Fans vor RB Salzburg – Sturm: „Ideal wäre eine Machtdemonstration“

Red Bull Salzburg trifft in der letzten Runde des Grunddurchgangs zuhause auf den SK Sturm. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans der beiden Vereine von dem Spiel erwarten und haben uns dafür im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum, umgehört.

Fangen wir mit den Anhängern der Heimmannschaft an:

Ultimate84: „Ich würde nach der Cup-Schlacht gegen den LASK noch einmal relativ viel rotieren, gerade bei Leuten wie Daka wäre mir es zu riskant, dass da muskulär was passiert bei dem Spielstil. Da ich davon ausgehe, dass Sturm es sehr defensiv anlegt, würde ich Berisha als Neuner aufstellen, den kann man mit Rücken zum Tor anspielen, der kann ablegen, usw…flankiert von Okafor und Koita, die sind beide frisch und sollen wirbeln.“

aXXit: „Ich glaub auch, dass im letzten 1,5-Punkte-Spiel nochmal vier bis fünf Positionen rotiert werden, um dann mit der Einserpanier gegen Rapid ins Playoff zu starten. Ramalho und Wöber würde ich aber unbedingt spielen lassen. Das ist das neue Einser-Pärchen bzw. muss es sein.“

CornO: „Also ich erwarte mir jetzt schon, dass man an der Ausrichtung und den Aussagen vor dem gestrigen Halbfinale festhält und weitestgehend mit einem Stamm weiterspielt. Das heißt daher auch 4-4-2 gegen Sturm (zähneknirschend). Nachdem Junuzovic wieder „rückfällig“ wurde, wird er auch am Sonntag keine Option sein.“

Resch81: „Wird ein wichtiges Spiel, der Sieg gegen den LASK muss bestätigt werden. Ideal mit einer Machtdemonstration. 3:1 oder höher wäre perfekt um Schwung aufzubauen -bzw. wäre eine schnelle klare Führung Gold wert, so könnte das Problem mit der Fitness kein größeres werden.“

Sehen wir uns nun die Kommentare der Sturm-Fans an:

rmax1: „Auswärts gegen die „wiedererstarkten“ Salzburger ist am Papier wohl nicht viel zu holen. Hoffen dennoch auf zumindest einen Punkt und eine gute Leistung.“

wayfarer1501: „Hoffe, dass Donkor wieder in der Fünfer-Kette spielt. Vorne würde ich wieder mit Balaj beginnen. Tipp: vielleicht ernudeln wir uns ein X, aber es wird wahrscheinlich eine klare Angelegenheit für die Bullen.“

LeTissier: „Wenn die Taktik „hinten dicht und vorne durch Glück eines reinwurschteln“ irgendwo angebracht ist, dann sicherlich in Salzburg. Leider spielen wir halt überall so. Wird ein erbrunzter 1:0-Sieg für Sturm. Salzburg wird viele Chancen haben, aber keine reinmachen. Vorne fällt Balaj dafür ein Ball auf den Kopf und Stankovic schüttet sich an. Hallo Auswärtssieg.“

Vuibrett: „Kann mir ned vorstellen, dass wir da etwas holen. Tipp aber auf eine lange enge Partie, in der wir dann zum Schluss einbrechen und 4:1 untergehen.“

