag der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt in der „Doppelrunde“ einige spannende Begegnungen mit sich. Am Dienstag steht die...

Der 28. Spieltag der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt in der „Doppelrunde“ einige spannende Begegnungen mit sich. Am Dienstag steht die Qualifikationsrunde auf dem Programm, wo u.a. das Rückspiel zwischen der Austria und der Admira stattfindet. Am Mittwoch geht es dann mit der Meisterrunde weiter, wo sich im Spitzenspiel der LASK für die zuletzt erlittene Niederlage gegen Sturm revanchieren möchte.

TSV Hartberg – SCR Altach

Dienstag, 18:30, Profertil-Arena, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Beim „Hinspiel“ am Samstag (2:2) musste Hartberg-Keeper Rene Swete nach 311 Minuten erstmals wieder hinter sich greifen. Und er wird gewarnt sein: Beide Treffer gelangen den Vorarlbergern von außerhalb des Sechzehners. Kein Zufall, sondern Methode, denn fast ein Drittel aller Tore erzielen die Altacher, die sich unter Damir Canadi eindeutig stabilisiert haben, mit Weitschüssen. In der heimischen Profertil-Arena musste Swete in den zwei Spielen der Qualifikationsgruppe auch noch gar keinen Treffer hinnehmen und will diese Serie nun ausbauen (Anpfiff: Dienstag, 18.30 Uhr). Nach zuletzt einigen vergebenen Chancen hat TSV-Trainer Markus Schopp aber auch die Offensive im Visier: „Wir müssen vor dem gegnerischen Tor bessere Lösungen finden.“

– Der TSV Hartberg ist gegen den SCR Altach seit 5 BL-Spielen (2 Siege und 3 Remis) ungeschlagen – Hartberg traf gegen Altach 6 Spiele in Folge – erstmals in der Bundesliga.

– Der TSV Hartberg ist seit 6 Heimspielen ungeschlagen (3 Siege, 3 Remis) – erstmals so lange in der Bundesliga.

– Der SCR Altach punktete unter Damir Canadi in 6 der 9 Spiele und damit so häufig wie in den ersten 18 Spielen dieser Saison der Bundesliga unter Alex Pastoor.

– Der TSV Hartberg blieb 2 Heimspiele in Folge ohne Gegentor – wie sonst nur im Oktober 2018. Hartberg spielte in dieser Saison der Bundesliga bereits 7-mal zu null – so häufig wie in den beiden vorangegangenen Spielzeiten zusammen.

– Der SCR Altach erzielte 30% der Tore von außerhalb des Strafraums – der höchste Anteil in dieser Saison der Bundesliga. Die Vorarlberger erzielten in dieser BL-Saison 3 Tore gegen Hartberg – alle von außerhalb des Strafraums.

Letztes Duell: Altach 2:2 Hartberg

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 31 (20 Siege Altach, 6 Remis, 5 Siege Hartberg)

Verletzt/Angeschlagen: Schreiner, Obasi, Nussbaumer, Carando, Subotic, Netzer / Sturm, Lema

Gesperrt: Nimaga / Niemand

Gefährdet: Edokpolor, Tartarotti / Gollner

Nächstes Spiel: Hartberg-Ried / Altach-Austria

FK Austria Wien – FC Admira

Dienstag, 18:30, BSFZ-Arena, Schiedsrichter: Manuel Schüttengruber

Die Admira hat erneut Konsequenzen aus dem unbefriedigenden Saisonverlauf gezogen und nach der 0:2-Heimniederlage am Samstag Trainer Damir Buric vor die Tür gesetzt. Neu auf der Kommandobrücke ist ein alter Bekannter: Klaus Schmidt (in der Bundesliga auch schon bei Mattersburg und Altach) coachte die Südstädter bereits von September 2019 bis Februar 2020 und holte in 15 Partien einen Punkteschnitt von 0,93. Die erste Aufgabe (Dienstag, 18.30 Uhr) wird gleich ein dicker Brocken: Gegen die Austria ist die Admira seit zehn Spielen sieglos, außerdem sind die Wiener (hinter der SV Ried) die zweitbeste Mannschaft der Qualifikationsgruppe. Die Bilanz von Schmidt gegen die Veilchen ist allerdings ausgeglichen: Drei Siege stehen drei Niederlagen (bei einem Remis) gegenüber.

– Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit 10 Spielen gegen den FC Admira ungeschlagen (6 Siege, 4 Remis) – erstmals so lange seit dem Wiederaufstieg der Admira im Sommer 2011.

– Der FC Admira gewann in den vergangenen 21 direkten Duellen gegen den FK Austria Wien nur dann, wenn die Admira zumindest 2 Tore in einem Spiel erzielte. Diese 4 Spiele gewann die Admira aber allesamt.

– Der FK Austria Wien holte in der Qualifikationsgruppe 10 Punkte – nur die SV Ried (11) mehr.

– Der FC Admira gewann in der Bundesliga 2 Auswärtsspiele in Folge – wie zuletzt im Frühjahr 2018. Die Admira gewann diese 2 Auswärtsspiele zu null – wie zuletzt im November 2016.

– Erwin Hoffer steht vor seinem 150. Spiel in der Bundesliga. 64 Spiele bestritt Hoffer für den FC Admira (8 Tore), die übrigen 85 BL-Spiele für den SK Rapid Wien (41 Tore).

Letztes Duell: Admira 0:2 Austria

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 170 (40 Siege Admira, 26 Remis, 104 Siege Austria)

Verletzt/Angeschlagen: Babuscu, Rath, Tomic, Kadlec, Atanga / Schösswendter

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Fitz / Maier

Nächstes Spiel: Altach-Austria / Admira-St.Pölten

SKN St. Pölten – SV Ried

Dienstag, 18:30, NV-Arena, Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca

Duell der Gegensätze in der NV Arena: Die mit elf Punkten noch ungeschlagene und somit aktuell beste Mannschaft der Qualifikationsgruppe trifft auf die noch sieglosen Wölfe aus St. Pölten, die nach der Teilung erst einen Zähler sammeln konnten. Doch es gibt Hoffnung für das Team von Immer-noch-Interims-Trainer Georg Zellhofer. Denn gegen die Innviertler gelang St. Pölten in jedem der bisher sieben Matches zumindest ein Treffer. Die Rieder wollen dagegen den nächsten Schritt am Weg zum Nicht-Abstieg machen, wie Marcel Ziegl, der in seinen drei letzten Spielen zweimal traf, bestätigt: „Wir haben jetzt das nächste Endspiel. Wenn wir das positiv bestreiten, können wir in Sachen Klassenerhalt in eine andere Richtung denken.“

– Die SV Ried gewann das Hinspiel in der Qualifikationsgruppe gegen den SKN St. Pölten mit 2:1. Dies war der 2. Sieg der Innviertler gegen den SKN in der Bundesliga, der erste seit September 2016.

– Der SKN St. Pölten traf in der Bundesliga in allen 7 Spielen gegen die SV Ried. Eine derartige Trefferserie gelang den Niederösterreicher in der Bundesliga gegen kein anderes Team.

– Die SV Ried blieb als einziges Team der Qualifikationsgruppe in den ersten 5 Runden ungeschlagen und holte dabei 11 Punkte – so viele wie kein anderes Team.

– Die SV Ried ist seit 5 Spielen ungeschlagen (3 Siege, 2 Remis) – erstmals in dieser Saison der Bundesliga. Mehr unbesiegte BL-Spiele am Stück gelangen Ried zuletzt im Herbst 2013 (damals 6).

– Der SKN St. Pölten erzielte 9 Kopfballtore – nur der RZ Pellets WAC (12) in dieser Saison der Bundesliga mehr.

