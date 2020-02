Wichtige Assists von Laimer und Lovric, Baumgartner auf dem Weg nach oben

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 7 / 2020

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Kevin Danso (FC Southampton)

IV/ZM – 21 Jahre – 6 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Kevin Danso kam in den letzten 15 Spielen des FC Southampton nicht zum Einsatz. Elfmal stand er nicht im Kader, nur viermal saß er auf der Bank.

Patrick Schmidt (FC Barnsley)

ST – 21 Jahre – 20 Spiele – 2 Tore – 1 Assist

Beim 3:0-Auswärtssieg in Fulham wurde Patrick Schmidt nach 86 Minuten eingewechselt. Seinen letzten Treffer erzielte er am 21. Dezember, seitdem blieb er in acht weiteren Spielen torlos.

Konrad Laimer (RB Leipzig)

ZM/RV – 22 Jahre – 20 Spiele – 2 Tore – 3 Assists

In der deutschen Bundesliga spielte Konrad Laimer zuletzt beim 3:0 gegen den SV Werder Bremen bis zur 60.Minute im zentralen Mittelfeld und bereitete mit einem Traumpass das dritte Tor der Leipziger durch Nordi Mukiele vor. In der Champions League spielte er auswärts bei Tottenham bis zur 83.Minute im defensiven Mittelfeld und holte den Elfmeter heraus, den Timo Werner zum 1:0-Endstand in die Maschen jagte.

Hannes Wolf (RB Leipzig)

OM – 20 Jahre – 2 Spiele

Hannes Wolf saß in allen Frühjahrsspielen der Leipziger auf der Bank, kam aber zu keinen Einsätzen.

Stefan Posch (TSG 1899 Hoffenheim)

IV/RV – 22 Jahre – 18 Spiele

Bei der 2:3-Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg spielte Stefan Posch in der Innenverteidigung der Hoffenheimer durch.

Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim)

OM – 20 Jahre – 14 Spiele – 3 Tore – 2 Assists (4/1/0 für TSG 1899 Hoffenheim II)

Bei der 2:3-Heimniederlage gegen Wolfsburg spielte Christoph Baumgartner als hängende Spitze in einem 3-5-2-System durch und erzielte per Kopf seinen dritten Saisontreffer zum zwischenzeitlichen 1:1.

Marco Friedl (SV Werder Bremen)

LV/IV – 21 Jahre – 17 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Marco Friedl spielte bei der 0:3-Niederlage in Leipzig als linker Flügelverteidiger durch.

Xaver Schlager (VfL Wolfsburg)

ZM – 21 Jahre – 13 Spiele – 1 Tor – 2 Assists (1/0/1 für Wolfsburg II)

Beim 3:2-Sieg in Hoffenheim spielte Xaver Schlager im zentralen Mittelfeld durch. Beim 2:1-Heimsieg in der Europa League gegen Malmö FF spielte er bis zu seiner Auswechslung in der 71.Minute im defensiven Mittelfeld.

Mathias Honsak (SV Darmstadt 98)

LA – 22 Jahre – 12 Spiele

Mathias Honsak feierte im Dezember seinen 23.Geburtstag und fällt damit ab sofort aus unserer Nachwuchsliste.

Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart)

ST – 22 Jahre

Regelmäßige News zum Neo-Stuttgarter Sasa Kalajdzic wird es wohl erst im Frühjahr 2020 geben. Der Ex-Admira-Angreifer verletzte sich schwer am Knie und wird – unter anderem aufgrund eines Kreuzbandrisses – mindestens bis Februar 2020, eher noch länger ausfallen.

Mario Schragl (Karlsruher SC)

TW – 21 Jahre

Auch nach dem Zweitligaaufstieg steht Mario Schragl noch als Ersatzkeeper beim Karlsruher SC unter Vertrag. In der bisherigen Saison kam er allerdings auf keine Einberufung in den Matchkader.

