Rapid-Fans: „Wir sind komplett lernresistent“

Nach dem 2:1-Sieg gegen Dinamo Zagreb erlebte der SK Rapid wieder einmal eine große Enttäuschung in der Meisterschaft, denn beim 1:1-Unentschieden gegen den TSV Hartberg kassierte man in den letzten Minuten der Nachspielzeit den Ausgleich. Ein Punkt, der den Hütteldorfern nicht hilft, denn die Grün-Weißen rutschen auf den zehnten Tabellenplatz zurück. Zusätzlich zog sich mit Leo Greiml, der in dieser Saison einer der wenigen Lichtblicke ist, ein wichtiger Spieler eine schwere Knieverletzung zu. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel von Didi Kühbauers Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

valery: „Wieder zwei Punkte hergeschenkt, die uns fehlen werden; Das könnte ganz bitter werden.“

TomTom90: „Zum 5. Mal (!) in dieser Saison nach einer Führung nicht gewonnen, in zwölf Spielen! Zum 5. Mal! In den letzten 10 Minuten. Bei aller Liebe zum Sieg am Donnerstag, aber jetzt muss Kühbauer zur Diskussion stehen, wir haben heuer echt das brutale Glück, dass die Konkurrenz auch im A*** ist. Normalerweise erreichst du so kein oberes Playoff, ein Punkt in zwei Spielen gegen die Großmacht Hartberg.“

Woody: „Wir sind leider komplett lernresistent. Haben uns das wie schon in Klagenfurt redlich verdient. Nach zehn Standards in der gefährlichen Zone in der letzten Viertelstunde war das Tor nur die logische Folge. Aber ich bin sicher der Trainer wird wieder ein paar super Ausreden haben.“

CECKO: „Leider wieder ein sehr enttäuschender Liga-Spieltag. War recht optimistisch, dass sie es nach dem Moral-Boost am Donnerstag diesmal schaffen sich zu belohnen bzw. eigentlich die Pflicht zu erfüllen. Rapid bewegt sich jetzt schon länger auf der Stelle und ich verliere langsam den Glauben, dass es ohne neue Impulse zu setzen besser wird. Die unnötigen Verletzungen passen mal wieder wie die Faust auf‘s Aug, aber beim besten Willen, die Platte bzgl. der Anzahl an Spielen ist mittlerweile tot gespielt.“

Zuckerhut: „Starke 35 Minuten um dann wie ein Absteiger zu spielen.“

LiamG: „2. Runde – 1:1 in der 79. Minute bekommen – 2 Punkte verloren

4. Runde – 1:1 & 1:2 in Minute 82 bzw. 90+ bekommen – 3 Punkte verloren

7. Runde – 1:2 in der 86. Minute bekommen – 1 Punkt verloren (auch in dem Spiel haben wir geführt…)

8. Runde – 0:1 & 0:2 in Minute 79 bzw. 90+ bekommen – 1 Punkt verloren

11. Runde – 1:1 in der 87. Minute bekommen – 2 Punkte verloren

12. Runde – 1:1 in Minute 90+ bekommen – 2 Punkte verloren

Das sind elf Punkte die wir in den letzten Minuten liegen gelassen haben. Das sind vier Führungen die wir in 12 Runden verschenkt haben. Das geht einfach nicht.“

qlias: „Meiner Meinung nach eine super 1. Halbzeit nach dem Fight am Donnerstag. Einzig das zweite Tor muss fallen. Die Verletzung von Greiml war dann irgendwie der Knackpunkt. Der Gegentreffer in Minute 97 ist einfach nur zum Weinen. Die heutige Partie separat betrachtet wäre für mich kein Beinbruch, aber in Summe ist es einfach eine katastrophale Bundesligasaison heuer.“

jeichi: „Halbzeit Eins bzw. die ersten 30 Minuten – wow! Was danach passiert ist? Das weiß nicht mal Kühbauer. Hartberg wurde mehrmals per Herzmassage zurückgeholt… wir haben sie ja fast gezwungen, doch etwas zu probieren.“

dingo: „In Runde 13 gegen den LASK um die rote Laterne. Unpackbar. Es braucht einfach neue Impulse auf der Bank, sonst verlieren wir sogar das Schneckenrennen ums obere Playoff.“

Flo14: „Wennst in der 96. Minute in einen Konter läufst und dann das Foul ziehen musst, bist selber schuld. Das Tor war dann Slapstick pur. Hat sich schon abgezeichnet, war wieder mal eine schwache Leistung und man hat um den Ausgleich gebettelt.“

Starostyak: „Alles, was jetzt kommt, geht nur auf Zoki. Der Blindeste sieht, dass der Trainer erlöst werden muss.“

gloggi99: „Erste Hälfte verabsäumt das wichtige zweite Tor zu machen, dann die schwere Verletzung von Greiml und dann noch das! Vier Punkte in den beiden letzten Spielen verschenkt. Schwierig, schwierig diese Saison.“

LaDainian: „Irrsinnige Wechsel nach dem bitteren Ausfall von Greiml. Mit sowas unterschreibst du eigentlich deine Kündigung. Ingame-Coaching zum Runterspülen. Nach dem Greiml-Ausfall komplett den Faden verloren, dann kassierst natürlich noch den Ausgleich.“

