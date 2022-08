Faktencheck zur 3. Bundesliga-Runde 2022/23

Der dritte Spieltag der österreichischen Bundesliga steht auf dem Programm und bringt einige spannende Begegnungen mit sich. Am Samstag geht es los mit einem...

Der dritte Spieltag der österreichischen Bundesliga steht auf dem Programm und bringt einige spannende Begegnungen mit sich. Am Samstag geht es los mit einem interessanten Spiel zwischen dem WAC und dem LASK, in dem die Linzer weiterhin ungeschlagen bleiben wollen. Am Sonntag folgen dann die restlichen Spiele, wo etwa der SK Rapid den Aufsteiger Lustenau zu Gast hat.

SV Ried – SK Sturm Graz

Samstag 17:00, Josko Arena, Schiedsrichter: Josef Spurny

Einen wichtigen Befreiungsschlag feierte die SV Ried am vergangenen Spieltag, der für ein kräftiges Durchatmen im Innviertel sorgte. Nachdem man zum Auftakt in Wien unglücklich und trotz einer guten Leistung verlor, drohte man gegen den Aufsteiger Lustenau eine weitere ordentliche Leistung in den Sand zu setzen. Lange Zeit hatte man alles unter Kontrolle und ging verdient in Führung, ehe man in der Schlussphase um einen Gegentreffer bettelte. Doch man brachte letztlich den knappen 1:0 Vorsprung über die Zeit. Nun kommt mit den Grazern allerdings ein anderes Kaliber angereist, wo man sich solche Nachlässigkeiten nicht erlauben darf.

Der SK Sturm Graz erlebte zuletzt wechselhafte Tage und wie schnell sich im Fußball alles drehen kann. Nachdem man vor heimischer Kulisse dank eines Doppelpacks von Rasmus Höjlund sensationell den Meister Salzburg mit 2:1 bezwang und dabei eine tolle Vorstellung zeigte, folgte wenige Tage später in der Champions League-Quali gegen Kiew die Ernüchterung. Man wirkte in vielen Phasen fahrig und brachte die eigenen „PS“ nicht wirklich auf den Rasen. So musste man sich letztlich verdientermaßen mit einem 0:1 geschlagen geben. Nun wird spannend zu sehen sein, ob Trainer Ilzer in Ried bereits die Rotationsmaschine aktivieren wird, um die Kräfte für das Rückspiel zu schonen.

– Der SK Sturm Graz ist seit sieben Spielen in der Bundesliga gegen die SV Ried ungeschlagen (6S 1U).

– Der SK Sturm Graz traf in jedem der letzten sieben Spiele in der Bundesliga gegen die SV Ried (12 Tore) – wie zuletzt von 2001 bis 2006 (12 Spiele).

– Der SK Sturm Graz gewann 51 Spiele in der Bundesliga gegen die SV Ried – mehr als jeder andere Klub. Sturm gewann nur gegen den FC Admira (66) mehr BL-Spiele als gegen Ried.

– Die SV Ried kassierte in dieser Saison der Bundesliga in den ersten zwei Spielen ein Gegentor – so wenige wie zuletzt 2013 (damals 0).

– Bei der SV Ried saßen in den letzten sechs Spielen in der Bundesliga gegen den SK Sturm Graz sechs verschiedene Trainer auf der Bank (Benbennek, Chabbi, Baumgartner, Muslic, Heraf und Ibertsberger), nun folgt mit Christian Heinle Trainer Nummer Sieben. Bei den Steirern steht zum fünften Mal in Serie Christian Ilzer an der Seitenlinie (vorher zweimal Franco Foda).