Christoph Kobald (Karlsruher SC)

IV – 22 Jahre – 9 Spiele

Beim 1:1 gegen den VfL Osnabrück spielte Christoph Kobald bis zur 57.Minute.

Dario Maresic (Stade Reims)

IV – 20 Jahre – 0 Spiele (6/0/0 für Reims B)

In den letzten drei Spielen stand Dario Maresic nicht im Kader der Stade Reims Kampfmannschaft. Zuletzt spielte er bei der 1:2-Heimniederlage der zweiten Mannschaft gegen Bobigny durch und sah Gelb.

Sandi Lovric (FC Lugano)

DM – 21 Jahre – 14 Spiele – 0 Tore – 3 Assists

Beim sensationellen 2:1-Heimsieg gegen die Young Boys Bern spielte Sandi Lovric im zentralen Mittelfeld des FC Lugano durch und bereitete mit einer Flanke das zweite Tor seiner Mannschaft vor.

Mario Goic (NK Sesvete)

LV – 21 Jahre – 11 Spiele – 1 Tor – 2 Assists

Für den NK Sesvete geht es erst morgen weiter: Zum Frühjahrsauftakt in die zweite kroatische Liga trifft man auswärts auf Solin.

Leon Marojevic (HNK Cibalia Vinkovci)

OM – 21 Jahre

Neu in unserer Liste ist der 21-jährige Salzburger Leon Marojevic, der Mitte Februar zum Tabellenletzten der zweiten kroatischen Liga, dem finanziell maroden HNK Cibalia Vinkovci wechselte.

Arnel Jakupovic (NK Domzale)

ST – 21 Jahre – 14 Spiele – 4 Tore

Für den NK Domzale startet die Frühjahrssaison am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Mura.

Dino Musija (NK Domzale)

RM – 20 Jahre

Für den NK Domzale startet die Frühjahrssaison am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Mura.

Damir Mehmedovic (Tabor Sezana)

LV – 22 Jahre

Im Jänner wechselte der Linksverteidiger Damir Mehmedovic aus Wiener Neustadt kroatischen Erstligisten Tabor Sezana, das von Mauro Camoranesi trainiert wird. Die Frühjahrssaison startet am Sonntag mit dem Auswärtsspiel beim NK Bravo.

Jonas Auer (Mlada Boleslav)

LM – 19 Jahre – 6 Spiele (6/3/0 für Mlada Boleslav II)

Zum Frühjahrsauftakt (0:3 gegen Ceske Budejovice) stand Jonas Auer nicht im Kader von Mlada Boleslav.

Alex Sobczyk (Spartak Trnava)

ST – 22 Jahre – 18 Spiele – 5 Tore – 2 Assists

Beim 0:0 gegen Slovan Bratislava spielte Alex Sobczyk von Beginn an als Stürmer und wurde nach 80 Minuten ausgewechselt.

Aleksandar Vucenovic (SKF Sered)

ST – 22 Jahre

Erst vor drei Tagen wechselte der St.Pöltner Angreifer Aleksandar Vucenovic vom SKN zu Sered, aktuell Zehnter in der slowakischen Zwölferliga.

Fabian Ehmann (Aris Thessaloniki)

TW – 20 Jahre – 10 Spiele

Zuletzt saß Fabian Ehmann fünfmal hintereinander auf der Bank seines Klubs Aris.

Marco Budic (Viljandi Tulevik)

IV – 20 Jahre – 0 Spiele (17/2/0 für JK Tabasalu)

Vorgestern wurde der Wechsel von Marco Budic vom Drittligisten JK Tabasalu zum estnischen Erstligaklub Viljandi Tulevik fixiert. Für Tabasala bestritt der Innenverteidiger 20 Spiele und erzielte drei Treffer – bei Tulevik unterzeichnete er einen Vertrag für die Kalenderjahrsaison 2020, die am 8.März mit dem Auswärtsspiel bei Tammeka Tartu startet.

Daniel Mandl, abseits.at