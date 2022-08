Faktencheck zur 5. Bundesliga-Runde 2022/23

Der fünfte Spieltag der österreichischen Bundesliga steht auf dem Programm und bringt einige spannende Begegnungen mit sich. Am Samstag geht es u.a. los mit...

Der fünfte Spieltag der österreichischen Bundesliga steht auf dem Programm und bringt einige spannende Begegnungen mit sich. Am Samstag geht es u.a. los mit einem Vorarlberger Derby, in welchem Altach die Lustenauer Austria vor vollem Haus empfängt. Am Sonntag folgen dann die restlichen Spiele, wo die beiden Europacupstarter WAC und die Wiener Austria aufeinandertreffen werden.

Red Bull Salzburg – SK Austria Klagenfurt

Samstag 17:00, Red Bull Arena, Schiedsrichter: Josef Spurny

Einen ungefährdeten Heimsieg konnte der amtierende Meister Red Bull Salzburg am vergangenen Wochenende feiern, als man der Wolfsberger AC mit 2:1 bezwingen konnte. Dabei legte man den Grundstein für den Erfolg bereits im ersten Durchgang, als man durch Tore von Neuzugang Pavlovic und Sesko komfortabel in Führung ging. Den Anschlusstreffer kassierte man erst in der Nachspielzeit, was besonders Torhüter Köhn ärgerte, der die Null nicht halten konnte. Nun kommt mit Klagenfurt eine weitere Kärntner Mannschaft angereist, gegen die man den nächsten Sieg einfahren möchte, um den Sprung zurück an die Tabellenspitze zu meistern.

Auf der anderen Seite konnte auch der SK Austria Klagenfurt erstmals in dieser Saison drei Punkten anschreiben und einen Sieg holen. Gegen die SV Ried vor heimischer Kulisse setzte man sich in einem umkämpften Spiel knapp mit 1:0 durch, wobei man zur Abwechslung mal von einem Platzverweis des Gegners profitierte, wodurch das Spiel zu den eigenen Gunsten kippte. Das sollte den Kärntnern Selbstvertrauen geben, haben die Violetten doch eine knackige Auslosung in den nächsten Wochen und müssen gegen vier der fünf Europacupstarter ran.

– Der SK Austria Klagenfurt gewann in der Bundesliga am 16. Spieltag der Vorsaison mit 2:1 gegen den FC Red Bull Salzburg und fügte damit Salzburg die erste von zwei Niederlagen 2021/22 zu. Salzburg gab gegen Klagenfurt zweimal Punkte ab (1U 1N) – häufiger als gegen jedes andere Team.

– Der FC Red Bull Salzburg gab vergangene Saison in der Bundesliga zweimal Punkte in Heimspielen ab – einmal davon gegen den SK Austria Klagenfurt am 32. Spieltag (1:1). Die Kärntner waren damit der erste Aufsteiger seit dem FC Wacker Innsbruck 2018, der in Salzburg punktete.

– Der SK Austria Klagenfurt feierte in der Bundesliga in der 4. Runde den ersten Saisonsieg und den ersten BL-Heimsieg seit Februar (damals 2:0 gegen Altach). Die Kärntner blieben erstmals seit Beginn der Gruppenphase 2021/22 zwei BL-Spiele in Folge ungeschlagen.

– Der FC Red Bull Salzburg erzielte fünf Tore in der zweiten Hälfte (wie Altach) – kein Team in dieser Saison der Bundesliga mehr. Salzburg erzielte neun der elf Bundesliga-Tore gegen den SK Austria Klagenfurt in den zweiten 45 Minuten.

– Der FC Red Bull Salzburg ist seit Jahresbeginn 2021 in Heimspielen in der Bundesliga ungeschlagen (25S 3U). Der letzte Klub, der in Salzburg gewann, kommt aus Kärnten – der WAC siegte am 20. Dezember 2020 mit 3:2.