Letztes Duell:

Ried 2:2 Sturm

Direkter Vergleich seit 74/75

Spiele insgesamt: 84 (17 Siege Ried, 16 Remis, 51 Siege Sturm)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Klagenfurt-Ried / Sturm-Altach

Wolfsberger AC – LASK

Samstag 17:00, Lavanttal Arena, Schiedsrichter: Rene Eisner

Einen etwas ernüchternden Saisonstart hat der Wolfsberger AC hinter sich, nachdem man nun bereits das dritte Unentschieden in Folge verbuchen musste – ergo nicht Fisch, nicht Fleisch. Während man sich in Altach zumindest zweimal nach einem Rückstand zurückkämpfte, folgte in der Conference League-Qualifikation gegen den krassen Außenseiter Gzira United nur ein torlosen Remis, wo man kaum spielerische Lösungen fand und sich am maltesischen Beton die Zähne ausbiss. Nun geht es gegen den LASK um den ersten Sieg, wobei man vermutlich auf Verteidiger Lochoshvili verzichten wird müssen, der vor einem Transfer nach Italien steht.

Der LASK auf der anderen Seite kann mit seinem bisherigen Saisonstart durchaus zufrieden sein. Mit vier Punkten aus zwei Spielen ist man nach wie vor unbesiegt und knöpfte zuletzt der Wiener Austria in einem hochintensiven und zweikampfgeprägten Duell einen Punkt ab, womit man bewies, dass man mit den Spitzenteams der Liga wieder auf Augenhöhe agiert. Nun tritt man die Reise nach Kärnten an mit dem Ziel, weiterhin ungeschlagen zu bleiben und den nächsten Punktegewinn einzufahren. Interessant wird zu sehen sein, ob Königstransfer Robert Zulj sein lang ersehntes Debüt in Wolfsberg feiern wird.

– Der WAC gewann beide Duelle der vergangenen Saison der Bundesliga gegen den LASK 1:0 und damit erstmals zwei BL-Spiele gegen die Linzer in Folge. Auch zwei BL-Spiele gegen den LASK ohne Gegentor in Folge gab es erstmals für den WAC.

– Der WAC verlor zum zweiten Mal in der Klubgeschichte keines seiner ersten beiden Spiele einer Saison der Bundesliga, zuvor gelang das den Kärntnern 2014 (damals 2 Siege).

– Der LASK blieb in der Bundesliga die vierte Saison in Folge in den ersten beiden Spielen ungeschlagen – eine derartige Serie gelang den Linzer Athletikern in der BL-Historie nie zuvor.

– Der LASK traf in allen sechs Spielen in der Bundesliga unter Dietmar Kühbauer. Nur in den ersten sechs BL-Spielen unter Matthias Hamann trafen die Linzer ebenfalls immer.

– LASK-Neuzugang Marin Ljubicic traf in seinen ersten beiden Spielen in der Bundesliga – das gelang für den LASK zuvor nur Dragoslav Dubajic und Adam Kensy. In seinen ersten drei BL-Spielen zu treffen gelang noch keinem LASK-Spieler.

Letztes Duell:

WAC 1:0 LASK

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 18 (5 Siege WAC, 3 Remis, 10 Siege LASK)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Salzburg-WAC / LASK-Rapid

TSV Hartberg – Red Bull Salzburg

Samstag 19:30, Profertil Arena, Schiedsrichter: Harald Lechner

Ein gebrauchtes Wochenende erlebte der TSV Hartberg am vergangenen Spieltag und das gleich aus mehreren Gründen. Einerseits verlor man nach einer schwachen Leistung gegen die WSG mit 1:2 und war mit dem Ergebnis – trotz zwischenzeitlicher Führung – sogar noch gut bedient, andererseits musste man überraschend Leistungsträger Avdijaj zum FC Zürich ziehen lassen, da dieser seine Ausstiegsklausel im Vertrag zog. Jetzt gilt es für Trainer Klaus Schmidt nicht nur die richtigen Schlüsse aus der Niederlage zu ziehen, sondern auch in Zukunft Avdijaj adäquat zu ersetzen. Nun kommt auch noch Meister Salzburg angereist und das in einer ordentlich gereizten Stimmung.

