Faktencheck zur 22. Bundesliga-Runde 2022/23

Die 22. Runde steht auf dem Programm und damit auch das Finale des Grunddurchgangs. Alle Spiele der Runde werden daher gleichzeitig am Sonntag um...

Die 22. Runde steht auf dem Programm und damit auch das Finale des Grunddurchgangs. Alle Spiele der Runde werden daher gleichzeitig am Sonntag um 17 Uhr ausgetragen, um einer möglichen Verzerrung einen Riegel vorzuschieben. Drei Teams kämpfen dabei noch um den Einzug in die Meistergruppe, wo es noch zwei zu vergebende Plätze gibt. Das Topspiel der Runde findet dabei in Wien statt, wo das 338. Derby zwischen der Austria und Rapid auf dem Programm steht.

WSG Tirol – SK Sturm Graz

Sonntag 17:00, Tivoli Stadion, Schiedsrichter: Manuel Schüttengruber

Für die WSG Tirol waren die letzten Wochen alles andere als leicht zu verkraften und man wurde in der Tabelle mittlerweile auch ziemlich durchgereicht. Nach vier sieglosen Spielen ist man nun sogar aus der Meistergruppe herausgeflogen und zuletzt setzte es nach einem schwachen Auftritt bei Rapid eine verdiente 0:2-Niederlage, wo man sich viel zu harmlos präsentierte. Nun geht es im Heimspiel gegen den SK Sturm, der ein Angstgegner der Tiroler ist und gegen den man in der Vereinsgeschichte noch keinen einzigen Sieg einfahren konnte. Diesen wird man aber zwingend brauchen, sonst wird man definitiv in der Qualifikationsgruppe ranmüssen.

Beim SK Sturm Graz dagegen läuft es nach wie vor blendend und man präsentiert sich abgesehen von einem kleinen Ausrutscher gegen Klagenfurt in einer tollen Verfassung. Das demonstrierte man auch im letzten Spiel gegen die Wiener Austria, wo man eine starke Vorstellung ablieferte und hochverdient mit 3:1 gewann, wobei der Sieg noch deutlicher ausfallen hätte können. Nun gilt es für die Steirer, vor der Punkteteilung den Rückstand auf Salzburg im einstelligen Bereich zu halten, um dann in der Meistergruppe nochmal die Chance haben ganz vorne anzugreifen.

– Der SK Sturm Graz verlor in der Bundesliga gegen die WSG Tirol keines der neun Spiele (7S 2U). Sturm bestritt sonst nur gegen den SC Austria Lustenau so viele BL-Spiele ohne eine einzige Niederlage (13S 1U).

– Der SK Sturm Graz traf in der Bundesliga in jedem der neun Spiele gegen die WSG Tirol und erzielte 24 Tore. Nur gegen den SC Austria Lustenau trafen die Grazer ebenfalls in jedem der ersten neun Duelle und erzielten so viele Tore (sogar 29).

– Die WSG Tirol verlor drei der letzten vier Spiele, in den ersten sechs Spielen der Rückrunde dieser Saison der Bundesliga blieben die Tiroler noch ungeschlagen (5S 1U). Weiters sind die Tiroler seit vier BL-Spielen sieglos (1U 3N) – ihre längste Negativserie in dieser BL-Saison.

– Der SK Sturm Graz holte 45 Punkte aus den ersten 21 BL-Spielen – so viele waren es zum Vergleichszeitpunkt einer Saison in der Bundesliga zuletzt 1998/99 (damals sogar 47). Sturm kassierte erst zwei Niederlagen –nur 1997/98 (1) waren es nach den ersten 21 Spielen weniger.

– Der SK Sturm Graz hatte in dieser Saison in der Bundesliga 54 Spielzüge, die mindestens 10 Pässe beinhalteten – nur die WSG Tirol und der WAC (je 53) weniger. Allerdings hatten die Steirer 445 Pressingsequenzen (Gegn. Sequenzen, die innerhalb von max. 40 Metern vor dem gegn. Tor enden und max. 3 Pässe beinhalten) und damit so viele wie kein anderes Team in dieser BL-Saison.