Letztes Duell: Salzburg 1:1 Klagenfurt

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 4 (2 Siege Salzburg, 1 Remis, 1 Sieg Klagenfurt)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Lustenau-Salzburg / Klagenfurt-Austria

SCR Altach – SC Austria Lustenau

Samstag 17:00, Cashpoint Arena, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Eine ärgerliche Niederlage musste am vergangenen Wochenende der SCR Altach einstecken, die sicherlich vermeidbar gewesen wäre. Gegen Vizemeister Sturm Graz präsentierte man sich ordentlich und hatte speziell im zweiten Durchgang das Momentum inne, ehe man durch einen dummen Platzverweis letztlich in eine deutliche 0:4 Niederlage schlitterte. Nun gilt es das Spiel schnell zu verarbeiten, wartet doch mit dem Derby gegen Austria Lustenau ein echtes Highlight vor vollem Haus auf die Mannen von Trainer Miroslav Klose.

Der SC Austria Lustenau schwimmt weiter auf einer kleinen Erfolgswelle und konnte im zweiten Spiel den zweiten Heimsieg einfahren. Allerdings war dieser hart erarbeitet, legte man eigentlich eine ganz schwache erste Halbzeit hin und war nur dank der schlechten Chancenverwertung des Gegners noch im Spiel. Dafür zeigte man sich selber äußerst effizient und gewann mit einem deutlichen 4:1 gegen Hartberg. Nun wartet das nächste Highlightspiel auf die Lustenauer, wenn es zum Nachbarn nach Altach geht.

– SCR Altach gegen den SC Austria Lustenau ist das erste Vorarlberg-Derby in der Bundesliga seit dem 29. April 2000, damals gewann Schwarz-Weiß Bregenz gegen Lustenau mit 4:0.

– Der SCR Altach und SC Austria Lustenau standen sich in einem Pflichtspiel zuletzt am 9. Mai 2014 in der 2. Liga gegenüber, Lustenau gewann mit 5:0 und feierte damit den höchsten Sieg gegen Altach in diesem Duell. Altach stand zu diesem Zeitpunkt bereits als Aufsteiger fest, der SV Austria Lustenau wurde 2013/14 mit 14 Punkten Rückstand Zweiter.

– Der SCR Altach traf in 13 der 14 Zweitliga-Duelle daheim gegen den SC Austria Lustenau, Lustenau blieb bei den letzten drei Gastspielen in Altach torlos.

– Der SC Austria Lustenau holte sieben Punkte aus den ersten vier Spielen dieser Saison der Bundesliga – so viele wie zuvor nur in der Saison 1999/2000 (ebenfalls 7). Kein anderer Aufsteiger holte seit der Ligareform so viele Punkte aus den ersten sieben Spielen.

– Anderson dos Santos Gomes vom SC Austria Lustenau erzielte in dieser Saison der Bundesliga zwei Tore – eines mehr als in seinen ersten drei BL-Saisonen beim SCR Altach (40 Spiele) zusammen. Anderson war in der 4. Runde erstmals in einem BL-Spiel an zwei Toren direkt beteiligt (Tor und Assist).

Letztes Duell: Lustenau 5:0 Altach

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 31 (12 Siege Altach, 9 Remis, 10 Siege Lustenau)

Gesperrt: Reiter / Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: LASK-Altach / Lustenau-Salzburg

SK Sturm Graz – LASK

Samstag 19:30, Merkur Arena, Schiedsrichter: Walter Altmann

Zum Topspiel der Runde kommt es an diesem Wochenende in Graz, wenn Sturm den LASK empfängt. Beide Teams befinden sich in einer guten Form, konnten die Steirer doch zuletzt den SCR Altach mit 4:0 abfertigen, auch wenn die Leistung eher durchwachsen und die Müdigkeit in den Beinen nach 120 Minuten im Europacup zweifellos zu sehen war. Allerdings konnten sich die Grazer auf ihre Wechselspieler verlassen, die frischen Wind hineinbrachten und das Spiel zu den eigenen Gunsten kippten. Nun könnte in diesem Spiel Schlüsselspieler Jantscher in die Mannschaft zurückkehren, was für Sturm sehr wichtig wäre.

Der LASK ist aktuell das Team der Stunde und lacht nicht umsonst von der Tabellenspitze der Liga. Bislang vermochte es noch keine Mannschaft die Oberösterreicher zu bezwingen und zuletzt scheiterte auch der SK Rapid an diesem Versuch, als die Linzer hochverdient mit einem 2:1 Erfolg die drei Punkte einfuhren. Nun wartet das nächste Topspiel auf den LASK und es geht nach Graz, wo man klarerweise weiterhin ungeschlagen bleiben möchte und auf einen Punktegewinn hofft.

