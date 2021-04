LASK-Fans: „Der Willen der Mannschaft war erkennbar“

Nach der Auftaktniederlage gegen die WSG Tirol holte der LASK im Meisterschaftsspiel gegen den Wolfsberger AC drei Punkte und verkürzte damit den Abstand auf...

Nach der Auftaktniederlage gegen die WSG Tirol holte der LASK im Meisterschaftsspiel gegen den Wolfsberger AC drei Punkte und verkürzte damit den Abstand auf Platz 2. Wir wollen uns ansehen wie die Fans das Spiel ihrer Mannschaft einschätzen. Alle Kommentare stammen wie immer aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Wossoides: „Bravo Burschen super gekämpft und nicht unverdient gewonnen, mehr ist momentan net drinnen.“

Der Athletiker: „Drei Punkte. Was aber vorne aufgeführt wird, ist immer noch bedenklich.“

LASK1965: „57% gewonnene Zweikämpfe gegen das zweikampfstärkste Team der Liga, zeigen schon, dass die Jungs heute unbedingt wollten. Spielerisch fehlt noch einiges, sinnbildlich dafür, dass beide Tore aus Standard-Situationen resultierten. Alles in allem fand ich das schon recht souverän heute, hinten recht sattelfest und ein Großteil des Spiels fand dann doch in der gegnerischen Hälfte statt. Bis auf die fehlende Genauigkeit und Kreativität war das heute gut. Insofern alles paletti. Die Punkte heute enorm wichtig, auf den Nicht-Europacup-Platz hat man jetzt mal einen kleinen Polster, der auch sicher nicht von Nachteil ist wenn man auf den Spielplan blickt.“

Traunseelaskler: „Balic braucht dringend eine Pause, ich habe nicht das Gefühl, dass er derzeit hundert Prozent gibt – ansonsten hat der Einsatz heute wieder gepasst, es geht halt derzeit nicht sehr einfach von der Hand, am Ende aber drei sehr wichtige Punkte und der Sieg war schlussendlich ja auch verdient.“

LASK_92: „Alles in der eigenen Hand und die „Wochen der Wahrheit“ vor der Brust.“

AllesKlar: „Zum Spiel ist schon das meiste gesagt – keine Glanzleistung, die man aber momentan nicht erwarten kann. Man hat den Willen der Mannschaft gesehen und genau über diesen Willen, den Kampf und dann erzwungene Erfolge kann man langsam wieder in die Spur kommen (verrückt, dass man sowas über einen Dritten der Meisterschaft sagen kann). Mir hat auch der Doppelwechsel am Schluss gefallen. Es ist einfach für unser Spiel so wichtig, dass da vorne Energie drinnen ist. Und es könnte zwar sein, dass ich da was projiziere, aber Sabitzer hat auf mich viel selbstsicherer gewirkt, als ich ihn in den letzten Auftritten in der Bundesliga gesehen habe. Dem könnte der längere Rückschritt zu den Juniors wirklich gut getan haben. Auch für Reiter ist das sicher gut, dass er in seiner Rolle wieder Konkurrenz bekommt.“

GonnaBetter22: „Kampf war sehr ok. Aber die Leichtigkeit fehlt noch immer. Balic spielt meiner Meinung nach unterirdisch schwach. Was ist mit dem los?“

casual1908: „Der LASK startete durchaus ambitioniert und druckvoll in die Partie. Balic hätte uns bereits früh auf Kurs bringen können, hat aber zurzeit die Seuche auf beiden Füßen. Ein ruhender Ball musste es also richten. Das Zuspiel von Michorl, mit dem leicht aufhüpfenden Ball auf Ranftl, war meines Erachtens so gewollt. Reini hatte dadurch die Möglichkeit den Ball quasi per Drop-Kick zu übernehmen und hämmerte den Ball mit gefühlten 200 Stundenkilometern zur puren Ekstase…. Obwohl das Werkl derzeit nicht rund läuft, war der erste Abschnitt äußerst souverän und die Begegnung zu jedem Zeitpunkt unter Kontrolle. Darum ist es für mich auch völlig unverständlich, weshalb Halbzeit 2, mit derselben Lethargie, wie die letzten Minuten vor dem Pausenpfiff begonnen wurden. Durch den Umstand, dass unsere Defensive zurzeit alles andere als sattelfest ist, fällt diese Passivität doppelt ins Gewicht. Eine Führung zu verwalten, ist im Moment ein Ding der Unmöglichkeit. In dieser Phase zeichnete sich der Ausgleichstreffer für mich ab und so kam es wie es kommen musste. Nach einem klaren Foul an Potzmann, ließ sich zuerst Madsen zu einem Fehler hinreißen und anschließend öffnet Andrade, durch einen Stellungsfehler den Raum und Röcher dreht sich unbeirrt nach außen und vollendet sehenswert. In der Nachbetrachtung war ich froh, dass der Pfiff zum Elfmeter relativ schnell nach dem Ausgleichstreffer erfolgte, da ansonsten das Spiel womöglich gekippt wäre. Mit Rückschlägen können wir derzeit kaum umgehen. Danke an Wiesinger! Verantwortung übernommen, Nerven behalten und trocken verwandelt. Am Ende des Tages wachte Fortune über das Paschinger Grün, denn das Hands von Renner wäre durchaus zu ahnden gewesen. Der Sieg soll und muss Auftrieb für die kommenden Aufgaben geben! Auch Sabitzer zeigte sich in den wenigen Minuten sehr bemüht und ist in dieser Form eine Option für Einsätze. Generell vermitteln frische Offensivkräfte immer den Eindruck nachlegen zu wollen, was mir persönlich zusagt.“

Koenig: „Ich würde mir in den nächsten Spielen mutige Aufstellungen wünschen. Ranftl (in weiten Teilen), Michorl, Balic und Eggestein (hat sich im Laufe des Spiels gesteigert) laufen ihrer Form gewaltig hinterher. Da würde ich mich über mehr Spielzeit für Madsen, Altunbas und Sabitzer (sehr bemüht, selbstbewusste Körpersprache) freuen. Bei Balic wundert mich die Einschätzung bzgl. mangelndem Einsatz doch sehr. Wie kommt ihr darauf? Er hat meistens ein hohes Laufpensum, zieht viele Sprints an, ist voll im Pressing – ihm gelingt halt aktuell einfach nichts. Auffallend sind die schwachen Dribblings und die technischen Fehler.“

