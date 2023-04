LASK-Fans: „Salzburg hat leider einiges gutzumachen“

Der LASK trifft am Sonntag auf RB Salzburg und wir sind gespannt, ob die Fans nach dem jüngsten Sieg gegen den SK Sturm wieder...

Der LASK trifft am Sonntag auf RB Salzburg und wir sind gespannt, ob die Fans nach dem jüngsten Sieg gegen den SK Sturm wieder an einen Punktegewinn ihrer Mannschaft glauben. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

LASK1965: „Wird mit Sicherheit wieder eine Aufgabe werden, die schwierig aber nicht unmöglich ist. Die Salzburger wirkten zuletzt doch etwas nervös und so hoffe ich, dass sie auch gegen uns so leichtfertig Auftreten wie gegen die Austria. Dann sind Bonuspunkte durchaus im Bereich des Möglichen. Auf jeden Fall gilt es gute Phasen im Spiel auch umgehend zu belohnen und nicht so wie bei der 0:2-Niederlage gegen die Salzburger Chancen leichtfertig zu vergeben.“

Dr med Den Rasen: „Wenn man es objektiv betrachtet wirds ein X. Könnte damit leben. Aber wie wir wissen „Linz ist wieder hungrig…“.

neunzehnnullacht: „Salzburg wird das Spiel gegen die Austria wieder gutmachen wollen…..Wird schwierig mit drei Punkten – aber wenn Ljubicic den gleichen Tag erwischt den Mustafa am Sonntag hatte und gleichzeitig Mustafa das vom Sonntag wiederholen kann….. dann..“

Much1: „Ich denke es ist mal wieder Zeit für einen dreckigen Punktegewinn dort. Aktuell sind wir eh eine sehr dreckige Mannschaft (jetzt nicht unbedingt vom Spielstil her, aber von der Art einiger Punktgewinne in der letzten Zeit), also wann, wenn nicht jetzt?“

AllesKlar: „Ich habe leider auch kein gutes Gefühl für das Spiel. Salzburg hat einfach spielerisch viel mehr Qualität als alle anderen Mannschaften der Liga (no na, mit dem Budget). Die einzige Chance, die man also hat ist Spielglück und am besten gepaart mit einer unkonzentrierten Leistung der Salzburger. Und letzteres wird’s wohl leider nicht geben. Wenn’s da grad nach dem Austria Spiel richtig laut wurde in der Kabine, dann kommt meist im nächsten Spiel eine Reaktion. Ein bisschen blöd, dass das dann gegen uns ist. Ich lass mich sehr gerne eines Besseren belehren, aber da braucht’s am Sonntag denk ich eine übermenschliche Leitung der Unsrigen gegen wohl sehr motivierte Dosen.“

JochenGierlinger: „Bei den Bullen läuft aktuell nicht alles wie geplant. Mal sehen ob die Jungspunde mit so einer Situation umgehen können. Auf jeden Fall zeigt bei uns die Formkurve nach oben und man hat gegen Sturm über 45 Minuten eine starke Leistung geboten. Wichtig wird vor allem sein, dass man versucht auch selbst nach vorne etwas zu kreieren. Das hinten Reinstellen, wie zuletzt, bringt nix. Dann ist auf jeden Fall etwas zu holen. Mit einem Punkt wäre ich schon zufrieden.“

MarcoRuud: „Wir spielen eigentlich immer gut gegen Salzburg, leider sind halt sie immer etwas effizienter, und auch glücklicher vorm Tor.“

Lookin4someAcTioN: „Bonusspiel. 0:3-Niederlage, wir spielen kurz gut mit aber das wars dann auch. Mir fehlt die Fantasie, dass wir dort jemals was Vernünftiges holen.

Bohemian Flexer: „Stojkovic wird das Spiel wegen seiner fünften gelben Karte verpassen. Bin mir sicher nach dem Spiel werden wir sagen, dass er schwer abgegangen ist. Renner steht bei vier gelben Karten, ist der nächste gefährdete Außenverteidiger. Im Sommer muss da unbedingt gehandelt werden und der lang ersehnte junge Perspektivspieler geholt werden!“

Der Lehrer: „Da stimme ich dir zu. Stojkovic gefällt mir spielerisch zwar momentan nicht, es wird auch von vielen gefordert das er auf der Bank Platz nimmt, aber mit Potzmann wird es wohl nicht besser. Ich hoffe nur das er nicht so schlecht spielt wie beim 1:4 gegen Tirol. Man kann nur froh sein das Renner nicht auch noch eine Gelbe bekommen hat. Hier fehlen eindeutig die Alternativen.“