Der FC Red Bull Salzburg hatte nun einige Tage Zeit, das letzte Wochenende zu verarbeiten und eingehenden zu analysieren. Bereits am zweiten Spieltag setzte es für die Bullen eine seltene und sehr frühe Niederlage und gegen den SK Sturm zeigte man sich von einer ganz schlechten Seite. Trainer Jaissle bemängelte die Grundtugenden seiner Mannschaft und wird für das Spiel in Hartberg nun eine Reaktion seiner Spieler erwarten, um bei einem weiteren Besuch in der Steiermark, diesmal mit drei Zählern die Heimreise anzutreten.

– Der FC Red Bull Salzburg ist gegen den TSV Hartberg in der Bundesliga ungeschlagen (9S 1U), so viele BL-Spiele ohne eine einzige Niederlage absolvierten die Salzburger sonst nur gegen den SKN St. Pölten (16) und den SV Grödig (12).

– Der FC Red Bull Salzburg gewann gegen den TSV Hartberg neun Spiele in der Bundesliga – mehr als jedes andere Team. Die Salzburger gewannen die letzten sechs Duelle – das gelang keinem anderen Team gegen Hartberg.

– Der FC Red Bull Salzburg erzielte in den ersten 10 Spielen in der Bundesliga gegen den TSV Hartberg 37 Tore, das ist eingestellter BL-Rekord eines Teams – nur Salzburg selbst erzielte in den ersten 10 Duellen gegen den SV Grödig so viele Tore.

– Der TSV Hartberg traf in jedem der letzten acht Spiele in der Bundesliga – das gelang den Oststeirern zuvor nur saisonübergreifend im Jahr 2019 (damals 10 Spiele).

– Der TSV Hartberg erspielte sich in dieser Saison der Bundesliga zwar nur Chancen im Wert von 1.9 Expected Goals, übertraf diesen Wert aber um 1.1 Tore (3 erzielte Tore) – Höchstwert.

Letztes Duell:

Salzburg 2:1 Hartberg

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 10 (1 Remis, 9 Siege Salzburg)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Lustenau-Hartberg/ Salzburg-WAC

SK Rapid Wien – SC Austria Lustenau

Sonntag 17:00, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Stefan Ebner

So richtig kommt der SK Rapid bislang nicht in Fahrt und leistungstechnisch hätte man sich mehr von den Wienern erwartet. Zwar konnte man gegen Ried und Klagenfurt das Punktemaximum einfahren, allerdings mit ordentlich Bauchweh und jeweils nur mit hauchdünnen 1:0-Erfolgen. Im Europacup gegen Baku ging das diesmal nicht gut und nach einer weiteren schwachen Vorstellung verlor man verdient mit 1:2. Hoffnungsschimmer gibt allerdings der Last-Minute Treffer von Kapitän Burgstaller, der eine machbare Ausgangsposition für das Rückspiel sicherte. Klar ist jedoch, dass sich die Hütteldorfer steigern werden müssen, sonst wird es auch gegen den Aufsteiger Lustenau eine böse Überraschung geben. Nicht mit dabei ist jedenfalls Emanuel Aiwu, der in der Serie A unterschreiben dürfte.

Der SC Austria Lustenau zeigte in seinen beiden bisherigen Auftritt durchaus, dass man zurecht in der höchsten Spielklasse angelangt ist und hier auch mithalten kann. Nach dem Auftaktsieg gegen die WSG, folgte nun zwar eine knappe 0:1 Niederlage in Ried, die man sich jedoch aufgrund der schwachen Chancenverwertung selber zuzuschreiben hat, denn ein Punktegewinn lag im Bereich des Möglichen. Nun geht es für die Vorarlberger zum ersten Highlight nach Wien und man gastiert vor einer großen Kulisse, wo man sich natürlich von der besten Seite präsentieren möchte. Sofern sich eine Müdigkeit beim Gegner ausmachen lässt, möchte man das natürlich auch ausnutzen und am besten mit einem Punktegewinn die lange Heimreise antreten.