Letztes Duell

Sturm 2:1 WSG

Direkter Vergleich seit 74/75

Spiele insgesamt: 15 (11 Siege Sturm, 2 Remis, 2 Siege WSG)

Gesperrt: Sulzbacher / Niemand

Gefährdet: Müller / Gorenc-Stankovic, Schnegg

SV Ried – Wolfsberger AC

Sonntag 17:00, Josko Arena, Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca

Einen riesigen Befreiungsschlag konnte die SV Ried am vergangenen Spieltag landen, wo man sich einer großen Last auf den Schultern entledigen konnte. Nach acht sieglosen Liga-Spielen und mehreren Monaten ohne einen vollen Erfolg, gelang es im Abstiegskracher gegen den SCR Altach, trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands, das Spiel zu drehen und mit 2:1 zu gewinnen. Damit konnte man erstmals nach langer Zeit wieder das Tabellenende verlassen und die rote Laterne abgeben. Nun geht es mit dem Heimspiel gegen den WAC gegen den nächsten direkten Konkurrenten, mit dem man bei einem Sieg in der Tabelle gleichziehen könnte.

Das Debüt von Neo-Trainer Manfred Schmid beim Wolfsberger AC verlief äußerst unglücklich und nicht so, wie man es sich erhofft hatte. Schon in der Anfangsphase mussten die Kärntner einen Platzverweis verkraften und gegen Lustenau lange Zeit in Unterzahl agieren. Dabei schlug man sich eigentlich recht tapfer, kassierte jedoch nach einem Standard einen unnötigen Gegentreffer. Nun hofft man im wichtigen Duell gegen die SV Ried auf einen besseren Spielverlauf und die defensiven Probleme in den Griff zu bekommen, auch wenn man durch den Ausfall von Abwehrchef Piesinger die Verteidigung mal wieder umbauen muss.

– Die SV Ried gewann das Hinspiel gegen den WAC mit 2:1. Davor blieb der WAC gegen Ried in der Bundesliga neun Spiele in Folge ungeschlagen – das ist BL-Rekord für die Kärntner gegen ein Team.

– Der WAC ist in der Bundesliga seit vier Auswärtsspielen gegen die SV Ried ungeschlagen (2S 2U) und damit in diesen vier Spielen gleich oft wie in den ersten acht Auswärtsspielen zusammen.

– Die SV Ried holt mit dem 2:1 gegen den SCR Altach den ersten Sieg seit dem 15.Oktober 2022 (1:0 gegen den SK Rapid Wien). Dazwischen lagen acht sieglose Duelle in der Bundesliga. Die Innviertler rangieren dank des Sieges erstmals seit der 16. Runde nicht am Tabellenende.

– Der WAC erzielte in dieser Saison der Bundesliga 5,9 Tore mehr als zu erwarten waren (35 Tore bei xG = 29,1) – Bestwert der Liga. Die SV Ried erzielte um 9,2 Tore weniger (15 Tore bei xG = 25,2) – der schwächste Wert aller 12 Teams.

– Rieds Stefan Nutz lieferte beim 2:1-Sieg gegen Altach seinen dritten Assist in dieser Saison der Bundesliga Nutz war seit dem BL-Aufstieg 2020 der SV Ried an 30 Toren direkt beteiligt – Höchstwert in den Reihen der Innviertler. Einen seiner drei Saison-Assists lieferte er im Hinspiel gegen den WAC ab.

Letztes Duell:

WAC 1:2 Ried

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 25 (9 Siege Ried, 7 Remis, 9 Siege WAC)

Gesperrt: Ungar / Piesinger

Gefährdet: Niemand

SC Austria Lustenau – SK Austria Klagenfurt

Sonntag 17:00, Reichshofstadion, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Die wechselhaften Vorstellungen des SC Austria Lustenau nahmen auch in den vergangenen Wochen ihren Lauf, weshalb sich Siege und Niederlagen regelmäßig abwechselten. Am vergangenen Spieltag gab es zur Abwechslung mal wieder einen Sieg, wo man sich zwar in Überzahl gegen den WAC schwertat, jedoch letztlich nach einer Ecke das Goldtor zum 1:0-Erfolg erzwingen konnte. Damit hat man wichtige Punkte eingefahren und hofft nun den nächsten „Dreier“ gegen Klagenfurt nachlegen zu können, um sich vor der Punkteteilung eine noch bessere Ausgangsposition verschaffen zu können.

