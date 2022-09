LASK-Fans vor OÖ-Derby: „Cup in Imst war wichtiger Schuss vor den Bug“

Am Sonntag kommt es um 17 Uhr in Pasching zum ersten Oberösterreich-Derby der neuen Saison. Der LASK geht als Tabellenführer ins Duell mit der...

Am Sonntag kommt es um 17 Uhr in Pasching zum ersten Oberösterreich-Derby der neuen Saison. Der LASK geht als Tabellenführer ins Duell mit der SV Ried. Wir haben die Erwartungen der LASK-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Der Athletiker: „Wird wieder eine hitzige Partie und man darf sich von denen nicht die Schneid abkaufen lassen.“

King-Lask: „Fein wäre es, die Freunde aus dem Innviertel mal ordentlich in die Schranken zu weisen. Vermutlich wird es aber wieder ein knappes und schweres Spiel. Vielleicht kam die Verlängerung heute im Cup gerade recht das keiner bei uns vergisst sich bei jedem Spiel den Arsch aufzureißen!“

laskler89: „Das Spiel gegen Imst war der nötige Schuss vor den Bug zur rechten Zeit. Denke, dass von den aktuellen Nicht-Stammspielern einfach mehr kommen muss – physisch als auch was den Einsatz generell betrifft. Gegen Ried jetzt keine Blöße geben, sondern die Rieder, die heuer neben dem Abstiegskampf zweifelsohne das Derby als einziges Highlight haben, knechten.“

LASKmaniac: „Ich würde viel lieber Horvath statt Zulj von Beginn an sehen. Mir gefällt Letzterer bislang von seinem Auftreten am Platz noch überhaupt nicht, von der Körpersprache und der Beweglichkeit ähnlich wie Schmidt leider. Hoffentlich findet er sich noch gut ein, würde mich für alle Seiten freuen. Er benötigt einfach noch Zeit vermutlich, die man ihm auch zugestehen sollte. Nur warum unsere letztjährige Lebensversicherung, Horvath, so selten ran darf, muss mir auch mal jemand erklären.“

LASK08: „Ach, dieses Duell, wo sich in meiner Jugend in den Nuller-Jahren die Klasse aufgeteilt hat. Und wir oft eingeschaut haben gegen Drechsel, Glasner, Brenner und Co. Es ist und bleibt das tiefste Spiel, was der österreichische Profifußball so zu bieten hat. Aber immer unterhaltsam, dieses Mal ohne Letard und Sako. Let them come – ich freue mich schon.“

Much1: „Die Vorzeichen sind relativ klar, aber genau das macht’s gefährlich. Gegen Imst haben wir gesehen, was passieren kann, wenn nicht jeder mit 100% Einsatz agiert. Die Rieder werden am Sonntag wieder brennheiß sein und mit allen Mitteln kämpfen, das wird sicher nicht leicht für uns. Da heißt’s von Beginn an dagegenhalten und nicht zurückziehen. Wenn jeder seine Grundaufgaben erfüllt, werden wir es über die spielerische Qualität der Offensivreihe schon richten.“

Eldoret: „Wir sind laut Papierform hoher Favorit, aber die Mannschaft auf der anderen Seite heißt Ried und gegen die schauen wir, aus welchen Gründen auch immer, selten gut aus. Wie sehr bei den Riedern der Ausfall von Plavotic schmerzt kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen, aber ich weiß dass uns die Sperre von Ziereis sehr weh tun kann.“

Traunseelaskler: „Unser letzter Sieg vor Zuschauern gegen Ried war übrigens in der Saison 2009/2010 – das gilt es dringend zu ändern! Bleibt zu hoffen, dass wir es dieses Mal endlich zusammenbringen, nicht unsere schlechtestmögliche Leistung in diesem Duell abzurufen.“

LASK1965: „Fehlen halt einmal 3 Innenverteidiger, wovon 2 absolute Stützen wären. Und dennoch hat man mit Luckeneder, Boller und Kecskes genügend Qualität um hier eine ordentliche Defensive zu bilden. Eines kann man mit Sicherheit sagen, so leicht wie in den letzten beiden Derbies, in denen Sako die grün-schwarze Unterhose getragen hat, wird´s für unsere Gäste nicht mehr. Ich wünsche mir einen konzentrierten und engagierten Auftritt. Die Rieder werden wieder über den Kampf in die Partie kommen und da gilt es keine Sekunde Lethargie an den Tag zu legen. Diese Auszeiten wie zuletzt gegen Altach, aber auch gegen Rapid, darf es nicht geben. 90+ Minuten volle Intensität, dann wird´s gut aussehen.“

King-Lask: „Vorfreude ist heute schon sehr hoch, hoffe unsere neuen Jungs sind darauf gefasst, dass morgen 120% zu geben sind! Sportlich spricht eigentlich alles für uns, gegen Rapid konnten wir das in einen Sieg ummünzen. Hoffentlich morgen auch! Wichtig wäre gleich in den Anfangsminuten in Führung zu gehen und sich in den Zweikämpfen ordentlich rein zu hauen.“

