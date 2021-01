LASK-Fans: „Ärgerlich, aber kein Weltuntergang“

Der LASK verlor überraschend das Auftaktspiel ins neue Kalenderjahr gegen die WSG Tirol mit 2:4 und zeigte dabei eine bescheidene Leistung. Wir wollen uns...

Der LASK verlor überraschend das Auftaktspiel ins neue Kalenderjahr gegen die WSG Tirol mit 2:4 und zeigte dabei eine bescheidene Leistung. Wir wollen uns ansehen was die LASK-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

GH78: „Man muss Wattens Respekt zollen. Sie haben gestern verdient gewonnen. Und sie haben vor einigen Runden bei Rapid und gegen den WAC verdient gewonnen. Das ist schon sehr beachtlich, wenn man die eingeschränkten Möglichkeiten dort bedenkt. Silberberger hat seine Mannschaft heute hervorragend eingestellt. Und die LASK-Mannschaft wusste auch was sie erwartet, war aber im Unterbewusstsein offenbar nicht dafür bereit. Als Erstes ist eine ungewohnte Schwäche bei defensiven Standards aufgefallen. Weiters dass sehr ungenau in die Spitze gespielt wurde und dass – bei einer positiven Zweikampfbilanz – viele entscheidende Zweikämpfe verloren wurden. Dazu kamen noch folgenschwere individuelle Fehler (Schlager, Cheberko). Und fertig ist die Misere.“

Strafraumkobra: „Ausgiebig analysieren, die richtigen Lehren daraus ziehen und geräuschlos weiterarbeiten. Ende Jänner werden Endplatzierungen weder gewonnen noch verloren.“

lasso: „Das Verdauen dieser Niederlage fällt mir schon außergewöhnlich schwer. Nicht das verlieren ansich sondern die Art lässt das gestrige Spiel wie einen Pflasterstein im Magen liegen. Wie Thalhammer richtig angesprochen hat wurde der konstruktive Spielaufbau im Grunde schon nach wenigen Minuten völlig aufgegeben. Wattens hat nicht nur die langen zuspiele gut verteidigt, sondern auch ein klares Übergewicht bei den zweiten Bällen. Selbst die unverdiente Führung konnte nicht wie gewohnt zur Stabilisierung beitragen. Jetzt wartet der WAC und dann Rapid. Könnte leichtere Aufgaben geben, aber das Schöne beim Fußball ist auch, dass es sich um Tagesgeschäft handelt. Zwei gute Spiele und das gestrige interessiert keinen mehr.“

Traunseelaskler: „Das war nix. Auch abgesehen von den individuellen Fehlern hat heute keiner wirklich eine gute Figur abgegeben. Auch spielerisch war das sehr mau. Abhaken und weitermachen. Gegen den WAC ein anderes Gesicht zeigen.“

Pyron: „Nichts passiert. Besser heute als nächste Woche, die Fehler werden aufgearbeitet und Mittwoch gibts dann wieder den gewohnten LASK.“

Bohemian Flexer: „War klar, dass nach der tollen Vorbereitung ein Dämpfer kommt, hoffentlich zur richtigen Zeit. In erster Linie gilt es eine gute Position für das Playoff herauszuspielen dann geht es quasi wieder bei null los und dann zählt es.“

Much1: „Gestern hat es uns schon schonungslos aufgezeigt, was man in Zukunft besser machen muss. Kann mich nicht erinnern wann wir das letzte Mal so viele Chancen zugelassen haben und selber so derart ideenlos nach vorn gespielt haben. Das erinnert fast ein wenig ans letzte Frühjahr.“

LASK1965: „Es ist ärgerlich, aber mit Sicherheit kein Weltuntergang. Wir sind vier bzw. zwei Punkte (Anm.: nach Punkteteilung) von der Spitze weg. Das heute war eben der Fehltritt, den man im Herbst bei Rapid hatte. Da war unser Spiel ähnlich einfallslos mit der Entschuldigung, dass die Buam vermutlich verdientermaßen fett waren nach dem Spiel in Lissabon. Ordentlich analysieren, dann aber ein Hakerl drunter setzen und aus dem Kopf löschen diese Partie. Der Sieg der Tiroler ist verdient und da muss man auch Silberberger gratulieren, der schon eine Taktik fand, die unseren Jungs, gerade auf dem kleineren Platz, weh tut.“

casual1908: „Ein rabenschwarzer Tag aus denen wir in der Vergangenheit stets unsere Lehren zogen. Obwohl das gestern mitunter eine der schlechtesten Leistungen der vergangenen drei Jahre war, bin ich für die kommenden zwei Aufgaben durchaus optimistisch, da wir kaum mehrere schlechte Spiele am Stück hatten. „

