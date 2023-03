Langes bleibt Tirol-Präsidentin, Sohn wird Vizepräsident

Bei der ordentlichen Generalversammlung der WSG Tirol wurde Diana Langes gestern als Präsidentin bestätigt. Neu im Vorstand sind Stefan Posch...

[ Pressemeldung WSG Tirol ]

Bei der ordentlichen Generalversammlung der WSG Tirol wurde Diana Langes gestern als Präsidentin bestätigt. Neu im Vorstand sind Stefan Posch (Finanzen) und Joaquín Fernandez de Cordova (24, Vizepräsident).

Vor zehn Jahren übernahm Diana Langes bei Bundesligist WSG Tirol das Amt der Präsidentin. Damals von Klaus Haim, dem Obmann. Ein Jahrzehnt, das von Erfolg gekrönt war, mit dem Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga als Höhepunkt.

Gestern wurde Langes im Rahmen der ordentlichen Generalversammlung, in der der alte Vorstand entlastet wurde, für eine weitere Funktionsperiode (drei Jahre) als Präsidentin bestätigt. Einstimmig, wie auch der Rest des Vorstands (Anna Hosp, Robert Ablinger und Heinz Scheiber), dem in den nächsten drei Jahren auch zwei neue Vorstandsmitglieder angehören: Stefan Posch, seit einem halben Jahr bereits im Vorstand der WSG Tirol interimistisch tätig, wurde von der Generalversammlung zum Finanzvorstand gewählt, Joaquín Fernandez de Cordova zum Vizepräsidenten.

Der Sohn von Diana Langes tritt damit in die Fußstapfen seines Großvaters. Auch Gernot Langes war 24 Jahre alt, als er stellvertretender Obmann der WSG Swarovski Wattens wurde, damals am 7. Juli 1967. Was danach kam, ist bekannt …