– Der SK Sturm Graz ist in der Bundesliga seit vier Spielen gegen den LASK ungeschlagen (2S 2U). Zuvor hatte der LASK gegen Sturm vier BL-Spiele in Folge gewonnen – erstmals. In drei der letzten vier BL-Spiele gegen den LASK erzielte der SK Sturm drei Tore.

– Der LASK traf in der Bundesliga in jedem der letzten acht Auswärtsspiele beim SK Sturm Graz (17 Tore) – erstmals. Gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten haben die Linzer Athletiker aktuell eine derartige Serie.

– Der LASK ist zwei Spieltage in Folge Tabellenführer der Bundesliga – wie zuletzt im Frühjahr 2020 (damals 3 in Folge). Der LASK lag nach zwei der ersten vier Spieltage auf Platz 1. Das gelang den Linzer Athletikern in der österreichischen Bundesliga zuvor nur in der Saison 1998/99 unter Trainer-Legende Otto Baric.

– Der LASK blieb in der Bundesliga die vierte Saison in Folge in den ersten vier Spielen ungeschlagen – eine derartige Serie gelang den Linzer Athletikern erstmals in der Bundesliga-Historie.

– Der SK Sturm Graz gewann erstmals seit der Saison 2017/18 wieder die ersten zwei Heimspiele einer Saison der Bundesliga – damals wurden die ersten drei Heimspiele gewonnen.

Letztes Duell: Sturm 3:3 LASK

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 136 (54 Siege Sturm, 31 Remis, 51 Siege LASK)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Rapid-Sturm / LASK-Altach

SK Rapid Wien – TSV Hartberg (VERSCHOBEN)

Wolfsberger AC – FK Austria Wien

Sonntag 17:00, Lavanttal Arena, Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca

Eine aufsteigende Formkurve zeigt der Wolfsberger AC in den letzten Spielen und nach der 1:5 Klatsche gegen den LASK dürfte man aufgewacht sein. Zunächst schlug man sich gegen Meister Salzburg wacker und verlor nur mit 1:2, ehe man im Playoff zur Conference League einen Highlighterfolg einfuhr und Molde auswärts mit 1:0 besiegen konnte. Der große Held war dabei der deutsche Tormann Bonmann, der die Norweger zur Verzweiflung brachte und mehrere Glanzparaden ablieferte. Das wird es auch am Wochenende brauchen, empfängt man doch mit der Austria einen starken Gegner im Lavanttal.

Der FK Austria Wien konnte am vergangenen Wochenende endlich den ersten Sieg in der Bundesliga einfahren, wo man dank des 2:1 Erfolgs in Unterzahl gegen die WSG in den „Plusbereich“ der Tabelle zurückkehrte. Am Donnerstag folgte allerdings eine 0:2 Heimniederlage gegen Fenerbahce, wo man zwar brav kämpfte, aber über weite Strecken viel zu harmlos agierte. Besonders bitter ist für die Violetten allerdings der Ausfall von Wustinger und Huskovic, wobei bei Wustinger sogar der Verdacht auf Kreuzbandriss besteht. Keine einfache Situation für die Wiener, die bereits mit einer dünnen Personaldecke zu kämpfen haben.

– Der FK Austria Wien gewann in der Bundesliga vier der letzten sechs Spiele gegen den WAC (1U 1N) – so viele wie in den vorangegangenen 14 Duellen. Die Wiener Austria ist seit drei BL-Duellen gegen den WAC ungeschlagen – erstmals seit 2017/18.

– Der WAC gewann in der Bundesliga fünf der letzten acht Heimspiele gegen den FK Austria Wien (2U 1N) und damit mehr als in den ersten 11 BL-Heimspielen gegen den FAK (4S). Nur gegen die Wiener Austria und gegen den SK Rapid Wien gelangen dem WAC neun BL-Heimsiege.

– Der WAC traf in den vergangenen 10 Heimspielen in der Bundesliga gegen den FK Austria Wien immer (insgesamt 16 Tore), in den ersten neun BL-Heimspielen blieb der WAC noch viermal torlos. Eine derartige Torserie gelang den Kärntnern in der Bundesliga sonst nur gegen den FC Admira (14 Heimspiele).

