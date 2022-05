Ist Rapid am „japanischen Haaland“ dran?

Folgt auf Koya Kitagawa, dessen Zeit bei Rapid wohl trotz seines Vertrags bis 2023 frühzeitig ablaufen dürfte, ein anderer japanischer Stürmer? Ein in Japan...

Folgt auf Koya Kitagawa, dessen Zeit bei Rapid wohl trotz seines Vertrags bis 2023 frühzeitig ablaufen dürfte, ein anderer japanischer Stürmer? Ein in Japan arbeitender, italienischer Sportjournalist bringt Rapid-Interesse für den 19-jährigen Taika Nakashima ins Spiel.

In Japan werden bei Taika Nakashima bereits Haaland-Vergleiche laut. Der in Osaka geborene Mittelstürmer wird am 8. Juni 20 Jahre alt, ist 188cm groß, spielt für den Erstligaklub Consadole Sapporo. Dort hält er noch einen Vertrag bis Jänner 2024.

Inklusive der – teils qualitativ niedrigen – japanischen Cupbewerbe kommt Nakashima bisher auf zehn Tore und zwei Assists in 21 Pflichtspielen. Dafür benötigte der Newcomer allerdings nur 660 Minuten, war zumeist Wechselspieler. Nur zwei der zehn Treffer erzielte er in der Liga.

Der Journalist Danilo Servadei von allasianfootball.com schrieb nun auf Twitter, dass Rapid ebenso wie Real Zaragoza, aktuell nur Mittelständler in Spaniens zweiter Liga, Interesse an Takashima bekundet haben sollen. Die renommierte italienische Seite calciomercato.com übernahm den Bericht.

Wie ernst man dieses Transfergerücht nehmen darf, bleibt vorerst abzuwarten. Kitagawa steht bei Rapid auf dem Abstellgleis, mit Elias Kaneko hätte Rapid aber immerhin bereits einen Dolmetscher für die japanische Sprache an der Hand. Einige Tore und Aktionen des kraftvollen und pfeilschnellen Stürmers könnt ihr in diesem Video sehen: