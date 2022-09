Faktencheck zur 7. Bundesliga-Runde 2022/23

Der siebte Spieltag der österreichischen Bundesliga steht auf dem Programm und bringt einige spannende Begegnungen mit sich. Am Samstag kommt es zum Duell zweier...

Der siebte Spieltag der österreichischen Bundesliga steht auf dem Programm und bringt einige spannende Begegnungen mit sich. Am Samstag kommt es zum Duell zweier „Austrias“ aus Wien und Lustenau, wo ein torreiches Spiel quasi garantiert ist. Am Sonntag folgen dann die restlichen Spiele, wo im Topsspiel der Runde das Oberösterreich Derby zwischen dem LASK und der SV Ried auf dem Programm steht.

FK Austria Wien – SC Austria Lustenau

Samstag 17:00, Generali Arena, Schiedsrichter: Andreas Heiß

Für den FK Austria Wien kommen aktuell die englischen Wochen Schlag auf Schlag und man befindet sich in der dritten Spielwoche eben dieser, wobei den Violetten noch einige weitere bevorstehen. Daher war es auch wichtig, dass man unter der Woche im Cupspiel gegen den Regionalligisten Siegendorf rasch für klare Verhältnisse sorgte und beim 5:0 Sieg Kraft sparen konnte, da auch einige Akteure geschont wurden. Nun steht für die „Veilchen“ jedoch der nächste Härtetest auf dem Programm, wartet doch der gefährliche Aufsteiger aus Lustenau, der mit einer guten Offensivreihe zu überzeugen weiß. Für die anfällige Defensive der Violetten sicherlich ein Belastungstest, kassierte man doch zuletzt viel zu viele Gegentore.

Die letzten Tage waren für den SC Austria Lustenau nicht einfach zu verkraften, erhielt man doch einige Nackenschläge nach einer entstandenen Euphoriewelle. Nachdem man in der Liga zunächst von Meister Salzburg vor heimischer Kulisse mit 6:0 abgefertigt wurde, folgte unter der Woche der Cup-Auftritt beim Wiener Sportklub, der gründlich in die Hose ging. Gegen den Regionalligisten verlor man mit 0:2 und schied damit sang- und klanglos aus dem Pokal aus und sorgte damit für eine negative Überraschung. Dementsprechend sauer war auch Trainer Mader, der nun eine Reaktion von seiner Mannschaft im zweiten Gastspiel in Wien fordert, um nicht das dritte Spiel in Folge zu verlieren.

Letztes Duell: Lustenau 1:2 Austria Wien

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 12 (5 Siege Austria Wien, 5 Remis, 2 Siege Lustenau)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Hartberg-Austria / Lustenau-LASK

SK Sturm Graz – TSV Hartberg

Samstag 17:00, Merkur Arena, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Der SK Sturm Graz hat einige turbulente Tage hinter sich, wobei zumindest die Thematiken Abseits des Feldes nun durch das Ende der Transferzeit abnehmen werden. Den Abgang von Torjäger Höjlund konnte man mit zwei interessanten Neuzugängen abfangen, die vielversprechend klingen. Auch sportlich läuft es für die Grazer, denn nach dem späten Auswärtssieg gegen Rapid, folgte nun ein guter Auftritt im Cup gegen Austria Salzburg, wo man seriös an die Sache ging und relativ problemlos mit 3:1 gewann. Nun steht das kleine regionale Derby gegen den TSV Hartberg an, wo man mit einem Erfolg den beiden Topteams LASK und Salzburg auf der Spur bleiben will.

Der TSV Hartberg hat ebenfalls einige turbulente (Transfer)Tage hinter sich und man konnte die Mannschaft auf einigen Positionen und speziell in der Offensive doch noch verstärken. Das wird dringend notwendig sein, fehlt es den Steirern doch an Konstanz und sind die Leistungen alles andere als berauschend. Zuletzt flog man unter der Woche gegen den Zweitligisten Dornbirn dank einer 2:3 Niederlage aus dem Cup, womit man sich nun völlig auf die Liga konzentrieren kann. In Graz hofft man nun, mit einem leidenschaftlichen Auftritt einen Punktegewinn einzufahren, wobei man dafür eine Leistungssteigerung brauchen wird.