– Der SK Rapid Wien gewann die letzten vier Duelle in der Bundesliga gegen den SC Austria Lustenau jeweils zu null (in der Saison 1999/2000).

– Der SK Rapid Wien gewann jedes der sechs Heimspiele in der Bundesliga gegen den SC Austria Lustenau – nur gegen den SK Austria Kärnten und die KSV 1919 gewannen die Wiener ebenfalls die ersten sechs BL-Heimspiele.

– Der SK Rapid Wien ist in der Bundesliga erstmals seit der ersten Runde der Saison 2020/21 Tabellenführer. Später als nach einer ersten Runde gelang das den Hütteldorfern zuletzt nach Runde 25 in der Saison 2015/16.

– Der SC Austria Lustenau gewann in den ersten zwei Runden dieser Saison der Bundesliga 55% der Zweikämpfe (wie der SCR Altach) – Bestwert.

– Der SK Rapid Wien erzielte beide Tore in dieser Saison der Bundesliga durch Joker (Zimmermann und Burgstaller) – nie zuvor wurden die ersten zwei BL-Saisontore von Rapid durch Joker erzielt.

Letztes Spiel:

Lustenau 0:1 Rapid

Bilanz seit 74/75:

Spiele insgesamt: 12 (8 Siege Rapid, 2 Remis, 2 Siege Lustenau)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: LASK-Rapid / Lustenau-Hartberg

WSG Tirol – SK Austria Klagenfurt

Sonntag 17:00, Tivoli Stadion, Schiedsrichter: Christopher Jäger

Die WSG Tirol konnte die enorm bittere Auftaktniederlage in Lustenau wiedergutmachen und fand am letzten Spieltag auf die Siegerstraße. Doch einfach machte man es sich erneut nicht, denn man geriet wieder in Rückstand und vergab einige Torchancen, doch nutzte zumindest zwei Gelegenheiten, um mit 2:1 gegen die Hartberger zu gewinnen. Diese positiven Vorstellungen möchte man nun auch gegen die Klagenfurter prologieren und gleich den nächsten Sieg nachfolgen lassen. Einfach wird dies nicht, verlor man doch in der vergangenen Spielzeit beide Duelle gegen die Klagenfurter und hat hier einiges Wiedergutzumachen.

Für den SK Austria Klagenfurt ist der Saisonstart mit zwei Niederlagen nicht sonderlich gut verlaufen, wobei man auch eine schwere Auslosung mit den beiden Spitzenteams vom LASK und Rapid erwischte. Im letzten Spiel gegen Rapid wäre eine Niederlage zu vermeiden gewesen und war man an einem Punktegewinn nah dran, jedoch fehlte die letzte Durchschlagskraft im Strafraum und auch etwas das Glück. Das gute ist für die Violetten, dass man mit der WSG nun einen Gegner auf Augenhöhe vor der Brust hat. Mit den Tirolern hat man noch dazu gute Erfahrungen in der vergangenen Saison gemacht, gewann man doch alle Spiele gegen die WSG und blieb hier makellos.

– Der SK Austria Klagenfurt gewann beide Duelle in der Bundesliga gegen die WSG Tirol – wie sonst nur gegen den SCR Altach und den TSV Hartberg.

– Die WSG Tirol blieb im ersten Heimspiel einer Saison der Bundesliga immer ungeschlagen (2S 2U), 2019 und 2021 blieb die WSG auch im zweiten Heimspiel ungeschlagen.

– Die WSG Tirol gewann fünf der letzten sechs Heimspiele in der Bundesliga – so viele wie in den vorangegangenen 24 Heimspielen. Die Tiroler gewannen 2022 bereits fünf BL-Heimspiele – so viele wie sonst nur 2021.

