LASK-Fans: „Silberberger stellt sein Team immer perfekt auf uns ein“

Der LASK trifft heute in der österreichischen Bundesliga auswärts auf die WSG Tirol. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans vor dem Spiel gegen die Tiroler erwarten, insbesondere da die letzten direkten Duelle in der Fremde gegen die WSG nicht allzu erfolgreich verliefen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Der Athletiker: „Nach dem Heimspiel ist vor dem nächsten Auswärtsspiel. Es geht zum „Lieblingsgegner“ nach Tirol, wo man im letzten Spiel nach 1:0 Führung 1:4 hergefotzt wurde. Ich picke mal den positiven Punkt heraus, dass man in den letzten Spielen hinten sehr stabil stand und das hat uns gegen die Tiroler ja nie ausgezeichnet. Das obere Playoff ist auch fixiert, also steht einem befreiten Aufspielen nichts mehr im Wege. Eine über weite Strecken spielerisch gute Leistung wäre wieder mal wünschenswert.“

Much1: „Mal schauen welchen Wattener Stürmer wir diesmal zum Star machen“

Bohemian Flexer: „Gibt keinen günstigen Zeitpunkt, aber Luckeneder hat sich diese rote Karte wohl zur „ungünstigsten“ Zeit überhaupt geholt. Nicht nur hat er das Eröffnungsspiel verpasst, nein Wiesinger macht ihm nach nur einer Partie so richtig Druck. Wiesinger war hinten bester Mann und spielte wie wenn er nie weg gewesen wäre, zusammen mit Ziereis eines der, wenn nicht das beste Innenverteidiger-Duo der Bundesliga.“

Spü_o: „Da die Meistergruppe fixiert ist würde ich Schlager mal eine Pause gönnen. Für Lawal wäre es gut, gegen RBS wird Schlagers Routine wieder benötigt und Hartberg könnte Lawal wieder ran.“

Eldoret: „Goiginger, Jovicic und Usor gingen gegen Lustenau verletzt raus…wäre bitter wenn alle drei ausfallen würden.“

Steve McManaman: „Im Ernst – ganz egal welcher Trainer uns auf das Spiel vorbereitet, immer wieder schafft es Silberberger sein Team perfekt auf uns einzustellen.“

Tschörsi: „Im Speziellen, und nicht nur gegen Klagenfurt hat mir die linke Seite mit Renner und Nakamura sehr gut gefallen. Defensiv vieles abgefangen und offensiv Druck gemacht. Die rechte Seite ist dagegen nach wie vor ein Stiefkind. Ich könnte mir den Wiesinger da gut vorstellen, sodass wir auch mal rechts ein druckvolles Angriffsspiel aufbauen könnten. Der rechte Außenpracker dürfte ihm ja noch vertraut sein. Ich denke, da bringt er für die Offensive wesentlich mehr mit als der „ständige Meckerer“. Als Innenverteidiger sollte sich Talovierov mit der Zeit durchsetzen können, so es auch seine stärkere Position sein soll. Hoffentlich ist seine Verletzung nicht allzu schlimm. Schön langsam sollte unterm Strich doch etwas mehr gezeigt werden können, als das, das wir in letzten beiden Partien zu sehen bekamen. Zu Mustapha würde ich mich jetzt nicht kritisch äußern wollen. Hatte es nicht einfach, genauso wie Usor unterversorgt mit vernünftigen Bällen. Aber viel bewegt und für den Gegner ein unangenehmer Typ. So zumindest hatte ich den Eindruck. Schade nur, dass man das Risiko der Tiefe nicht geht. Da wäre mit diesen Stürmertypen wesentlich mehr los.“

AllesKlar: „Ich hoffe, dass wir uns da grade nicht zu viel wünschen im Bezug auf Wiesinger. Ja, er hat unglaublich gespielt, keine Frage! Aber ich würde noch aufpassen, wenn hier einige jetzt davon ausgehen, dass er immer zum Stammpersonal zählen wird. Letzten Freitag war einfach komplett Not am Mann. Es haben mit Luckeneder, Kecskes und Talovierov gleich drei Spieler gefehlt. Wenn dem nicht so gewesen wäre, kann ich mir nicht vorstellen, dass man Wiesinger gleich ein ganzes Spiel spielen lässt. Auf der Bank war auch mit Wimhofer (nichts gegen den Jungen) wirklich nur noch ein Notnagel da. Worauf ich hinaus will ist, dass ich irgendwie fürchte, dass man Wiesinger aus der Not sehr plötzlich sehr viel zugemutet hat. Er hat das in der Defensive bravourös gelöst, aber so 100% rund hat der ganze Bewegungsablauf für mich noch nicht ausgeschaut…“

LASK08: „Partie beim Angstgegner. Schauen wir mal, wie es wird, auch ich würde mir wieder mal spielerisch eine deutliche Steigerung wünschen. Die letzten Partien waren doch äußerst mies.“

LASK_92: „Vermute, dass wir, wie eigentlich bislang in jeder Ligapartie im Frühjahr, einen ungemeinen Krampf geboten werden bekommen. Die Begegnung ist dann aufgrund des Gegners prädestiniert dafür, dass es sich diesmal hinsichtlich des Ergebnisses nicht mehr ausgeht. Hin fährt man natürlich trotzdem!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Kommentare der LASK-Fans vor dem Auswätrsspiel gegen die WSG Tirol.