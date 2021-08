Rapid-Fans: „Die Abwanderungswilligen müssen sich hinterfragen“

Der SK Rapid holte auswärts beim LASK ein insgesamt glückliches 1:1. Wir haben die Meinungen der Rapid-Fans zum Remis im Austrian Soccer Board, Österreichs...

Der SK Rapid holte auswärts beim LASK ein insgesamt glückliches 1:1. Wir haben die Meinungen der Rapid-Fans zum Remis im Austrian Soccer Board, Österreichs größtes Fußballforum eingeholt.

dermax: „X beim LASK voll in Ordnung. War aber eigentlich Elfer am Ende.“

mrneub: „Puh, glücklich. Arase, Ullmann und Co. sollten sich hinterfragen.“

Zuckerhut: „Bis zum 1:1 war der Sieg möglich. Zum Schluss: Danke VAR. Punkt kann man nach den letzten Unleistungen so nehmen.“

servasoida: „Naja, defensiv war’s bis auf den total depperten Fehler wodurch der LASK ausgeglichen hat echt stark eigentlich. Die letzte Reihe mit Stojkovic, Greiml und Wimmer war grundsolide, aber es ist halt ärgerlich, dass wir da nicht ein bisschen konsequenter nach vorne spielen und das 2:0 machen, stattdessen gibt’s den Ausgleich über Ullmanns Seite, der heute wohl mit Abstand der schlechteste wieder war.“

Oldergod: „Durch den eigenartigen Nicht-Elfer bin ich doch zufrieden mit dem Punkt

in Summe, aber ein typisches LASK–Spiel. Nicht wirklich viele Abschlüsse, aber wir schaffen es trotzdem immer gegen sie zu treffen.“

Starostyak: „Sehr schade v.a. wegen des Lattenkopfballs von Greiml bei 1-0, aber im Grunde geht die Punkteteilung in Ordnung. Ganz am Ende darf man sagen, dass der VAR uns im Gegensatz zu letzter Woche ausgeholfen hat, denn die Aktion von Arase war selten dämlich und eigentlich Elfmeter zu geben. Insgesamt ein guter Auftritt und eine Reaktion auf den verpatzten Saisonstart, darauf kann man für Donnerstag aufbauen. Ich sehe aber drei Problemzonen: Ullmanns Unform, womit die linke Seite ziemlich lahm gelegt ist; der rechte Flügel, wo Schick außer Form ist und Arase einfach unterirdisch spielt, und damit keine Offensivimpulse kommen; und im zentralen Mittelfeld können wir Schuster oder Grahovac nicht mit Petrovic kombinieren. Schuster und Grahovac machen wenigstens ihren Defensivpart recht ordentlich, aber von Petrovic kommt weder nach hinten viel, noch nach vorne irgendwas. Schwierig bei der derzeitigen Personalsituation, aber gegen Famagusta würde ich es mit Schuster oder Grahovac, Kanuric und Knasmüllner versuchen.“

gw1100: „Greiml, Stojko ganz stark. Ullmann, Arase, Kara eine bodenlose Frechheit. Wenn v.a Erst-/Letztgenannte keinen Bock mehr haben, sollen sie zumindest soviel Eier haben und das sagen.

Hoffe, dass v.a. Ullmann die nächsten Tage endlich weg ist und hier neu aufgebaut werden kann, so kann das einfach nicht mehr weitergehen.“

Silva: „Erkenntnis des Tages: Dieser VAR ist in Österreich nicht zu gebrauchen. Und das liegt nicht an Kinderkrankheiten, sondern daran, dass die Schiedsrichter nicht mal die leichten, glasklaren, Entscheidungen richtigstellen können. Und man wird auch diese Woche wieder sich selber auf die Schulter klopfen, anstatt eingestehen, dass man evtl. falsch entschieden hat und hier noch weiter nachschulen wird, damit man eine für alle eindeutige Linie erkennen kann. Viel besser waren wir auch nicht. Wenn wir nicht bald in die Spur finden, wird das womöglich eine sehr mühsame Saison. Waren ja schon lange nicht mehr außerhalb der EC-Ränge. Aktuell sind wir auf gutem Weg dorthin, denn es gelingt rein gar nichts. Selbst nicht wirklich starke Linzer können klar besser sein, während wir nur hinten drinnen stehen und nicht wissen, wie wir selbst am Spiel teilnehmen können.“