– Die WSG Tirol gab in den ersten zwei Runden dieser Saison der Bundesliga 50 Schüsse ab – absoluter Höchstwert (SK Rapid Wien und WAC mit 29 die zweitmeisten).

– Tim Prica ist der erste WSG Tirol-Spieler, der in den ersten beiden Runden einer Saison der Bundesliga traf.

Letztes Spiel:

WSG 0:1 Klagenfurt

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 2 (2 Siege Klagenfurt)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Austria-WSG / Klagenfurt-Ried

SCR Altach – FK Austria Wien

Sonntag 17:00, Cashpoint Arena, Schiedsrichter: Walter Altmann

Einen bitteren letzten Spieltag musste der SCR Altach verkraften, der in der Form vermeidbar gewesen wäre. Beim Heimdebüt von Neo-Coach Klose lieferte man dem WAC einen harten Fight und ging zweimal in Führung, wo man dann speziell im zweiten Durchgang einige Konterchancen liegen ließ. Das sollte sich letztlich auch rächen, denn die Gäste kamen in der Schlussphase zu einem späten Punkt und nahmen den Vorarlbergern die sicher geglaubten drei Punkte vom Teller weg. Nun kommt mit der Austria ein großer Brocken angereist, den es aus dem Weg zu räumen gilt. Die Heimbilanz der Altacher gegen die Violetten ist jedoch gut und sollte Hoffnung für ein gutes Resultat geben.

Am Tabellenende der Liga hängt der FK Austria Wien weiterhin fest, was vordergründig natürlich mit den Minuspunkten zusammenhängt, mit denen man in die Saison gegangen ist. Einen konnte man mit dem Unentschieden gegen den LASK bereits abbauen, wobei man speziell mit dem guten Start in den zweiten Durchgang es verabsäumte, ein noch besseres Ergebnis einzufahren. Nun steht man etwas unter Zugzwang, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren und sind drei Punkte gegen die Altacher eigentlich Pflicht. Dass dies jedoch ein schweres Unterfangen wird, zeigt alleine die Bilanz in Altach, wo man sich ja traditionell schwertut. Immerhin konnte man aber das letzte Spiel im Ländle gewinnen und den Bann durchbrechen.

Wusstet ihr übrigens, dass Ex-Austria-Tormann Patrick Pentz dieses Wochenende sein erstes Meisterschaftsspiel für seinen neuen Klub bestreiten könnte?

– Der SCR Altach gewann 14 Spiele in der Bundesliga gegen den FK Austria Wien, davon 10 Bundesliga-Heimspiele – jeweiliger Vereinsrekord. Altach erzielte gegen die Austria 46 BL-Tore – so viele wie sonst nur gegen den SK Rapid Wien und den SV Mattersburg.

– Der FK Austria Wien gewann fünf der letzten acht Spiele in der Bundesliga gegen den SCR Altach (2U 1N) – so viele wie von den 16 BL-Duellen davor zusammen.

– Der SCR Altach erzielte in den ersten zwei Spielen dieser Saison der Bundesliga drei Tore – mehr waren es nur 2017/18 (damals 4). Nur der LASK und Salzburg erzielten in dieser BL-Saison mehr Tore (je 4).

– Der SCR Altach traf in den letzten fünf Spielen der Bundesliga und erzielte dabei mehr Tore (9) als in den ersten 11 BL-Spielen des Jahres 2022 zusammen (8).

– Atdhe Nuhiu war an allen drei Toren des SCR Altach in dieser Saison der Bundesliga direkt beteiligt (2 Tore, 1 Assist). Mit drei Torbeteiligungen führt er gemeinsam mit Rasmus Højlund die Scorerwertung an.

Letztes Spiel:

Altach 0:2 Austria

Bilanz seit 74/75

Spiele insgesamt: 40 (14 Siege Altach, 7 Remis, 19 Siege Austria)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Austria-WSG / Sturm-Altach