Der SK Austria Klagenfurt kommt dagegen mit einem kleinen Lauf ins Vorarlberg angereist und läuft genau zur richtigen Zeit zur Bestform auf. Drei Siege in Serie konnte man dabei einfahren und schaffte nach dem knappen 1:0-Erfolg gegen Hartberg am letzten Spieltag den Sprung zurück in die Meistergruppe, womit man sich eine tolle Ausgangsposition für das Finale des Grunddurchgangs erarbeiten konnte. Nun hat man das eigene Schicksal in der Hand und könnte mit einem Sieg im Ländle alles klarmachen und den vorzeitigen Klassenerhalt fixieren. Dafür wird es allerdings eine bessere Leistung brauchen, als dies gegen Hartberg der Fall war, wo man einige Male ins Wanken kam. Die Hoffnungen werden vermutlich wieder bei Torjäger und Kapitän Pink liegen, der mit 15 Saisontoren die Torschützenliste aktuell anführt.

– Der SK Austria Klagenfurt ist seit sieben Pflichtspielen gegen den SC Austria Lustenau ungeschlagen, die letzten vier davon wurden gewonnen. Von den ersten vier Pflichtspielen gewann Lustenau noch drei – bei einem Remis.

– Der SC Austria Lustenau hält bei 24 Punkten nach den ersten 21 Spielen und damit erstmals bei so vielen zum Vergleichszeitpunkt in einer Saison der Bundesliga (Höchstwert zuvor waren 19 Punkte – in der Saison 1997/98).

– Der SK Austria Klagenfurt gewann neun Spiele in dieser Saison der Bundesliga und damit mehr als in den 32 Spielen der gesamten Vorsaison (8 Siege). Klagenfurt gewann drei BL-Spiele in Serie und stellte damit den Klubrekord aus dem Herbst ein. Vier BL-Siege in Serie gelangen den Klagenfurtern noch nie.

– Der SK Austria Klagenfurt gewann fünf der 10 Auswärtsspiele in dieser Saison der Bundesliga – nur der FC Red Bull Salzburg (10 Siege in 11 Auswärtsspielen) mehr. Der SC Austria Lustenau verlor drei der 10 Heimspiele in dieser BL-Saison – nur Salzburg (0) und der SK Sturm Graz (2) weniger.

– Der SK Austria Klagenfurt erzielte in dieser Saison der Bundesliga 12 Kopfballtore – mit Abstand die meisten (Altach folgt mit 7 auf Platz 2) und um mehr als doppelt so viele wie in der gesamten Vorsaison, als die Klagenfurter fünfmal per Kopf trafen. Mehr Kopfballtore innerhalb einer BL-Saison erzielte zuletzt der WAC in der Saison 2019/20 mit damals 16 Toren per Kopf in 32 Spielen.

Letztes Duell:

Klagenfurt 2:1 Lustenau

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 1 (1 Sieg Klagenfurt)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Anderson / Mahrer, Rieder, Gkezos, Irving

FC Red Bull Salzburg – SCR Altach

Sonntag 17:00, Red Bul Arena, Schiedsrichter: Harald Lechner

Zu einem Duell der absoluten Gegensätze kommt es in dieser Begegnung, wo ein Team welches Rekord um Rekord aufstellt auf den kriselnden Tabellenletzten trifft. Die Bullen gehen dabei vor dem letzten Spieltag des Grunddurchgangs mit einem Vorsprung von neun Punkten auf den Verfolger Sturm in dieses Spiel und hoffen, mit einem weiteren Sieg diesen vor der fälligen Punkteteilung ausbauen zu können. Hier sollte eigentlich wenig anbrennen, doch unterschätzen sollte man die Altacher dennoch nicht, setzte man sich im Hinspiel doch nur knapp durch und wurde von den Vorarlbergern ordentlich gefordert.

Beim SCR Altach schrillen schon seit längerem die Alarmglocken und auch die aktive Wintertransferperiode konnte den Negativlauf nicht wirklich stoppen. Seit mittlerweile acht Spielen wartet man in der Liga auf einen Sieg und ist damit seit Mitte Oktober ohne vollen Erfolg. Auch im Abstiegsduell gegen die SV Ried musste man sich zuletzt mit 1:2 geschlagen geben, womit man nun auch am Tabellenende angekommen ist und ums Überleben kämpft. In dieser schwierigen Situation muss man nun auch noch nach Salzburg, wo für die Altacher für gewöhnlich nichts zu holen ist.

– Der FC Red Bull Salzburg gewann 26 Spiele in der Bundesliga und erzielte dabei 86 Tore gegen den SCR Altach – jeweils so viele wie kein anderes Team.