Letztes Duell: Ried 2:1 St. Pölten

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 12 (4 Siege Ried, 2 Remis, 6 Siege St.Pölten)

Verletzt/Angeschlagen: Tursch, Asadi / Niemand

Gesperrt: Pokorny, Schulz / Niemand

Gefährdet: Offenbacher / Ljubicic, Muhamedbegovic

Nächstes Spiel: Admira-St.Pölten / Hartberg-Ried

Red Bull Salzburg – Wolfsberger AC

Mittwoch, 18:30, Red Bull-Arena, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Der WAC will am Mittwoch etwas fast schon Historisches schaffen. Denn seit der Saison 2005/06 konnte noch nie eine Mannschaft in einer Saison zweimal in der Red Bull Arena gewinnen. Das erste Match verbuchten die Kärntner mit 3:2 für sich, Jonathan Scherzer, Dejan Joveljic und Eliel Peretz hießen die Torschützen. Verzichten müssen die Salzburger in den kommenden Partien auf Antoine Bernede, der am Sonntag nach einem Foul an Dario Vizinger die Rote Karte sah und gesperrt ist. Spannend: Bis jetzt endeten alle drei Begegnungen dieser beiden Mannschaften in dieser Saison mit einem Auswärtssieg.

– Der FC Red Bull Salzburg erzielte in der Bundesliga 75 Tore gegen den WAC – mehr als jedes andere Team.

– Der WAC gewann das Auswärtsspiel in Runde 12 mit 3:2. Seit der Saison 2005/06 gewann noch kein Team beide Auswärtsspiele in einer Saison der Bundesliga beim FC FC Red Bull Salzburg.

– Der FC Red Bull Salzburg gewann 21 der ersten 27 BL-Spiele – seit Gründung der Bundesliga nur der FK Austria Wien in 2 Spielzeiten (1984/85 & 1985/86) mehr – je 22.

– Der WAC gewann 9 der ersten 13 Auswärtsspiele in dieser BL-Saison und damit bereits jetzt erstmals so viele innerhalb einer gesamten Saison in der Bundesliga.

– Patson Daka traf in dieser Saison der Bundesliga in jedem der 3 Spiele gegen den WAC und erzielte dabei insgesamt 3 Tore. Kein Spieler traf gegen den WAC in einer BL-Spielzeit in allen 4 Duellen.

Letztes Spiel: WAC 1:2 Salzburg

Bilanz seit 74/75: Spiele insgesamt: 39 (6 Siege WAC, 11 Remis, 22 Siege Salzburg)

Verletzt/Angeschlagen: Vallci / Peretz, Sprangler

Gesperrt: Camara, Koita, Bernede / Niemand

Gefährdet: Jovelijc, Stratznig, Taferner, Scherzer / Niemand

Nächstes Spiel: Salzburg-Sturm / Rapid-WAC

WSG Tirol – SK Rapid Wien

Mittwoch, 18:30, Tivoli, Schiedsrichter: Alexander Harkam

Eigentlich ist ja der FC Red Bull Salzburg mit 75 Treffern die Torfabrik der Liga, doch nimmt man die Meistergruppe für sich, setzt Rapid die Maßstäbe, was das Toreschießen angeht. Das 4:0 im ersten Match gegen Wattens bedeuteten die Tore zehn bis 13 seit der Teilung, insgesamt schepperte es in dieser Saison 56-mal in den Kästen der Gegner – sooft wie seit elf Jahren nicht mehr. Verlässlichster Schütze ist Ercan Kara mit 14 Toren, er sammelte am Sonntag gleich drei Scorerpunkte (ein Tor, zwei Vorlagen) gegen die Tiroler. Das Spiel am Mittwoch (18.30 Uhr) ist das erste, seitdem Rapid-Kapitän Dejan Ljubicic offiziell seinen Wechsel zum 1. FC Köln bekannt gegeben hat.

– Der SK Rapid Wien verlor nur 2 der 15 BL-Spiele im Jahr 2021 – beide gegen den FC Red Bull Salzburg. Rapid gab nur in 12 der 27 BL-Spiele in dieser Saison Punkte ab (wie in der Vorsaison) – weniger waren es zuletzt 2015/16 (damals 11).

– Die WSG Tirol gewann beide Heimspiele in der Meistergruppe. Insgesamt gewannen die Tiroler 5 Heimspiele in dieser Saison der Bundesliga, in der gesamten Vorsaison waren es nur 2 Heimsiege gewesen.

