LASK-Fans: „Fokus auf die neue Saison richten“

Der LASK verlor das vorletzte Meisterschaftsspiel der Saison gegen den SK Rapid mit 1:3 und droht nun sogar auf Platz 4 abzurutschen, zumal in der letzten Runde RB Salzburg wartet und der WAC gegen den SK Rapid spielt, der nun uneinholbar auf Platz 2 liegt. Nachdem wir uns die Kommentare der Rapid-Fans zu diesem Spiel ansahen, wollen wir nun schauen was die LASK-Anhänger zu der Niederlage ihrer Mannschaft sagen. Alle Stimmen stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

JochenGierlinger: „Unglücklicher Spielverlauf irgendwie, Unentschieden wäre schön gerecht gewesen. Meiner Meinung nach war das zweite Tor von Klaus kein Foul – da wird oft weit Schlimmeres durchgewunken. unsere Leistungen in der Offensive war halt auch nicht wirklich stark, Goiginger geht halt trotzdem ab – der kann mit seinen Dribblings schon mal eine tiefe Fünferkette aufmachen. Für nächste Saison muss auf jeden Fall noch etwas am Matchplan gegen Rapid gefeilt werden – kann doch nicht sein, dass wir nie durchkommen und dann so hoch stehen dass wir bei fast jedem Konter ein Tor kassieren.“

GH78: „Die Leistung heute fand ich – im Gegensatz zum WAC-Spiel – sehr in Ordnung. Und ich habe mir mehr als einmal gedacht, dass mir Michorl abgehen wird. Renner und Holland fand ich großteils auch sehr gut. Das Spiel startete natürlich sehr unglücklich für uns. Trauner vergibt die Top-Chance. Andrade mit dem Eigentor. Aber über weite Teile des Spiels haben wir sehr ordentlich gespielt. Und der Schiedsrichter hat es heute wahrlich nicht gut mit uns gemeint. Das Petrovic-Foul an Holland nicht zu geben ist natürlich der Gipfel. Das Grahovac-Hands und der Klauss-Kopfball würden nach VAR-Überprüfung wohl auch anders entschieden werden. Wir hatten im oberen Playoff einen Anti-Lauf sondergleichen. Man könnte es natürlich auf das Corona-Gate schieben. Aber ich glaube gar nicht so sehr, dass das bei dem einen oder anderen Alutreffer, bei der ein oder anderen Unkonzentriertheit in der Defensive gegen Spielende und bei der ein oder anderen unglücklichen Schiedsrichterentscheidung eine Rolle spielte. Vor Corona ist es unglaublich gut gelaufen, nachher ziemlich übel. So ist es im Sport. Wenn es läuft dann läuft’s. Wenn nicht dann nicht. Ich könnte auch mit dem 4. Platz ganz gut leben und richte meinen Blick auf die kommende Meisterschaft und die kommende Europacup-Saison. Wichtig ist immer die Entwicklung der Mannschaft und des Vereins – und da kann man aus dieser Saison sehr viele Lehren und Erfahrungen mitnehmen.“

René: „So kann man auch viele Millionen “ablehnen”! Schuld an Platz 4 ist sicherlich kein Schiedsrichter heute (und der war wirklich pervers schlecht) sondern schön der LASK selbst! Wenn man immer “besser” spielt und trotzdem verliert, fehlt am Ende Klasse. So glorreich sind wir nicht wie einige uns hier hochheben. Dennoch, Platz 4 bedeutet Europa-League-Qualifikation und da sollte man als langjähriger LASKler schon zufrieden sein. Auch wenn´s ärgerlich ist!“

Der Athletiker: „Die Menge an individuellen Fehlern im oberen Playoff ist halt rein dem Corona-Gate geschuldet. Da kann man sich im Nachhinein nochmal gratulieren. Keine Ahnung, wann das letzte Mal so eine Serie passiert ist. Ich kann mich nicht erinnern.“

LittleDreamer: „Aber beim Verlauf von der Saison ist das schon ein bissl frustrierend. Im Grunddurchgang Erster mit riesigem Abstand auf Platz 3 und auch ein bissl was auf Platz 2. Dann die Punkteteilung, aber da will ich mich gar nicht so sehr beschweren, das wusste man vorher. Dann die ganze Scheiße mim Corona-Training. Dann in den Spielen immer wieder in Schönheit sterben. Hat angefangen als die beste Saison die ich jemals miterleben durfte und hört dann einfach so beschissen auf.“

LASK08: „Mund abputzen, mit Platz 4 muss man leben und dann den Fokus auf die neue Saison richten.“

LASK_92: „Sei’s drum, absurd ist es eben schon, dass der Grunddurchgang, zu dessen Ende hin selbst ich die Überzeugung gewonnen hatte, dass da in Richtung des ganz großen Wurfes etwas gehen könnte, und diese Phase, die dazu führt, dass am Ende des Tages aller Wahrscheinlichkeit nach ein 4. Rang zu Buche stehen wird, ein und dasselbe sein soll, bzw. zumindest so bewertet wird. Beschweren braucht man sich mit Sicherheit nicht, es sind einfach zu viele Fehler und Fehlerchen unterlaufen, wobei sich da eben insbesondere in den ersten vier Runden des oberen Playoffs enormes Alupech und doch recht konstant eigenwillige Schiedsrichterleistungen dazu gesellten. Nichtsdestotrotz selbst heute kommt mir noch ein Lächeln aus, wenn ich an den phänomenalen Grunddurchgang denke, den werde ich immer in allerbester Erinnerung behalten, dazu die Sternstunden im Europacup, diese Saison überwiegen, ungeachtet dieses relativ brutal wirkenden Endes, die positiven Erinnerungen die negativen um Lichtjahre! Das sollte eben, wenn man das Ganze bewertet, auch dick und fett stehen bleiben. Am Ende ist es schlechtesten Falls Platz 4, sicher nicht ideal, gibt aber wirklich Schlimmeres.“

