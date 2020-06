So taten sich unsere Junglegionäre in der Corona-Zeit!

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 25 / 2020

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Orange = Liga wegen Corona abgebrochen / unterbrochen

Kevin Danso (FC Southampton)

IV/ZM – 21 Jahre – 6 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 3:0-Auswärtssieg des FC Southampton in Norwich saß Kevin Danso auf der Bank der Saints. Der Premier-League-Klub wird die Kaufoption um elf Millionen Euro nicht ziehen, womit er demnächst nach Augsburg zurückkehren wird.

Patrick Schmidt (FC Barnsley)

ST – 21 Jahre – 22 Spiele – 2 Tore – 1 Assist

Beim 1:0-Sieg bei den Queens Park Rangers saß Patrick Schmidt auf der Bank des FC Barnsley.

Konrad Laimer (RB Leipzig)

ZM/RV – 23 Jahre – 29 Spiele – 2 Tore – 6 Assists

Konrad Laimer, der Ende Mai seinen 23.Geburtstag feierte und daher ab nächster Saison aus unserer Liste fällt, machte im Zuge der Corona-Zeit sieben Spiele für RB Leipzig und steuerte dabei drei Assists bei. Zuletzt fehlte er beim 0:2 gegen Dortmund wegen einer Grippe.

Hannes Wolf (RB Leipzig)

OM – 20 Jahre – 5 Spiele

Hannes Wolf kam in der Corona-Zeit zu zwei Kurzeinsätzen, stand aber zuletzt dreimal in Folge nicht im Kader der Leipziger.

Stefan Posch (TSG 1899 Hoffenheim)

IV/RV – 23 Jahre – 27 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Stefan Posch, der Mitte Mai seinen 23.Geburtstag feierte und daher ab nächster Saison aus unserer Liste fällt, spielte in der Corona-Zeit jede Partie – mit Ausnahme einer Auswechslung immer über 90 Minuten. Beim 2:2 gegen Düsseldorf steuerte er seinen ersten Bundesliga-Assist bei. Zuletzt spielte er auch beim 4:0 über Union Berlin durch.

Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim)

OM – 20 Jahre – 25 Spiele – 7 Tore – 4 Assists (4/1/0 für TSG 1899 Hoffenheim II)

Christoph Baumgartner war einer der Gewinner der bisherigen Corona-Zeit: Er spielte in allen Partien seiner Hoffenheimer und erzielte drei Tore und einen Assist. Zuletzt besorgte er beim 4:0-Sieg über Union Berlin den Schlusspunkt.



Marco Friedl (SV Werder Bremen)

LV/IV – 21 Jahre – 26 Spiele – 1 Tor – 2 Assists

Mit Ausnahme einer Partie spielte Marco Friedl in allen „Corona-Spielen“ für Werder Bremen. Beim 5:1-Sieg in Paderborn steuerte er zudem einen Assist bei. Für die Bremer wird es nun allerdings eine Runde vor Schluss sehr schwer werden, den Klassenerhalt zu schaffen.

Xaver Schlager (VfL Wolfsburg)

ZM – 22 Jahre – 23 Spiele – 1 Tor – 2 Assists (1/0/1 für Wolfsburg II)

Der Ex-Salzburger Xaver Schlager spielte in allen Spielen der Corona-Zeit von Beginn an für die Wolfsburger, zuletzt auch beim 4:1 auf Schalke, wo er nach 76 Minuten ausgewechselt wurde.

Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart)

ST – 22 Jahre – 5 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Nach seinem Kreuzbandriss kam Sasa Kalajdzic nun zu seinen ersten Einsätzen für den VfB Stuttgart. Dreimal wurde er in der Schlussphase eingewechselt, zuletzt spielte er zweimal von Beginn an. Beim glatten 6:0-Sieg in Nürnberg am vergangenen Wochenende erzielte er sowohl Premierentor, als auch Premierenassist.

Mario Schragl (Karlsruher SC)

TW – 21 Jahre

Auch nach dem Zweitligaaufstieg steht Mario Schragl noch als Ersatzkeeper beim Karlsruher SC unter Vertrag. In der bisherigen Saison kam er allerdings auf keine Einberufung in den Matchkader.

Christoph Kobald (Karlsruher SC)

IV – 22 Jahre – 15 Spiele – 1 Tor

In der Corona-Zeit kam Christoph Kobald auf drei Einsätze für den Karlsruher SC. Zuletzt spielte er beim 3:3 gegen Meister Arminia Bielefeld als Innenverteidiger durch.