– Die WSG Tirol ist seit 4 Heimspielen ungeschlagen (2 Siege, 2 Remis) – erstmals in der Bundesliga.

– Der SK Rapid Wien gewann 6 der ersten 13 Auswärtsspiele – in der 3-Punkte-Ära nur in der Vorsaison (8) mehr. Rapid verlor nur 2 der ersten 13 Auswärtsspiele (wie in der Vorsaison) – zuletzt 1987/88 weniger (0).

– Der SK Rapid Wien erzielte in der diesjährigen Meistergruppe 13 Tore – so viele wie kein anderes Team. Insgesamt erzielte Rapid 56 Tore in den ersten 27 BL-Spielen – zuletzt 2009/10 so viele (60) zu diesem Zeitpunkt einer Saison der Bundesliga.

Letztes Spiel: Rapid 4:0 WSG

Bilanz seit 74/75: Spiele insgesamt: 11 (7 Siege Rapid, 1 Remis, 3 Siege WSG)

Verletzt/Angeschlagen: Oswald, Dedic, Anselm / Schobesberger, Dibon, Velimirovic, Hofmann

Gesperrt: Behounek / Niemand

Gefährdet: Petsos, Rieder / Greiml

Nächstes Spiel: LASK-WSG / Rapid-WAC

LASK – SK Sturm Graz

Mittwoch, 18:30, Merkur Arena, Schiedsrichter: Harald Lechner

Typisch Fußball: 25 Runden lang bekommen die Grazer keinen Elfmeter, am Sonntag gegen den LASK dann aber gleich zwei. Das letzte Mal, dass die Steirer zwei Strafstöße in einem Match verwandelten, war 2010 – der Gegner damals: der LASK… Sollte den Linzern nach der klaren 1:3-Niederlage nun die Revanche gelingen, wäre es der dritte Heimsieg über die Grazer in Folge. Eine solche Serie gelang zuletzt Mitte der 90er Jahre. Das will Sturm-Coach Christian Ilzer mit allen Mitteln verhindern: „Wir greifen jetzt an, wollen unbedingt unter die Top 3 kommen.“ Da wäre ein erneuter Erfolg über einen direkten Konkurrenten doppelt wichtig – die beiden Teams trennt gerade einmal ein Pünktchen.

– Der LASK gewann in der Bundesliga gegen den SK Sturm Graz 2 Heimspiele in Folge – wie zuletzt 2000/01. 3 BL-Heimsiege am Stück gegen Sturm gelangen dem LASK zuletzt von September 1995 bis September 1996.

– Der SK Sturm Graz verwandelte in Runde 27 beim 3:1 gegen den LASK 2 Elfmeter. 2 Elfmetertore in einem Spiel der Bundesliga erzielten die Steirer zuletzt am 4. Dezember 2010, damals bei einem 5:0-Heimsieg gegen den LASK.

– Der LASK traf in 3 BL-Heimspielen in Folge gegen den SK Sturm Graz doppelt oder häufiger (9 Tore insgesamt). Mehr Heimspiele in der Bundesliga gegen Sturm mit 2 oder mehr Treffern am Stück absolvierte der LASK zuletzt von Dezember 1979 bis Februar 1982 – damals 5.

– Der SK Sturm Graz holte in der diesjährigen Meistergruppe 7 Punkte. Dadurch holte Sturm in den ersten 5 Spielen bereits mehr als doppelt so viele Punkte wie in der Meistergruppe 2019/20 insgesamt (3).

– Jakob Jantscher war an 5 der 7 Tore des SK Sturm Graz in der diesjährigen Meistergruppe direkt beteiligt (3 Tore, 2 Assists).

Letztes Spiel: Sturm 3:1 LASK

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 148 (36 Siege LASK, 28 Remis, 90 Siege Sturm)

Verletzt/Angeschlagen: Karamoko, Raguz, Gruber / Wüthrich, Ingolitsch, Trummer

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand / Hierländer, Ingolitsch

Nächstes Spiel: LASK-WSG / Sturm-Salzburg