Letztes Duell: Sturm 3:0 Hartberg

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 10 (5 Siege Sturm, 1 Remis, 4 Siege Hartberg)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Gazibegovic / Niemand

Nächstes Spiel: Klagenfurt-Sturm / Hartberg-Austria

Red Bull Salzburg – WSG Tirol

Samstag 17:00, Red Bull Arena, Schiedsrichter: Harald Lechner

Der Siegeszug von Meister Red Bull Salzburg rollt unentwegt weiter und man scheint rechtzeitig vor dem Auftakt in der Champions League in Fahrt zu kommen. In der Liga feierte man zuletzt einen klaren 6:0 Erfolg über den starken Aufsteiger Lustenau, den man nicht den Hauch einer Chance lieg und klar die Grenzen aufzeigte. Auch im Cup gegen Union Gurten gab man sich keine Blöße und feierte einen 3:0 Sieg, womit man in die nächste Runde einzog. Nun steht die Generalprobe vor dem Champions League-Auftakt gegen Milan auf dem Programm und man möchte sich gegen die WSG weiter warmschießen, um für den italienischen Meister gerüstet zu sein.

Die WSG Tirol bleibt weiterhin ein schwer auszurechnender Gegner, da man nie weiß, in welcher Tagesverfassung man die Wattener erwischt. Gegen den WAC ging man eigentlich als leichter Favorit ins Spiel, legte aber eine ganz schlechte Vorstellung ab und verlor letztlich die Partie mit 1:3. Zumindest konnte man sich für das schlechte Spiel unter der Woche revanchieren und fertigte den Regionalligisten Traiskirchen mühelos mit 5:0 ab. Nun steht aber der schwere Gang nach Salzburg bevor, wo die Trauben für die Wattener in der Vergangenheit sehr hoch hingen und ein Punktegewinn einer Sensation gleichkäme.

Letztes Duell: Salzburg 5:0 WSG

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 14 (9 Siege Salzburg, 3 Remis, 2 Siege WSG)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Ried-Salzburg / WSG-Altach

SCR Altach – SK Rapid Wien

Sonntag 14:30, Cashpoint Arena, Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca

Katerstimmung herrscht aktuell beim SCR Altach und es läuft in den letzten Wochen überhaupt nicht rund. Nach dem spektakulären Comeback-Erfolg gegen die Austria, setzte es zuletzt vier (!) Niederlagen in Folge und hat man damit einen knackigen Negativlauf gestartet. Zwar sind die Auftritte weitestgehend in Ordnung und versucht man Fußball zu spielen, fehlt es den Vorarlbergern allerdings insgesamt an der nötigen Kaltschnäuzigkeit, um daraus Kapital und Punkte herauszuschlagen. Daher forderte Trainer Klose Neuzugänge, die jedoch nicht mehr kamen. Nun steht die nächste schwierige Aufgabe für die Altacher auf dem Programm und man wird gespannt sein, wie sich die Vorarlberger diesmal präsentieren werden.

Auch der SK Rapid befindet sich aktuell in keiner leichten Situation und die Unruhen im Umfeld sind sicherlich nicht förderlich für das Auftreten der Mannschaft, wobei diese Unruhen durch eben jene ausgelöst wurde. Im letzten Liga-Spiel gegen Sturm zeigten die Hütteldorfer keine schlechte Leistung, verloren jedoch letztlich aufgrund eines fragwürdigen Elfmeters 1:2. Im Cup bekleckerte man sich auch nicht gerade mit Ruhm und gewann gegen den Vorletzten der Regionalliga Mitte dank zweier eher späteren Treffer mit 2:0. Die Wiener hoffen dennoch auf den positiven Effekt dieses Sieges und dass man nun mit mehr Selbstvertrauen in das Spiel gegen Altach gehen wird, wo man sich traditionell im Ländle nicht gerade leichttut.

