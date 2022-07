Gespräche mit Milan: Sesko-Berater bestätigt Talk mit Maldini

Bereits vor drei Jahren legte Red Bull Salzburg 2,5 Millionen Euro auf den Tisch, um Benjamin Sesko vom slowenischen Klub NK Domzale loszueisen. Nun...

Bereits vor drei Jahren legte Red Bull Salzburg 2,5 Millionen Euro auf den Tisch, um Benjamin Sesko vom slowenischen Klub NK Domzale loszueisen. Nun soll der 19-Jährige zum italienischen Meister wechseln.

Sesko machte in den letzten Monaten einige internationale Top-Klubs auf sich aufmerksam. So soll der 194cm große Knipser bereits seit längerem auf dem Zettel von Bayern München und Borussia Dortmund stehen. Dass er bereits 13 Länderspiele für Slowenien auf dem Buckel hat, ist ebenfalls ein wichtiges Plus für den Mittelstürmer.

Sein Berater bestätigte nun, dass es mit dem AC Milan ernst wird und, dass bereits Gespräche mit dem technischen Direktor der Rossoneri, Paolo Maldini laufen.

Sesko machte in seinen drei Jahren in Salzburg bereits durchaus viele Spiele für die verschiedenen Mannschaften: In der Kampfmannschaft traf er in 36 Spielen zehnmal, bereitete sieben weitere Tore vor und ließ immer wieder aufblitzen, wie viel Power und Potential er hat. Besser lief es naturgemäß für den FC Liefering, für den er in 44 Spielen 22 Tore erzielte. Zudem kam Sesko auf acht Spiele und zwei Tore in der UEFA Youth League.

Nach dem Abgang von Karim Adeyemi werden die Karten im Salzburger Sturmzentrum neu gemischt: Sesko und Simic sind die beiden potentiellen Brecherstürmer, aber auch der langzeitverletzte Sekou Koita kommt zurück und obwohl er immer wieder mit verschiedenen internationalen Klubs in Verbindung gebracht wird, dürfen die Bullen wohl auch noch mit Chukwubuike „Junior“ Adamu planen. Zudem kam der Brasilianer Fernando von Shakhtar Donetsk und auch der „neue Drogba“ Karim Konate, der aber vorerst für den FC Liefering eingeplant ist. Unklar ist noch, ob der Schweizer Noah Okafor bei den Salzburgern bleibt – allerdings dürfte dieser eher ein Kandidat für die Flügelpositionen sein.