Dario Maresic (Stade Reims)

IV – 20 Jahre – 1 Spiel (7/0/0 für Reims B)

Die französische Meisterschaft wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen, weshalb die Saison für Dario Maresic bereits vorbei ist.

Nando Nöstlinger (RKC Waalwijk)

OM – 22 Jahre – 0 Spiele (9/2/1 für Waalwijk II)

Die niederländische Meisterschaft wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen, weshalb die Saison für Nando Nöstlinger bereits vorbei ist.

Sandi Lovric (FC Lugano)

DM – 21 Jahre – 16 Spiele – 0 Tore – 3 Assists

Beim 1:1 gegen Servette Genf wurde Sandi Lovric nach 79 Minuten eingewechselt.

Dejan Sarac (NK Varazdin)

OM – 22 Jahre

In der letzten Februar-Woche wechselte der ehemalige Italien-Legionär Dejan Sarac in die erste kroatische Liga zum NK Varazdin. In den letzten sechs Pflichtspielen saß er auf der Bank seines neuen Klubs.

Mario Goic (NK Sesvete)

LV – 22 Jahre – 13 Spiele – 1 Tor – 2 Assists

Die Meisterschaft in der zweiten kroatischen Liga wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen, weshalb die Saison für Mario Goic bereits vorbei ist.

Leon Marojevic (HNK Cibalia Vinkovci)

OM – 21 Jahre

Die Meisterschaft in der zweiten kroatischen Liga wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen, weshalb die Saison für Leon Marojevic bereits vorbei ist.

Arnel Jakupovic (NK Domzale)

ST – 21 Jahre – 23 Spiele – 5 Tore

Arnel Jakupovic spielte in allen vier Spielen während der Corona-Zeit, konnte aber keine Scorerpunkte sammeln. Zuletzt spielte er beim 0:1 gegen Olimpija Ljubljana 35 Minuten lang.

Damir Mehmedovic (Tabor Sezana)

LV – 22 Jahre – 2 Spiele

Damir Mehmedovic‘ Vertrag beim slowenischen Klub Tabor Sezana wurde Anfang Juni aufgelöst, weshalb er mit dem nächsten Update aus unserer Liste fällt.

Dino Musija (NK Dob)

RM – 20 Jahre

Die Meisterschaft in der zweiten slowenischen Liga wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen, weshalb die Saison für Dino Musija bereits vorbei ist.

Jonas Auer (Mlada Boleslav)

LM – 19 Jahre – 6 Spiele (6/3/0 für Mlada Boleslav II)

In sämtlichen Spielen während der Corona-Pandemie stand Jonas in keinem Matchkader von Mladá Boleslav.



Emil Tischler (FK Pardubice)

DM – 22 Jahre – 6 Spiele – 0 Tore – 1 Assist (7/1/0 für Pardubice B)

Emil Tischler kam in fünf von acht Partien während der Corona-Pandemie zum Einsatz und steuerte einen Assist bei. Sein Leihklub Pardubice führt die Tabelle der zweiten tschechischen Liga an und dürfte den Aufstieg schaffen.

Alex Sobczyk (Spartak Trnava)

ST – 23 Jahre – 23 Spiele – 7 Tore – 2 Assists

In den beiden bisherigen Spielen der Corona-Zeit spielte Alex Sobczyk für Spartak Trnava durch, schrieb aber nicht an. Der mittlerweile 23-Jährige wird nach Saisonende aus unserer Liste fallen.

Aleksandar Vucenovic (SKF Sered)

ST – 22 Jahre – 5 Spiele

In den beiden bisherigen Spielen der Corona-Zeit spielte Aleksandar Vucenovic jeweils für den SKF Sered, schrieb aber nicht an.

Adnan Kanuric (SKF Sered)

TW – 19 Jahre – 6 Spiele

Adnan Kanuric hütete in beiden Spielen der Corona-Zeit das Tor des SKF Sered.

Fabian Ehmann (Aris Thessaloniki)

TW – 21 Jahre – 11 Spiele

Fabian Ehmann saß in den letzten drei Spielen nur auf der Bank von Aris Thessaloniki.

Alexander Kogler (Finn Harps)

RA – 22 Jahre – 2 Spiele

Die irische Meisterschaft wurde noch nicht fortgesetzt, weshalb Alexander Kogler zuletzt zu keinen Einsätzen kam.

Marco Budic (Viljandi Tulevik)

IV – 20 Jahre – 4 Spiele

Der Innenverteidiger Marco Budic kam in der Corona-Zeit zu drei Einsätzen für den estnischen Erstligisten Viljandi Tulevik und saß vier weitere Male auf der Bank seines neuen Teams.

Daniel Mandl, abseits.at