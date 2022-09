LASK-Fans: „Die zweite Halbzeit wirft Fragen auf“

Der LASK verlor am Samstagabend überraschend das Meisterschaftsspiel gegen die WSG Tirol mit 1:4 und kassierte damit die erste Saisonniederlage. Was sagen die Fans...

Der LASK verlor am Samstagabend überraschend das Meisterschaftsspiel gegen die WSG Tirol mit 1:4 und kassierte damit die erste Saisonniederlage. Was sagen die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Much1: „Zweite Hälfte lässt mich ratlos zurück. Im ersten Durchgang waren wir klar überlegen, hatten einige Chancen und ließen die Wattens kaum teilnehmen. Erst ab Minute 35 ließen wir etwas nach und prompt schafften die Tiroler aus dem nichts das 2:1. Was dann passierte gehört aber gnadenlos aufgearbeitet. Ab dem Moment passte nichts mehr. Defensiv waren wir immer zu weit weg und offensiv hatten wir de facto keine Chance mehr. Find es ziemlich ernüchternd, dass da so gar keine Reaktion kam. Trotz Ansprache & trotz Wechsel. Womöglich fehlte durch die Ausfälle von Stojkovic und Jovicic doch zu viel, vor allem Mentalität.“

lasso: „In der 9. Runde ist es also soweit, dass mich der LASK das erste Mal in dieser Saison so richtig enttäuscht. Gar nicht so die erste Halbzeit die zwar einem Spiegelbild der letzten Saison glich, aber bei der zumindest ein Chancenplus erarbeitet werden konnte. Nein, die zweite Halbzeit war heute teils unterirdisch. Mit dem Rücken zur Wand eine so eine schwache Vorstellung abzuliefern hätte ich nicht erwartet. Wattens war in allen Belangen das klar bessere Team. Es ist sicher nicht die Zeit die Nerven wegzuschmeißen . 18 Punkte nach 9 Runden ist noch immer ein sehr guter Saisonstart aber das heute Spiel wirft doch einige unangenehme Fragen auf. Fehlt dem Team etwas die physischen Grundlagen? Wattens war teilweise gefühlt mit 2-3 Mann mehr am Feld. Kann der LASK Ausfälle des ersten Teams vernünftig kompensieren? Potzmann, Celic oder auch die eingewechselten Balic und Horvath konnten auch keine Argumente für sich sammeln.“

laskler1: „Suboptimal. Jetzt kann Kühbauer zeigen wie er mit solchen Situationen umgeht.“

Bohemian Flexer: „Kopf hoch, bis jetzt haben wir über all unsere Erwartungen gespielt! Erste Niederlage der Saison, so what? Kräfte sammeln über die Länderspielpause und danach Salzburg panieren!“

Traunseelaskler: „Die erste Halbzeit hat stark an die letztjährige Herbstsaison erinnert – stümperhaft vergebene Chancen und Gegentore durch schlechtes Abwehrverhalten. Die zweite Hälfte lässt mich ratlos zurück – die hat an die letzte Frühjahrssaison erinnert, wenngleich sie selbst in dieser eine der Schwächsten gewesen wäre. Da war gar keine Reaktion, dafür extreme Verunsicherung und zwar bei allen Spielern – das ist für mich unerklärlich. Und ja, die Stimmung war heute genauso schlecht wie die Mannschaftsleistung – und zwar von Beginn an – das hatte etwas von einem Begräbnis. Insgesamt also ein trostloses Heimspiel, das hoffentlich die Ausnahme bleibt. Das Gute ist weiterhin der Blick auf die Tabelle, nichtsdestotrotz müssen die letzten Spiele, insbesondere das heutige, aufgearbeitet werden – es ist ein Warnzeichen, dass es schnell wieder bergab gehen kann, wenn wir alles für einen Selbstläufer halten!“

_Hoosier_: „Wenn man 1:0 führt und der Gegner schafft den Ausgleich, ist es ja noch ok. Wenn man die Chancen die wir hatten nicht nützt, kann das auch passieren. Dass man nach 30 Minuten gar nichts mehr zeigt, wenn man eigentlich die bessere Mannschaft ist, ist schwach. Wenn man als eigentlich bessere Mannschaft aus der Kabine kommt und offensiv gar nichts macht, ist das unglaublich.“

LASK1965: „Sinnbildlich für alle war heute Keito, der teilweise in der 2. Halbzeit keinen Pass mehr an den eigenen Mann gebracht hat. Und ich will ihn da heute gar nicht negativ hervorheben, er war über das gesamte Spiel gesehen vermutlich immer noch einer unserer Besten…Mund abputzen, Länderspielpause ordentlich nutzen und nur keine Verunsicherung reinkommen lassen.“

Eldoret: „Dass wir nach einer Führung immer einen oder zwei Gänge runterschalten ist ja bekannt. Dass das Führungstor heute schon in der dritten Minute passiert war halt einfach Pech.“

Livaro: „Meiner Meinung nach lag es hauptsächlich an den schwachen Außenverteidigern. Nach vorne ungenau und hinten dann gefehlt oder mit Fehlern. Ist dann klar, dass die Gegner viel zu viel Raum haben, wenn dem nur zwei Verteidiger entgegenstehen.“

