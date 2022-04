LASK-Fans: „Die Mannschaft MUSS eine Reaktion zeigen“

Der LASK trifft nach der Niederlage im Oberösterreich-Derby gegen die SV Ried heute auf die Admira. Erwarten sich die Fans eine Leistungssteigerung ihrer Mannschaft?...

LASK_92: „Erwarte mir schon eine deutliche Reaktion der Mannschaft, primär hinsichtlich des Aspekts, was die Bereitschaft zu arbeiten und seriösen Fußball zu spielen, anbelangt. Spätestens jetzt wird hoffentlich jedem klar sein, dass man das untere Playoff nicht leichtfüßig tänzelnd im Vorbeigehen gewinnt. Bleibt zu hoffen, dass das sowohl für die Mannschaft als auch das Trainerteam (Stichwort Experimente) gilt. Rechne jedoch mit einem sehr verkrampften Auftritt und ein echtes Hauen und Stechen um die Punkte. Jeglicher Ausgang ist denkbar, eine weitere Enttäuschung würde mich, ehrlich gesagt, nur bedingt überraschen.“

Much1: „Wenn man dort nicht gewinnt brennts lichterloh. Wir wolln den LASK sehn!“

Chrisu6: „Es MUSS eine Reaktion kommen nach dem „Skandal“ vom letzten Wochenende. Ich bin sogar jetzt noch immer heiß. Kanns unverändert nicht glauben, dass man so in ein Derby reingehen konnte und den Scheißdreck veranstaltet hat.“

JochenGierlinger: „Nach zuletzt zwei schwachen Vorstellungen im unteren Playoff muss einfach wieder ein ordentlicher Auftritt her. Alles andere als ein Sieg wäre die nächste herbe Enttäuschung. Nachdem Trainer und Sportdirektor schon genug gescholten wurden möchte ich auch mal erwähnen, dass 11 Mann am Platz stehen die gefälligst 100% Einsatz zeigen sollen und müssen wenn sie in Schwarz-Weiß auflaufen. War ja zuletzt nicht wirklich der Fall bei allen. Bei einer Niederlage sollte man schön langsam dann einen neuen Impuls setzen und der kann kurzfristig nur durch einen neuen Trainer kommen. Ich denke zwar, dass Wieland ein guter Trainer ist mit einer interessanten Spielidee. Aber für die erhoffte Kehrtwende war er wohl schon zu nahe bei der Mannschaft.“

lasso: „Dass Sako und Letard am Samstag ihr Unwesen treiben durften, zeigt einfach die dramatische Lage in der Innenverteidigung. Wenn Wiesinger fehlt und Filipovic noch die Fitness für die Startelf fehlt, gibt es mit Abstrichen noch Boller. Ansonsten fehlen 5 von 8 Innenverteidigern einfach die Qualität.“

King-Lask: „Ich hoffe einfach es hat im Training diese Woche so richtig geraschelt und Wieland hat etwas besser auf die Trainingsleistungen geachtet als letzte Woche. Keinen Plan ob es allen Spielern bewusst ist wie schlecht wir spielen und wie schnell man dann auch mal am vorletzten Platz steht.“

Der Athletiker: „So energisch, wie man den mit enormem Gegenwind gestarteten Stadionbau durchdrückt, muss man auch auf sportlicher Ebene das Gaspedal wieder finden. Ansonsten hast auch auf der Gugl wieder die 4.000 Unentwegten.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen der Admira und dem LASK.