Hütteldorfer94: „Nach den „Leistungen“ gegen Hartberg und Prag kann man mit dem Punkt zufrieden sein. Dass wir viel, viel besser werden müssen, um in dieser Saison überhaupt irgendwas zu erreichen, ist allerdings auch klar.“

Bojack: „Was macht Arase da bitte?? Bei 1-1 in der Nachspielzeit auswärts gegen einen vom Tor weglaufenden Spieler einen eigentlich glasklaren Elfer zu verursachen ist in vielerlei Hinsicht unfassbar.“

Starostyak: „Arase ist derzeit einfach untauglich und benötigt eine Pause, den muss Didi aus der Schusslinie nehmen und mal 3-4 Spiele draußen lassen. Totale Verkrampfung, gewinnt keinen Zweikampf, und nach hinten extrem ungeschickt. Ullmann müsste aus anderen Grund draußen Platz nehmen, aber er war heute zumindest nicht ganz so schlimm wie gegen Hartberg und Sparta. Ich bin immer noch unsicher, ob der vom potentiellen Wechsel so abgelenkt ist oder körperlich nicht fit aus dem Urlaub zurückgekommen ist.“

RapidDevelopment: „Positiv: Greiml hat das Zeug zum Abwehrchef! Schuster schwer in Ordnung, die sind echt auf Kurs. Vielleicht wird jetzt wer sagen es ist Bashing. Aber es ist leider so, sobald Arase aufs Feld kommt ist das Chaos perfekt und sämtliche Ordnung dahin. Es erschließt sich mir nicht mehr, warum er auflaufen darf. Es muss doch auch so sein, dass Einsätze aufgrund von Leistung stattfinden. Jeder Offensivspieler von Rapid II hätte da aktuell mehr Rechtfertigung für einen Einsatz. Die Elfer-Situation am Ende war die Krönung. Es tut mir eh leid für den Buam, aber man muss da auch mal realistisch sein. Ich verstehe es nicht mehr.“

tobinio: „Mit einem besseren Zentralen Mittelfeld, hätten wir den LASK gerade in der ersten Halbzeit auseinandergenommen.“

Team_Player: „Zwei verschenkte Punkte, das 1:1 so etwas von schlecht verteidigt von Ullmann und Wimmer. Greiml hätte ich das 2:0 so gegönnt, echt schade, tolles Spiel von ihm. Schuster sehr gutes Spiel, Petrovic eine Zumutung an Fehlpässen und defensiv sehr viele Stellungsfehler. Stojko Kämpferherz unglaublich, hatte heute jedoch 2-3 Stellungsfehler die nicht aufgefallen sind, weil Schick dann die Lücken bzw. die freien Räume für den LASK schließen konnte / Stojko mit Schick rechts brennt fast nichts an, offensiv heute nix, wobei Schick das Tor mit dem Pass auf Kara eingeleitet hat und die Ecke sehr gut getreten war, Greiml einfach Pech mit Latte. BITTE Ullmann verkaufen, wenn er noch länger spielt bekommen wir keine Kohle mehr.“

Gunner: „X in Linz ok natürlich, auch dem Spielverlauf nach. Hab mir die Partie in Lignano mit meinem 8jährigen Buam am iPad angeschaut, er meinte irgendwann in der zweiten Halbzeit sehr treffend: „wir müssen wieder mehr nach vorne kommen, Papa, aber immer wenn wir den Ball haben, schießen sie ihn gleich wieder zum Gegner. Schau, schon wieder!“ Das ist leider echt erschreckend, wir bringen oft minutenlang keine drei Pässe in Folge zum eigenen Mann, fürchterlich anzuschauen. Greiml hätte bei mir schon länger einen Fixplatz, der Bua haut sich rein, macht kaum Fehler. Wenn wir uns selbst so oft als Ausbildungsverein deklarieren, müssen solche Spieler drankommen, detto Schuster gegenüber Grahovac. Arase wieder ein Wahnsinn. Hab jetzt länger nix zu ihm geschrieben, aber ich erwisch mich beim Match oft, dass ich mich furchtbar über ihn aufrege, dabei kann er selber ja gar nix dafür, dass Kühbauer ihn immer wieder bringt. Er bemüht sich eh immer, er bringt halt nix, außer Unruhe im eigenen Spiel. Ich weiß nicht, was der im Training Sensationelles leistet, im Match sind es jedenfalls regelmäßig Leistungen, die ich in der Häufigkeit schon lange nicht mehr von einem Rapidler gesehen hab, da funktioniert wirklich gar nichts. Diese selten depperte Attacke in der letzten Minute war ja nur noch die Krönung.“

