LASK-Fans: „Unsere Mannschaft funktioniert wieder“

Der LASK gewann gestern gegen den SK Rapid mit 2:1 und war vor allem in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft, auch weil die Wiener zahlreiche Stammkräfte im Hinblick auf das ECL-Playoff schonten. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Traunseelaskler: „Alles in allem auch wieder ein würdiges Spiel im Gedenken an Oberndorfer. Angefangen von richtig geilen Aufwärmdressen, über die sponsorenlosen Spieldressen, sponsorenlose Einlaufkinder bis hin zur Beschallung mit Werbung, die heute gefühlt deutlich leiser gedreht war. Und das Spiel sowie das Ergebnis passen natürlich auch perfekt dazu! Rapid ist kaum zu Chancen gekommen, wir hatten das Spiel im Griff, insofern war die Spielweise in Hälfte 2 für mich schon in Ordnung, zumal wir dennoch immer wieder Phasen hatten, in denen das Spiel in der Rapid-Hälfte stattfand und auch die ein oder andere Gelegenheit auf das 3:0 da war.“

Traunseelaskler: „Goiginger, Nakamura und Ljubicic – was für ein sensationelles Trio! Und dann gibt es da vorne ja noch unseren besten aus der letzten Saison mit Horvath, der im Verletzungsfall einfach mal so von einem Robert Zulj ersetzt werden kann.“

LASK1965: „Auch wenn heute nicht immer alles gelang, dieser Ljubicic ist der Inbegriff von dem Fußballer den ich in unseren Farben sehen will. Welche Wege der Mensch geht, einfach unfassbar. Hätte mir nie gedacht, dass diese Truppe so dermaßen viel Freude bereitet.“

Urfahraner: „Erste Halbzeit die Irgendwas-Aufstellung von Rapid beinhart ausgenützt und hochkonzentriert und sehr kampfstark hochverdient in Führung gegangen. Mit Kühn und Burgstaller waren dann natürlich andre Kicker am Feld, aber wir haben fast nix zugelassen. Defensive auf alle Fälle um Welten stabiler als die letzten 1,5 Jahre. Da gibts bisher für mich römische 1 ans Trainerteam. Bemängeln tue ich die passiven Auftritte in Halbzeit 2. Das war gegen Klagenfurt dasselbe und dann spielen wir die Konter viel zu schlampig find ich.“

casual1908: „Halbzeit Eins zum Zunge schnalzen! Aggressiv, lauffreudig, immer mit Zug zum Tor und hinten verschafft uns die neue formierte Viererkette Lufthoheit, ohne dabei behäbig zu wirken. Sehr gutes Stellungsspiel unserer beiden Innenverteidiger und gutes antizipieren, die beiden Außenverteidiger etwas defensiver und stets sattelfest. Dass Zulj ein derartiger „Riegel“ ist, war mir so nicht bewusst. Ein feiner Kicker. Sowohl das 1:0, als auch das 2:0 wurden perfekt von unseren zentralen Mittelfeldspielern eingeleitet. Beim Führungstreffer chipt Jovicic perfekt hinter die Kette auf Renner. Kurz vor der Pause spielt Michorl den öffnenden Pass auf Zulj, der das Zuspiel vehement fordert!“

Much1: „Mir geht unter was Ziereis macht. Der spielt überragend! Quasi wie Trauner in seinen besten Zeiten. Hat ein unglaubliches Stellungsspiel und eine Antizipation. Verliert keinen Zweikampf und dirigiert unser Spiel. Beim Rausspielen macht er immer die wichtigen Meter zur Seite und nach vorne, wodurch unser Spiel eine ganz andere Dynamik bekommt. Genau das hat uns sehr gefehlt letzte Saison. Bärenstarker Spieler!“

LASK_92: „Mir sind die Kühbauer-Huldigungen, der eine oder andere Post nimmt schon fast diese Ausmaße an, zu viel. Ja, ich freue mich auf außerordentlich über den Sieg, die in weiten Teilen sehr dominante Vorstellung, die überwiegend sehr hohe Intensität, da gibt es wenig zu bekritteln. Dass man allerdings gestandene Spieler holt und teilweise Akteure, für die man einen ordentlichen Batzen Geld hinblättert, braucht auch nicht verschwiegen zu werden. Ausrichtung und Taktik hin oder her, da erscheint es mir eher nicht vermessen per se eine etwas andere Erwartungshaltung zu haben als noch in der Vorsaison. Auf entscheidenden Positionen wurde für LASK-Verhältnisse geklotzt und nicht gekleckert. Das soll in Bewertungen schon auch einfließen, da ist mir diese Lobhudelei zu viel. Zumal Kühbauer gerade zu Beginn überall erfolgreich war. Entscheidend wird sein, wie das Fundament aussieht, wenn sich die Wege dann wieder trennen. Und bis dahin soll es ja im Idealfall noch eine Weile sein.“

King-Lask: „Finde das gestern ersichtlich war, dass die ganze Mannschaft wieder funktioniert. Angefangen bei Schlager, starkes IV-Duo, endlich wieder spielstarke Außenverteidiger, zweikampfstarkes Mittelfeld und ein funktionierendes Offensivtrio mit einem Stürmer der ein Wahnsinn ist. Deswegen möchte ich keinen einzelnen herausheben, denke da passt die Harmonie und Qualität im Kader wieder und alle Spieler ziehen an einem Strang.“

