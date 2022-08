Kurz vor Transferschluss: Demir auf dem Zettel eines Traditionsvereins

Keine Transferzeit – und vor allem kein letzter Tag einer Transferzeit – ohne ein Gerücht über Yusuf Demir. Der Rapid-Jungstar soll diesmal im Visier...

Der Traditionsverein Sampdoria Genua startete schwach in die neue Serie-A-Saison und holte aus den ersten drei Spielen nur einen Punkt – den allerdings zu Hause gegen Juventus Turin. Zu Hause gab es weiters eine 0:2-Schlappe gegen Atalanta Bergamo und in der letzten Runde setzte es auswärts eine empfindliche 0:4-Pleite bei der US Salernitana.

Das Gerücht wird nun auch dadurch angefeuert, dass Demir gegen Sturm Graz nicht im Matchkader des SK Rapid stand. Dies wurde jedoch mit einer leichten Blessur und nicht etwa mit einem bevorstehenden Wechsel erklärt.

Das Transferfenster endet noch heute – die Spannung darüber, was noch alles Unerwartetes passieren wird, wird sich noch bis Mitternacht weiter aufbauen…