Letztes Duell: Rapid 1:0 Altach

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 38 (12 Siege Altach, 10 Remis, 16 Siege Rapid)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Rapid-WAC / WSG-Altach

Wolfsberger AC – SK Austria Klagenfurt

Sonntag 14:30, Lavanttal Arena, Schiedsrichter: Walter Altmann

Dem Wolfsberger AC gelang am vergangenen Spieltag der Befreiungsschlag in der Liga und man feierte den ersten Sieg in der sechsten Runde. Das gelang noch dazu wenige Tage nach dem schmerzhaften Ausscheiden gegen Molde und man zeigte einen guten Auftritt gegen die WSG, weshalb man auch verdient mit 3:1 gewann. Damit hat man sich rechtzeitig vor dem Kärntner-Derby gegen Klagenfurt Selbstvertrauen geholt und ist damit für dieses Duell gerüstet. Einen interessanten Abgang verzeichnete man noch, denn mit Vizinger ging ein Offensivmann von Board, der recht viel Spielzeit bekam und nicht ersetzt wurde, daher nun in dieser Partie auch fehlen wird.

Wechselhafte Tage erlebte zuletzt der SK Austria Klagenfurt, wobei speziell das letzte Ligaspiel teils spektakuläre Züge annahm. Gegen die Wiener Austria startete man jeweils hervorragend in die Halbzeiten hinein und ging in Führung, kassierte dann aber immer wieder Gegentore und lag sogar in Rückstand, ehe man noch kurz vor Schluss dank eines Elfmeters den 3:3 Ausgleich erzielte und damit einen Punkt ergatterte. Im Cup lief es dafür noch besser und man fertige Regionalligist Bregenz mit 5:0 ab. Damit kommt man sicherlich mit Selbstvertrauen nach Wolfsberg angereist und möchte auch hier einen Punktegewinn einfahren.

Letztes Spiel: Klagenfurt 2:3 WAC

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 4 (2 Siege WAC, 1 Remis, 1 Sieg Austria Klagenfurt)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Rapid-WAC / Klagenfurt-Sturm

LASK – SV Ried

Sonntag 17:00, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter: Alexander Harkam

Das Maß aller Dinge in der Liga bleibt weiterhin der LASK in dieser Saison und man führt die Tabelle souverän an. Bis auf ein Remis gegen die Wiener Austria, gewann man alle Spiele und steht damit zurecht ganz oben an der Spitze. Zuletzt feierte man einen deutlichen 4:1 Erfolg gegen den SCR Altach, wobei dieser nicht so deutlich war wie es schien und man speziell im zweiten Durchgang zu kämpfen hatte. Freuen kann man sich über das Premierentor von Neuzugang Zulj, der immer besser in Fahrt kommt. Zittern musste man jedoch zuletzt im Cup, wo man nur dank eines späten Treffers von Nakamura in Unterzahl in die Verlängerung kam, letztlich aber mit 4:1 gegen Imst gewann. Nun steht das Prestigederby gegen die SV Ried auf dem Programm, wo man sich für die Ergebnisse der letzten Saison revanchieren möchte.

Weiterhin etwas unter den Erwartungen bleibt die SV Ried in dieser Saison und seit bereits vier Spielen wartet man in der Liga auf einen vollen Erfolg, wobei man die letzten drei sogar hintereinander verlor. Zuletzt gab es in Hartberg eine bittere 0:2 Niederlage, die begünstigt durch einen Platzverweis von Schlüsselspieler Plavotic wurde. Zumindest feierte man unter der Woche im Cup einen kleinen Befreiungsschlag, wobei man sich gegen Regionalligisten nach einem 0:2 Rückstand zurückkämpfen musste und letztlich doch noch mit 4:2 gewann. Nun steht der schwere Gang nach Pasching bevor, wobei man gegen die Linzer von den letzten vier Spielen nur eines verlor. Gelänge hier ein Sieg, könnte man vieles Wiedergutmachen, was bisher schief lief in der Saison.

Letztes Spiel: Ried 1:1 LASK

Bilanz seit 74/75: Spiele insgesamt: 46 (15 Siege LASK, 13 Remis, 18 Siege Ried)

Gesperrt: Ziereis / Plavotic

Gefährdet: Jovicic / Niemand

Nächstes Spiel: Lustenau-LASK / Ried-Salzburg

