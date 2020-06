Konsternierte Austria-Fans nach 1:1 in St. Pölten

Die Wiener Austria kommt auswärts beim SKN St. Pölten nicht über ein 1:1 hinaus. Wir haben uns die Meinungen der Austria-Fans im Austrian Soccer...

Die Wiener Austria kommt auswärts beim SKN St. Pölten nicht über ein 1:1 hinaus. Wir haben uns die Meinungen der Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum angesehen.

cmburns: „Null Punkte für beide wäre das gerechte Ergebnis. Langsam, ideenlos, einschläfernd.“

DeusAustria: „Absolut lächerliche Vorstellung. Ich bin ratlos wie das in naher Zukunft besser werden soll. Allein das Auftreten nach der roten Karte. Anstatt dass man da die St Pöltner nochmal frisst, sieht man bei jeder Aktion, dass man mit einem X zufrieden ist. […] Charakterlich und körperlich einfach nur schwach.“

DaMarkWied: „Schwaches Spiel von beiden Teams. In Halbzeit 2 wäre für uns mehr möglich gewesen und der Ausgleich kam zu dem Zeitpunkt, auch wenn er verdient war, schon ein bisschen aus dem Nichts. Wir sind im Spielaufbau einfach viel zu schlampig. Aber am Ende spielen wir ja genau deshalb dort unten. Hoffe es gibt da in den nächsten Spielen eine Steigerung.“

IceChris: „Ein Spiel, das mehr Fragen als Antworten aufwirft. Man wird wieder so lange mit Ilzer weiterwursteln bis die Europacup-Chance vertan ist. Einfach nur schlecht.“

QPRangers: „Das ist ein zacher Haufen, diese Austria. Pomadig, zäh, wirkt satt (ist sie nicht, nur limitiert). So wird es kein Durchmarsch (heute wären drei Punkte superwichtig gewesen) sondern ein Herumeiern bis zum Ende. St Pölten spielerisch besser… ST PÖLTEN. Wahnsinn… Es lassen halt immer andere aus, heute zum Beispiel Fitz und Pichler sehr schwach. Wobei es für die Offensive schwer ist, wenn aus dem defensiven Mittelfeld gar nichts (!) kommt. Ebner und Jeggo räumen ab, bringen aber nichts nach vorne. Was da an Fehlpasses und Bälle ins Leere gekommen ist (besonders in Halbzeit 1) war beschämend. Edomwonji? Brauch ich nicht mehr, der war praktisch nicht am Platz. Eine Vorgabe. Corona-Pause hin, publikumslos her…klar auch, dass das untere Playoff nichts für Feinschmecker ist…ABER das wir nun gegen St. Pölten und Admira die spielerisch schlechtere Mannschaft waren, ist furchtbar und beschämend.“

thebodi: „Wenn ich sehe wie selbst Leute die diese Woche noch nicht gespielt haben (wie etwa Zwierschitz) Probleme mit Krämpfen haben, kann man sich vorstellen was da noch auf die Mannschaften über den Sommer zukommt. Daher grundsätzlich richtig durchzuwechseln. Spielerisch ist das aber, wie schon bemerkt, kontraproduktiv.“

DrSaurer: „11 Spiele hintereinander nicht verloren. Sonst will ich zu diesem Spiel nichts sagen, es wäre sinnlose Energieverschwendung.“

tifoso vero: „Erste Halbzeit war St. Pölten besser und wir führten. Zweite Halbzeit waren wir um einen Deut besser und kassieren den Ausgleich. Ohne die Herren Palmer-Brown, Klein, Grünwald, Sarkaria, Borkovic und Fitz sehe es noch schlechter aus. Das Trainerduell hat Iberstberger gewonnen. Ihr Umschaltspiel war besser. Ich frage mich, obwohl ich einschränke, dass man mit sieben neuen Spielern nicht gleich gut spielen kann, wie das weitergeht. Wann sehe ich Fortschritte? Echte Fortschritte und nicht neue Spieler. Nämlich Fortschritte im Spiel selbst.“