– Der FK Austria Wien gab sieben Schüsse nach hohen Ballgewinnen (Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) ab – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga.

– Haris Tabakovic traf in beiden Spielen in der Bundesliga, in denen er in der Startelf stand. Als Joker blieb er torlos. Nur drei Spieler des FK Austria Wien trafen in ihren ersten drei Startelf-Einsätzen in der Bundesliga – Thomas Parits (1977), Tibor Nyilasi (1983) und Ismael Tajouri (2016).

Letztes Spiel: WAC 1:1 Austria

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 36 (14 Siege WAC, 8 Remis, 15 Siege Austria)

Gesperrt: Niemand / Galvao

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: WSG-WAC / Klagenfurt-Austria

SV Ried – WSG Tirol

Sonntag 17:00, Josko Arena, Schiedsrichter: Gerhard Grobelnik

In dieser Begegnung treffen zwei Teams aufeinander, die am vergangenen Spieltag jeweils mit Negativerlebnissen konfrontiert wurden. Die SV Ried musste eine knappe 0:1 Niederlage gegen Klagenfurt einstecken, wo man sich mit einem Platzverweis selber in Bedrängnis brachte und davor einige Chancen nicht nutzen konnte. So verlor man letztlich in der Schlussphase die Partie und musste mit leeren Händen die Heimreise antreten. Bitter ist hier besonders der Platzverweis von Defensivspieler Lackner, der eine angespannte Personaldecke nochmal um einiges verschärft.

Der Ärger bei WSG-Trainer Silberberger war nach der Niederlage gegen die Wiener Austria maßlos, was zum Teil verständlich war. Erneut hatten die Tiroler ein Thema mit der Chancenverwertung und man konnte einige gute Möglichkeiten nicht nutzen, weshalb man trotz Überzahl mit 1:2 verlor. Allerdings gehört auch zur Wahrheit, dass man weitestgehend ideenlos in Überzahl agierte und zu wenige Lösungen gegen einen dezimierten Gegner fand. Daher darf man gespannt sein, wie die Reaktion der Tiroler ausfallen wird und ob man gegen Ried zurück auf die Erfolgsstraße findet.

– Die WSG Tirol gewann drei der letzten vier Pflichtspielduelle gegen die SV Ried (1N). In den vorangegangenen 12 Pflichtspielduellen waren die Tiroler sieglos geblieben (1U 11N).

– Die WSG Tirol traf in jedem der sechs Duelle in der Bundesliga gegen die SV Ried – nur gegen den SV Mattersburg (4 Spiele) und SC Austria Lustenau (1 Spiel) trafen die Tiroler auch in jedem BL-Spiel.

– Sowohl die SV Ried als auch die WSG Tirol erzielten in der Bundesliga in jedem der drei Spiele in Ried mehr als ein Tor. Ried erzielte acht Tore (Schnitt 2,7), die WSG sieben (Schnitt 2,3). Ried hat nur gegen FC Linz einen höheren Torschnitt daheim (3), die WSG auswärts gegen kein anderes Team einen so hohen Schnitt.

– Die SV Ried blieb in den ersten beiden Heimspielen dieser Saison der Bundesliga ungeschlagen (1S 1U) und damit die zweite Saison in Folge. Die Innviertler sind in BL-Heimspielen unter Christian Heinle ungeschlagen (3S 4U). Heinle ist damit neben Andreas Heraf (11 Spiele), Paul Gludovatz (19 Spiele) und Thomas Weissenböck (7 Spiele) einer von vier Ried-Trainern, der in seinen ersten sieben BL-Heimspielen nicht verlor.

– Die SV Ried kassierte in dieser Saison der Bundesliga erst drei Gegentore – so wenige wie zuletzt in der Saison 2009/10 zum Vergleichszeitpunkt (ebenfalls 3).

Letztes Spiel: WSG 2:0 Ried

Bilanz seit 74/75: Spiele insgesamt: 6 (3 Siege WSG, 3 Siege Ried)

Gesperrt: Niemand / Lackner

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Klagenfurt-Austria / Hartberg-Ried