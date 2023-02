Kommentare der Fans vor dem OÖ-Derby

Am Samstag steht das Oberösterreich-Derby auf dem Programm und die Fans der beiden Mannschaften diskutieren bereits im Vorfeld über das prestigeträchtige Spiel. Wir wollen...

Wir starten mit den Kommentaren der Ried-Fans:

Ried West: „Vielleicht dreht der LASK den Spieß einmal um und befreit uns von unserem „Trainer“ Umgekehrt war das ja schon öfter der Fall. Tut weh sich einen Sieg des Erzfeindes zu wünschen. Aber selbst mit einer Niederlage würden wir ja an unserem Trainerlehrling festhalten.“

SVR-SCR: „Auch wenn natürlich sportlich nicht viel für uns spricht gehe ich irgendwie von einer Verlängerung dieser sensationellen Heimserie aus. Und dass man bei einem Heimderby überhaupt daran denkt, dass eine eventuelle Klatsche vielleicht sogar was Positives hätte (eventueller Trainerwechsel) ist schon irgendwie traurig. Klar würde ich mir auch wünschen, dass Heinle das Ruder herumreißt, aber der Glaube daran ist nicht mehr wirklich da. So wird es wohl ein glückliches Unentschieden und das sportliche Leiden geht weiter.“

boandlkramer: „Einen Sieg des Erzfeindes wünsche ich mir absolut nicht. Solange Heinle Trainer ist wünsche ich ihm, dass er unsere SVR zu Siegen führt. Und wenn er damit gegen den LASK startet, darf er gerne auch die Woche darauf wieder probieren, ob er es nicht doch kann.“

Sam Bellamy: „Werde mir auch nie eine Niederlage wünschen. Schon gar nicht gegen den LASK. Ich gebe aber zu, dass ich auch schon lange nicht mehr so unscharf auf ein Derby war. Aber eine ungewöhnliche Maßnahme würde mir gefallen: Heimsieg und dann Trainerwechsel. Da die Spieler bisher schuld waren, wären sie auch bei einem Sieg verantwortlich. Somit gibt es keine Bedenken meinerseits.“

thodan96: „Ich muss zugeben, dass ich auch noch nicht scharf bin für das Derby. Gespannt darf man auf die Rahmenbedingungen sein. Nach den Krawallen beim letzten Aufeinandertreffen in Ried und der angespannten sportlichen Situation wird die Exekutive wohl alles Verfügbare aufbieten. Klar ist aber auch, dass bei uns im Falle einer Niederlage die Stimmung kippen könnte.“

Blicken wir nun auf die Kommentare der LASK-Fans:

Bohemian Flexer: „Ried war nie ein leichter Boden für den LASK, die Innviertler sind wie häufig in den Duellen nicht in Topform. Zuletzt brachte man sich leider meist selber um den Erfolg und so ist man seit 3 Spielen gegen die Innviertler Sieglos, sogar 2 Niederlagen stehen zu Buche. Mit einem Sieg und einer Niederlage des 7. könnte man schon das Ticket für das obere Playoff ziehen und das erste Saisonziel frühzeitig erreichen. Aufstellung wird sich üblicherweise nicht viel ändern. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der neue Ukrainer von Beginn an starten könnte. Ist die defensivere Variante zu Michorl und den braucht es da ein Horvath nicht dafür prädestiniert ist, dazu hat er es heute nach seiner Einwechselung schon ganz ordentlich gemacht. Vielleicht ist dann auch ein Mustapha dabei und wir können uns alle mal ein Bild von ihm machen.“

LASK1965: „Wir haben im Schnitt pro Spieltag einen Punkt mehr geholt als die Rieder, haben 19 Tore mehr erzielt und 4 Tore weniger erhalten. Eigentlich müsste man dieses Spiel nicht mehr spielen, denn im Grunde kann die SV Ried keine Chance haben. Und genau da liegt das Problem: Diese nicht vorhandene Chance werden die Rieder wieder nutzen wollen. Sie werden wie immer hart spielen, uns versuchen den Schneid abzukaufen und ungepflegten Fußball auf den Rasen zaubern. Ein Spieler wie Jovicic wird uns da auf jeden Fall fehlen und vorrangig gilt es sowieso mal die Dummheiten im Derby abzustellen und das Ganze auch da ein bissl cooler anzulegen. Mut macht auf jeden Fall, dass man nach 2 Spielen im Frühjahr schon doppelt so oft zu Null gespielt hat wie im gesamten Herbst. Das macht die Defensive wirklich gut und das wird auch in Ried der Schlüssel zum Erfolg sein. Wenn man da die hohen Bälle auch so konsequent weg verteidigt wie heute, bin ich guter Dinge, dass es klappt.“

raphael79: „Wenn man nur die Tabelle ansieht easy win, aber hey es ist Ried und wir wissen wie oft wir dort gedemütigt wurden. Ich kann mich jetzt auf die Schnelle nur an einen Sieg erinnern, im Cup 2:0 oder so, noch im alten Stadion. Ich tippe mal auf ein 0:2 für uns, und dann werden die Stunden bis zum 24.02. 20:30 Uhr gezählt.“

LASK_92: „Gehe von einer knappen, umkämpften Begegnung aus, in der die Rieder, bedingt durch ihre Spielweise, fürchte ich, eine ganze Zeit lang die Deutungshoheit haben werden (in dem Sinne, dass sie es schaffen, dass wir ihr Spiel „mittspielen“), wir uns dann letztlich allerdings doch noch auf die eigenen Stärken besinnen und dank der höheren individuellen Qualität – man möge es kaum glauben – einen 2:1-Erfolg davontragen werden. Hoffe es kommt so und es stellt sich nach der Partie nicht wieder Enttäuschung und Resignation ein. Am bittersten wäre es, sich im Nachgang eingestehen zu müssen, Teile der Partie verschlafen zu haben. Irgendetwas nicht näher Definierbares in mir nährt allerdings die Hoffnung, dass das diesmal nicht der Fall sein wird.“

Eldoret: „Es stellt sich eigentlich nur die Frage auf welch seltsame Art wir das Spiel verlieren… Eigentore, rote Karten, Blackout eines Spielers, Fischwurf etc….man weiß es nicht.“