– Der FC Red Bull Salzburg gewann in der Bundesliga die letzten zehn Heimspiele gegen den SCR Altach – eine derartige Niederlagen-Serie hat Altach in der Bundesliga bei keinem anderen Team. Insgesamt gewann Salzburg 15 der 18 BL-Heimspiele gegen die Vorarlberger (1U 2N).

– Der FC Red Bull Salzburg holte 54 Punkte aus den ersten 21 Spielen – eine neue Bestmarke in der Drei-Punkte-Ära nach 21 Spielen. Salzburg ist seit der 2. Runde (1:2 gegen den SK Sturm Graz) in der Bundesliga ungeschlagen (16S 3U) und gewann die letzten acht Spiele.

– Der FC Red Bull Salzburg gewann 17 der ersten 21 Spiele – als erstes Team in diesem Jahrtausend. In der Geschichte der Bundesliga holte nur der FK Austria Wien 1985/86 mehr Siege (18) aus den ersten 21 Spielen.

– Der SCR Altach erzielte 24% seiner Treffer in der Anfangsviertelstunde (5 von 21) – der höchste Anteil in dieser Saison der Bundesliga. Der FC Red Bull Salzburg ist als einziges Team in dieser BL-Saison ohne Gegentreffer in den ersten 15 Spielminuten.

Letztes Duell:

Altach 2:3 Salzburg

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 37 (26 Siege Salzburg, 6 Remis, 5 Siege Altach)

Gesperrt: Dedic, Pavlovic / Niemand

Gefährdet: Sucic / Nuhiu

FK Austria Wien – SK Rapid Wien

Sonntag 17:00, Generali Arena, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Das 338. Wiener Derby steht zum Abschluss des Grunddurchgangs auf dem Programm und wirft bereits seinen Schatten voraus. Das Spiel ist bereits seit fast einer Woche ausverkauft und damit wird für eine tolle Atmosphäre gesorgt sein. Für den FK Austria Wien steht dabei einiges auf dem Spiel, liegt man doch nur einen Zähler vor der WSG und der Qualifikationsgruppe, womit man gehörig unter Druck steht. Allerdings hat man es selbst in der Hand und kann mit einem Derbysieg nicht nur den Einzug in die Meistergruppe fixieren, sondern auch die eigenen Anhänger beglücken. Fehlen wird dabei Dauerbrenner Ranftl, der aufgrund einer Gelbsperre passen muss und ein großes Loch hinterlassen wird. Hier haben wir analysiert, wie Trainer Wimmer auf diesen Ausfall reagieren könnte.

Auf der anderen Seite kann der SK Rapid wesentlich entspannter in dieses große Wiener Derby gehen, hat man doch die eigenen Hausaufgaben bereits am vergangenen Spieltag erledigen können. Dank des 2:0-Heimerfolgs über die WSG fixierte man den Einzug in die Meistergruppe und kann daher befreiter als der Erzrivale in dieses Duell gehen. Man hat auch einiges Wiedergutzumachen, verlor man doch das Hinspiel gegen die Violetten mit 1:2 und möchte sich dafür nun in der Heimstätte des Rivalen revanchieren. Auch die Hütteldorfer müssen mit Kerschbaum einen Stammspieler wegen einer Gelbsperre ersetzen, wobei man hier einige Optionen zur Verfügung hat.

– Der FK Austria Wien in der Bundesliga ist seit acht Spielen gegen den SK Rapid Wien ungeschlagen (1S 7U) – wie zuletzt von 2011 bis 2013 (damals sogar 10 Spiele). Im Hinspiel gewann die Wiener Austria mit 2:1, es war der erste Sieg im Wiener Derby für eines der beiden Teams nach zuvor sieben Remis in Serie.

– Der FK Austria Wien gewann am 16. Dezember 2018 das Heimspiel gegen den SK Rapid Wien mit 6:1. Dies war der einzige Heimsieg in den letzten 19 Begegnungen in der Bundesliga der beiden Klubs.

– Der SK Rapid Wien ist in der Bundesliga seit vier Auswärtsspielen gegen den FK Austria Wien ungeschlagen (1S 3U) und verlor nur eines der letzten 11 BL-Derbys bei der Wiener Austria (6S 4U).

– Der FK Austria Wien erzielte sechs Tore nach Hohen Ballgewinnen (40 Meter vor dem gegnerischen Tor) – Bestwert. Umgekehrt kassierte die Wiener Austria aber auch bereits sechs Tore nach tiefen Ballverlusten – nur der SCR Altach (9) mehr. Der SK Rapid Wien kassierte in dieser Saison der Bundesliga noch kein Gegentor nach einem tiefen Ballverlust.

– Der SK Rapid Wien gewann in der Bundesliga die letzten zwei Duelle unter Zoran Barisic gegen den FK Austria Wien – er ist damit der letzte Rapid-Trainer, der zwei Derbys in Folge gewinnen konnte. Zudem ist Barisic der einzige Rapid-Trainer in diesem Jahrtausend, der drei Wiener Derbys in Folge gewann (2013/14).

Letztes Spiel:

Rapid 1:2 Austria

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 300 (100 Siege Austria, 77 Remis, 123 Siege Rapid)

Gesperrt: Ranftl / Kerschbaum

Gefährdet: Fitz / Burgstaller

TSV Hartberg – LASK

Sonntag 17:00, Profertil Arena, Schiedsrichter: Walter Altmann

Der TSV Hartberg präsentiert sich auch weiterhin mit einer erfrischenden Spielweise unter Trainer Schopp, auch wenn man weiterhin das Problem hat, dass dabei viel zu wenig punktetechnisch herausspringt. So auch am vergangenen Wochenende, wo man im Auswärtsspiel bei Klagenfurt eigentlich eine gute Leistung zeigte und das bessere Team war, jedoch letztlich aufgrund einer Unachtsamkeit mit 0:1 verlor und damit mit leeren Händen die Heimreise antreten musste. Nun kommt mit dem LASK eine schwierige Aufgabe angereist, wo ein Punktegewinn bereits als Erfolg zu werten wäre.

Der LASK lag der letzte Spieltag sicherlich noch einige Tage im Magen, verlor man doch vor fast ausverkauftem Haus in der neuen LASK-Arena unglücklich mit 0:2 gegen den Meister Salzburg. Speziell im ersten Durchgang vergab man einige gute Möglichkeiten und hatte gute Phasen im Spiel, wo man die Bullen fordern konnte. Nun geht es gegen die Hartberger, mit denen man noch eine Rechnung offen hat, verlor man doch das Hinspiel überraschend und klar mit 0:3 und blamierte sich damit bis auf die Knochen.

– Der TSV Hartberg ist in der Bundesliga gegen den LASK seit sieben Spielen ungeschlagen (3S 4U) – erstmals und hatte in der Bundesliga nur gegen den FC Admira eine längere Serie (9 Spiele).

– Der TSV Hartberg hält nach den ersten 21 Spielen bei 17 Punkten und damit erstmals bei so wenigen zum Vergleichszeitpunkt einer Saison in der Bundesliga, gewann aber zuletzt das Heimspiel gegen den WAC mit 2:1. Zwei BL-Heimsiege in Folgen sind den Oststeirern zuletzt im Frühjahr 2021 gelungen – damals unter Trainer Markus Schopp.

– Der LASK verlor nur eines der ersten 10 Auswärtsspiele. Das gelang den Linzern seit Gründung der Bundesliga zuvor nur in der Saison 2019/20, als sogar die ersten 11 BL-Auswärtsspiele der Saison gewonnen wurden.

– Hartbergs Dominik Frieser könnte gegen den LASK sein 100. Spiel in der Bundesliga Der 29-jährige absolvierte 61 seiner bisherigen 99 BL-Spiele für den LASK (16 für Hartberg und 22 für den WAC). Mit den Linzer Athletikern wurde er 2018/19 Vizemeister und gewann 2019/20 die Europa-League-Gruppe D mit 13 Punkten vor Sporting Lissabon (12), PSV Eindhoven (8) und Rosenborg BK (1).

– LASK-Trainer Dietmar Kühbauer wird gegen den TSV Hartberg sein 300. Spiel in der in der Bundesliga als Chef-Trainer absolvieren – als achter Trainer seit Gründung der Bundesliga. Die meisten Spiele absolvierte Trainer-Legende Otto Baric (466).

Letztes Spiel:

LASK 0:3 Hartberg

Bilanz seit 74/75

Spiele insgesamt: 13 (4 Siege Hartberg, 5 Remis, 4 Siege LASK)

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Fadinger, Heil, Farkas / Niemand

