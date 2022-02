LASK-Fans: „Heute ist das Wort Pflichtsieg durchaus angebracht“

Der LASK hofft doch noch auf einen Aufstieg ins obere Playoff und will deshalb zum Frühjahrsauftakt gegen Austria Klagenfurt drei Punkte einfahren. Wir sehen...

Der LASK hofft doch noch auf einen Aufstieg ins obere Playoff und will deshalb zum Frühjahrsauftakt gegen Austria Klagenfurt drei Punkte einfahren. Wir sehen uns an was sich die Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Der Athletiker: „Im Vergleich zum letztjährigen Frühjahrsstart war die spielerische Leistung im Cup gegen RB Salzburg in vielen Bereichen verbessert und lässt am kommenden Sonntag auch auf einen Sieg hoffen, wenn man wieder den notwendigen Einsatz und die spielerische Freude auf den Platz bringt. Von der Aufstellung denk ich nicht, dass man was umstellen wird.“

Dönermann: „Nach einer ansprechenden Leistung in Salzburg, ist die nächste Herausforderung unser geradliniges One-Touch- System auch gegen eine tiefstehende Austria aus Klagenfurt aufs Feld zu bringen. „Trainer“ Pacult wird wie in den letzten Spielen auch wohl eine Art Kick & Rush (also weite hohe Bälle direkt nach Ballgewinn) forcieren. Defensiv wird es wichtig sein das Zentrum zu verdichten und Klagenfurt so wenig Raum (sowohl im Pressing im vorderen Drittel, als auch ihren Stürmern in unserem Drittel) wie möglich zum Atmen zu geben. Der Ansatz mit dem 4-4-2 im Cup hat mir persönlich sehr gut gefallen, da er an den Flügeln mehr Stabilität verleiht und sich die Außenverteidiger weiter innen positionieren können. Gegen Klagenfurt würde ich mit einer hohen Abwehrkette mit den schnellen Verteidigern Twardzik und Boller spielen lassen, sodass im Mittelfeld kein Platz bzw. keine Zeit für einen ordentlichen Pass der Mittelfeldspieler/Verteidiger Klagenfurts ist.“

Eldoret: „Zwei Tore sollten wir schon schießen, weil, dass uns der Pink einen reinhaut ist fix.“

laskler1: „Es ist zwar immer ungut von einem „Pflichtsieg“ zu sprechen aber bei diesem Spiel durchaus angebracht.“

Traunseelaskler: „Keine Ahnung warum, aber ich habe für heute interessanter Weise echt ein richtig gutes Gefühl und bin so optimistisch wie in dieser Saison bisher nie zuvor. Vorfreude ist jedenfalls groß, auch aufs Stadion, auch wenn´s noch kein „normaler“ Stadionbesuch wird.“

lasso: „Nach der Betrachtung des Restprogramms der Konkurrenz liegt es absolut im realistischen Bereich des Möglichen das selbst hervorragende 9 Punkte nicht für das obere Playoff reichen könnten. Heute aber könnte sich alles richtig knapp zusammenschieben .7 Teams innerhalb von 3 Punkten ist nicht unwahrscheinlich. Die Konkurrenz soll ruhig die Unbeugsamen im Nacken spüren. Alles andere als ein Heimsieg übersteigt meine Vorstellungskraft. Geht nur mehr um die Höhe des Sieges. Will nicht zu euphorisch sein und tippe auf ein 3:0.“

Der Athletiker: „Ziele für heute: 3 Punkte und ein narrischer Pacult. Dann wäre ich sehr zufrieden.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen dem LASK und Austria Klagenfurt.