culixo: „Ähnlich schwach wie gegen Admira, wobei wir die zweite HZ trotz Gegentors wenigstens etwas kompakter gestanden sind – und gegen Ende ist nach vorne auch etwas mehr gegangen. Dazu viel zu viele Zweikämpfe verloren, nach Ballgewinn Ball gleich wieder unnötigerweise abgeliefert usw.. Jeggo kostet mir auch die letzten Nerven – allein dieses unnötige Foul am Schluß – Gott sei Dank ohne Folgen.“

Gemma Austria: „Ilzer muss weg! Er hatte lang genug Zeit. Ibertsberger seit wenigen Wochen Trainer, und man sieht Fortschritte. Bei uns sehe ich von Woche zu Woche nur neuen Haarschmuck der Spieler. Eine Zumutung der Kick.“

Giovanni58: „So schwer es mir fällt, ein Sieg wäre ungerecht gewesen – unglaublich wie ein Fußballklub dermaßen „Nichtfußball“ spielen kann. Waren wir früher nicht einmal dafür bekannt in Schönheit unterzugehen? Die Schönheit haben wir längst abgeschafft – was bleibt dann noch?“

chris_ajh: „Aus meiner Sicht sollten wir schauen, dass wir so schnell wie nur irgendwie möglich den Klassenerhalt fixieren (egal wie das spielerisch aussieht). Danach sofort mit dem Neuaufbau – ohne Ilzer – beginnen. Das bedeutet dann auch, dass dann nur mehr Spieler spielen sollten, welche wir auch nächste Saison haben (auch ohne Palmer-Brown z.B. – auch wenn‘s weh tut). Selbst wenn dieses Vorgehen uns eine EL-Playoff kosten würde, wäre das aus meiner Sicht der richtige Weg.“

kingpacco: „Das Problem bei uns ist das zentrale Mittelfeld, wir haben aus meiner Sicht zwei halbwegs vernünftige Spieler für diese Position, und keiner ist von beiden heute zum Einsatz gekommen. Demaku und Hahn. Egal ob du mit Jeggo, Ebner oder Grünwald dort spielst, du schwächst dich ja selber wenn du zwei von den dreien aufstellt. Bei Ebner wissen wir, dass er eine Kampfsau ist, Grünwald ein Techniker der alten Schule und Jeggo ist irgendwas. Zuerst dachte ich, ein Einsatz von Hahn wäre zu früh, wenn ich aber sehe was die drei da abliefern, dann kann der Einsatz nicht zu früh kommen. Schlechter kann es nicht werden. Ich kann diese Alibikicker nimmer sehen. Deshalb sollte hier vermehrt auf Demaku und Hahn gesetzt werden. Ich würde auch Ljubicic von den St. Pöltner beobachten, ob er die heutige Leistung bestätigen kann oder nur Ausnahme war. Das was er heute gezeigt hat, hat mir schon gut gefallen. Und ganz ehrlich, wenn sich das mit Ilzer nicht bessert würde ich Suchard befördern. Ich sehe bis heute kein System, das uns da weiterbringt.“

Gizmo: „Meine Vermutung ist, dass wir mit absoluten Unkickern und Spielern, die über dem Zenit sind und sich nicht mehr weh tun wollen, nichts reißen. Ebner, Jeggo, Edomwonyi, Zwierschitz ist einfach zu viel des Guten, dazu die Last in der Offensive komplett auf der jungen Garde, ohne einen Führungsspieler, das geht so nicht gut. Edomwonyi leider heute wieder ineffizient, wie Monschein gegen Admira, hängen in der Luft. Fitz für mich reif für die Bank, dem wird das alles gerade ein wenig zu viel, wenn daneben nicht einer ist der ihn führt. Von den Jungen ist am Ehesten der Wimmer ein Scheissmirnix, den kann man bringen.“

